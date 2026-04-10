Kansanedustaja Jani Kokko ehdolle SDP:n varapuheenjohtajaksi
11.4.2026 13:53:38 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Jani Kokko asettuu ehdolle SDP:n varapuheenjohtajaksi toukokuun puoluekokouksessa. Kokko ilmoitti asiasta SDP:n Keski-Suomen piirikokouksessa Jämsässä.
– Maailma Suomen ympärillä on kaaoksessa jolloin turvallisuuspolitiikka on noussut politiikan teon ytimeen. SDP:n tulee olla suunnannäyttäjä miten kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia vahvistetaan nopeasti muuttuvassa maailmassa, Kokko sanoo.
Kokko tunnetaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkäaikaisena toimijana. Hän on toiminut Yhdysvaltain politiikan asiantuntijana sekä nykyisin Euroopan neuvoston kongressin varapresidenttinä.
– Koen ulko- ja turvallisuuspoliittisen kokemuksen ja analyysin olevan sellaista, joka toisi lisäarvoa puoluejohdon työhön. Nyt puoluekokousedustajat saavat arvioida onko kyvyilleni tarvetta puoluejohdossa, Kokko toteaa.
Kokko on ensimmäisen kauden kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä ja hän toimii Eduskunnassa Suuren valiokunnan ja puolustusvaliokunnan jäsenenä.
Yhteyshenkilöt
Jani KokkoKansanedustajaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmäPuh:09 432 3172jani.kokko@eduskunta.fi
