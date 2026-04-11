Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Uudenmaan RKP aloittaa ehdokasasettelun vuoden 2027 eduskuntavaaleihin

11.4.2026 18:36:56 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Uudenmaan Ruotsalainen kansanpuolue kokoontui piirikokoukseen lauantaina 11. huhtikuuta Kauniaisissa. Piirikokous nimesi ensimmäiset ehdokkaat eduskuntavaaleihin, jotka käydään 18.4.2027. Uudenmaan RKP pyrkii asettamaan vaaleihin täyden 37 ehdokkaan listan. Piirin puheenjohtaja Karin Cederlöf on tyytyväinen nimityksiin.

– Tänään käynnistyy vaalikampanja. Olen iloinen siitä, että aloitamme ehdokasasettelun vahvalla ehdokasjoukolla. Tavoitteenamme on, että jokainen uusimaalainen löytää RKP-ehdokkaan, jolle haluaa antaa äänensä. Ehdokkaillamme on laaja osaaminen, jota tarvitaan poliittisessa päätöksenteossa, Cederlöf sanoo

Uudenmaan RKP tavoittelee neljännen kansanedustajapaikan voittamista Uudenmaan vaalipiirissä. Se vaatii vahvan ja monipuolisen ehdokaslistan. Myös sukupuolten välinen tasapaino sekä eri ikäryhmien edustus ovat erittäin tärkeitä. Ehdokkaiden joukkoon tavoitellaan laajaa kirjoa profiileja, joilla on erilaisia osaamisalueita ja taustoja.

– Meillä on kaikki mahdollisuudet voittaa takaisin neljäs kansanedustajapaikka RKP:lle Uudellamaalla. Vaaleissa tullaan pitkälti keskittymään kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä äänestäjien arjessa – hoivaan, turvallisuuteen ja talouteen. Olemme valmiita jatkamaan vastuunkantoa ja työskentelemään paremman arjen puolesta kaikille suomalaisille, Cederlöf lisää

Ensimmäiset 12 nimettyä ehdokasta ovat:

  • Anders Adlercreutz, Kirkkonummi
  • Jenni Alasuutari, Vantaa
  • Otto Andersson, Loviisa
  • Karin Cederlöf, Espoo
  • Ida Flemmich, Siuntio
  • Patrik Karlsson, Vantaa
  • Edvard Lindfors, Hanko
  • Ann-Sofie Lindholm, Raasepori
  • Sebastian Långström, Espoo
  • Nina Sajaniemi, Espoo
  • Fredrik Waselius, Kauniainen
  • Henrik Wickström, Inkoo

Yhteyshenkilöt

Karin CederlöfUudenmaan RKP:n puheenjohtaja

Puh:050 494 9780

