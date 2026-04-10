RKP Pohjanmaa asetti ehdolle kahdeksan ehdokasta eduskuntavaaleihin
11.4.2026 16:54:28 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP Pohjanmaan piiri piti lauantaina piirikokouksen Kokkolassa. Kokouksessa asetettiin ehdolle ensimmäiset kahdeksan ehdokasta vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Ehdokashankintaa johtaa piirin puheenjohtaja Roberth Sjöström.
– Olen iloinen voidessani esitellä ensimmäiset ehdokkaat eduskuntavaaleihin. Olemme hyvällä matkalla kohti todella vahvaa ehdokaslistaa, jonka päämääränä on varmistaa RKP:n neljä paikkaa mahdollisimman suurella marginaalilla, toteaa Sjöström.
Piirikokous antoi piirihallitukselle vastuun jatkaa ehdokkaiden ehdolle asettamista, ja tavoitteena on, että ehdokaslista olisi valmis ennen vuodenvaihdetta. RKP osallistuu vaaleihin täydellä listalla.
Ehdolle asetetut ehdokkaat ovat:
- Nina Brännkärr-Friberg, 49 vuotta, Project Liv r.y:n perustaja, kotipaikka Pietarsaari
- Inger Damlin, 57 vuotta, liiton puheenjohtaja, kotipaikka Vöyri
- Johanna Holmäng, 43 vuotta, kätilö, kotipaikka Pedersöre
- Christoffer Ingo, 31 vuotta, kansanedustaja, kotipaikka Mustasaari
- Anders Norrback, 62 vuotta, kansanedustaja, kotipaikka Närpiö
- Anne Salovaara-Kero, 51 vuotta, johtaja, kotipaikka Vaasa
- Niclas Sjöskog, 54 vuotta, maanviljelijä, kotipaikka Pedersöre
- Joakim Strand, 43 vuotta, ministeri, kotipaikka Vaasa
Puheenjohtaja Roberth Sjöström ja varapuheenjohtajat Ida-Marie Jungell ja Nicklas Nygård saivat luottamuksen jatkaa tehtävissään toisen vuoden. Piirikokous äänesti myös sääntömuutoksista, jotka koskivat hallituksen kokoonpanoa, ja valitsi uudet piirihallituksen jäsenet.
Lisää tietoa:
Roberth Sjöström 040 1581706
