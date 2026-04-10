SDP EDUSKUNTA

Kansanedustaja Jani Kokko ehdolle SDP:n varapuheenjohtajaksi

11.4.2026 13:53:38 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Kansanedustaja Jani Kokko asettuu ehdolle SDP:n varapuheenjohtajaksi toukokuun puoluekokouksessa. Kokko ilmoitti asiasta SDP:n Keski-Suomen piirikokouksessa Jämsässä.

– Maailma Suomen ympärillä on kaaoksessa jolloin turvallisuuspolitiikka on noussut politiikan teon ytimeen. SDP:n tulee olla suunnannäyttäjä miten kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia vahvistetaan nopeasti muuttuvassa maailmassa, Kokko sanoo.

Kokko tunnetaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkäaikaisena toimijana. Hän on toiminut Yhdysvaltain politiikan asiantuntijana sekä nykyisin Euroopan neuvoston kongressin varapresidenttinä.

– Koen ulko- ja turvallisuuspoliittisen kokemuksen ja analyysin olevan sellaista, joka toisi lisäarvoa puoluejohdon työhön. Nyt puoluekokousedustajat saavat arvioida onko kyvyilleni tarvetta puoluejohdossa, Kokko toteaa.

Kokko on ensimmäisen kauden kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä ja hän toimii Eduskunnassa Suuren valiokunnan ja puolustusvaliokunnan jäsenenä.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Jiri Halttunen
Lataa
Jiri Halttunen
Lataa
Jiri Halttunen
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Lapsiperheköyhyyden kasvu on pysäytettävä – lapsiin panostaminen on Suomen tärkein investointi10.4.2026 16:34:10 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa oli tänään vastaanottamassa laajan järjestö- ja asiantuntijajoukon vetoomusta lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Vetoomuksessa vaaditaan eduskuntaryhmiä kääntämään lapsiperheköyhyyden suunta ja varmistamaan, että talouspäätöksissä asetetaan lapsen etu etusijalle. Laine-Nousimaa korostaa, että pelkän huolen tunnistaminen ei riitä, jos samaan aikaan tehdään päätöksiä, jotka syventävät lapsiperheköyhyyttä.

SDP:n Niina Malm: Orpo puhuu puutaheinää suojaosista – ei tiedä, mistä puhuu10.4.2026 13:48:17 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja, varapuheenjohtaja Niina Malm tyrmää pääministeri Petteri Orpon väitteet työttömyysturvan suojaosien poistosta Ylen puheenjohtajatentissä. Orpo puhuu puutaheinää suojaosista eikä selvästi tiedä, mistä puhuu. Väite siitä, että osa-aikatyön vastaanottaminen olisi edelleen kannattavaa samalla tavalla, ei pidä paikkaansa. Hallitus on omilla päätöksillään heikentänyt työnteon kannustimia, Malm korostaa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye