Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohoaa noin 14 miljoonaan euroon

10.4.2026 22:28:38 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa (kierros 15/2026) ei löytynyt täysosumia. Tiistaina pelin potti kohoaa noin 14 miljoonaan euroon.

Eurojackpotin perjantain oikea rivi on 1, 6, 11, 18 ja 48. Tähtinumerot 10 ja 12.

Eurojackpotista ei tänään löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia. Tiistaina potti kohoaa noin 14 miljoonaan euroon.

Illan suurimmat voitot tulivat 5 oikein -tuloksilla, joilla voitti 134 418 euroa. Voitoista kaksi meni Norjaan, kaksi Saksaan, yksi Kroatiaan, yksi Ruotsiin ja yksi Islantiin.

Suomesta löytyi kaksi 4+2 -oikein riviä, joilla voitti 6 208 euroa.

Perjantain Jokeri-pelin voittorivi on 1 3 5 0 2 8 5. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.

Perjantain Milli-pelin voittorivi on 11, 17, 19, 23, 26 ja 29. Lisänumero 5. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei Milli-pelistä löytynyt.

Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Malaga 57. Lomatonneja meni jakoon seitsemän kappaletta.

