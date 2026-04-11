Uudenmaan RKP aloittaa ehdokasasettelun vuoden 2027 eduskuntavaaleihin
11.4.2026 18:36:56 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Uudenmaan Ruotsalainen kansanpuolue kokoontui piirikokoukseen lauantaina 11. huhtikuuta Kauniaisissa. Piirikokous nimesi ensimmäiset ehdokkaat eduskuntavaaleihin, jotka käydään 18.4.2027. Uudenmaan RKP pyrkii asettamaan vaaleihin täyden 37 ehdokkaan listan. Piirin puheenjohtaja Karin Cederlöf on tyytyväinen nimityksiin.
– Tänään käynnistyy vaalikampanja. Olen iloinen siitä, että aloitamme ehdokasasettelun vahvalla ehdokasjoukolla. Tavoitteenamme on, että jokainen uusimaalainen löytää RKP-ehdokkaan, jolle haluaa antaa äänensä. Ehdokkaillamme on laaja osaaminen, jota tarvitaan poliittisessa päätöksenteossa, Cederlöf sanoo
Uudenmaan RKP tavoittelee neljännen kansanedustajapaikan voittamista Uudenmaan vaalipiirissä. Se vaatii vahvan ja monipuolisen ehdokaslistan. Myös sukupuolten välinen tasapaino sekä eri ikäryhmien edustus ovat erittäin tärkeitä. Ehdokkaiden joukkoon tavoitellaan laajaa kirjoa profiileja, joilla on erilaisia osaamisalueita ja taustoja.
– Meillä on kaikki mahdollisuudet voittaa takaisin neljäs kansanedustajapaikka RKP:lle Uudellamaalla. Vaaleissa tullaan pitkälti keskittymään kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä äänestäjien arjessa – hoivaan, turvallisuuteen ja talouteen. Olemme valmiita jatkamaan vastuunkantoa ja työskentelemään paremman arjen puolesta kaikille suomalaisille, Cederlöf lisää
Ensimmäiset 12 nimettyä ehdokasta ovat:
- Anders Adlercreutz, Kirkkonummi
- Jenni Alasuutari, Vantaa
- Otto Andersson, Loviisa
- Karin Cederlöf, Espoo
- Ida Flemmich, Siuntio
- Patrik Karlsson, Vantaa
- Edvard Lindfors, Hanko
- Ann-Sofie Lindholm, Raasepori
- Sebastian Långström, Espoo
- Nina Sajaniemi, Espoo
- Fredrik Waselius, Kauniainen
- Henrik Wickström, Inkoo
Yhteyshenkilöt
Karin CederlöfUudenmaan RKP:n puheenjohtajaPuh:050 494 9780
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme