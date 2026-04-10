RKP Pohjanmaa asetti ehdolle kahdeksan ehdokasta eduskuntavaaleihin

– Olen iloinen voidessani esitellä ensimmäiset ehdokkaat eduskuntavaaleihin. Olemme hyvällä matkalla kohti todella vahvaa ehdokaslistaa, jonka päämääränä on varmistaa RKP:n neljä paikkaa mahdollisimman suurella marginaalilla, toteaa Sjöström.

Piirikokous antoi piirihallitukselle vastuun jatkaa ehdokkaiden ehdolle asettamista, ja tavoitteena on, että ehdokaslista olisi valmis ennen vuodenvaihdetta. RKP osallistuu vaaleihin täydellä listalla.

Ehdolle asetetut ehdokkaat ovat:

Nina Brännkärr-Friberg, 49 vuotta, Project Liv r.y:n perustaja, kotipaikka Pietarsaari

Inger Damlin, 57 vuotta, liiton puheenjohtaja, kotipaikka Vöyri

Johanna Holmäng, 43 vuotta, kätilö, kotipaikka Pedersöre

Christoffer Ingo, 31 vuotta, kansanedustaja, kotipaikka Mustasaari

Anders Norrback, 62 vuotta, kansanedustaja, kotipaikka Närpiö

Anne Salovaara-Kero, 51 vuotta, johtaja, kotipaikka Vaasa

Niclas Sjöskog, 54 vuotta, maanviljelijä, kotipaikka Pedersöre

Joakim Strand, 43 vuotta, ministeri, kotipaikka Vaasa

Puheenjohtaja Roberth Sjöström ja varapuheenjohtajat Ida-Marie Jungell ja Nicklas Nygård saivat luottamuksen jatkaa tehtävissään toisen vuoden. Piirikokous äänesti myös sääntömuutoksista, jotka koskivat hallituksen kokoonpanoa, ja valitsi uudet piirihallituksen jäsenet.

Lisää tietoa:

Roberth Sjöström 040 1581706