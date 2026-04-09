Indians tasoitti välierävoitot, TPS ja Classic jälleen naisten finaalipari
10.4.2026 21:24:17 EEST | Fliiga | Tiedote
Westend Indians tasoitti F-liigan miesten välierissä voitoiksi 1-1, kun se kaatoi kotonaan Classicin rangaistuslaukauskilpailussa 6-5.
Vakuuttavasti aloittanut Indians vei jo avauserän 2-0 ja jatkoi dominointiaan toisessa erässä. Samuli Huppunen laukoi eron kolmeen, ja Tiitus Salokankaan kavennuksen jälkeen Niko Einiö pommitti kotijoukkueen jo 4–1-johtoon Huppusen tarjoilemasta kulmavapaalyönnistä. Classic kuitenkin heräsi kuin taikaiskusta ja nousi viidessä ja puolessa minuutissa rinnalle. Oskari Heikkilä viimeisteli kaksi kavennusta, ja erän viimeisellä sekunnilla videotarkistus vahvisti Peteris Treksen laukauksen käyneen yli maaliviivan. Ville Rautakoura vei Indiansin kolmannessa erässä vielä kerran johtoon, mutta Ville Lastikan tasoitus kolme minuuttia ennen loppua pisti joukkueet ylitöihin.
Maalittoman 20 minuutin jatkoajan jälkeen voittaja ratkaistiin rangaistuslaukauskilpailulla. Siinä Samuli Junnilan ja Ville Rautakouran onnistumiset riittivät Indiansille, kun kukaan Classicin neljästä yrittäjästä ei saanut palloa ohi Indians-vahti Nemo Sipilän.
Classicin ja Westend Indiansin kolmas samoin kuin Oilersin ja Nokian KrP:n toinen kohtaaminen ovat ohjelmassa lauantaina.
TPS pelaa viidentenä keväänä peräkkäin F-liigan naisten loppuotteluissa kaadettuaan tänään vieraissa EräViikingit 5-1 ja vietyään ottelusarjan voitoin 3-1. Mestaruuden ratkovat näin kolmen edelliskauden tavoin TPS ja Classic, joka löi omassa välieräsarjassaan SB-Pron.
Jenna Saario laukoi turkulaiset johtoon avauserän lopulla, ja ratkaiseva ero syntyi toisen jälkipuolikkaalla TPS:n osuessa kolme kertaa viidessä ja puolessa minuutissa. Veera Kuosmanen iski toisen, Saario kolmannen ja Olivia Pietilä neljännen osuman. Veera Kuosmanen nosti kestofinalistit päätösjaksolla jo 5–0-johtoon, ja EräViikinkien puristus ilman maalivahtia tuotti vain Inka Lippojoen kavennuksen.
Loppuottelupäivät:
Pe 17.4. klo 18.30 TPS – Classic
La 18.4. klo 17.30 Classic – TPS
Ma 20.4. klo 18.30 TPS – Classic
Ke 22.4. klo 18.30 Classic – TPS
Pe 24.4. klo 18.30 TPS – Classic (tarvittaessa)
La 25.4. klo 14.00 Classic – TPS (tarvittaessa)
Ti 28.4. klo 18.30 TPS – Classic (tarvittaessa)
SB-Pro ja EräViikingit ratkovat himmeimpien mitalien kohtalon yksiosaisessa pronssiottelussa lauantaina 18.4. klo 16 Arkadia-hallissa Nurmijärvellä.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
