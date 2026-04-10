Kansanedustaja Jani Kokko ehdolle SDP:n varapuheenjohtajaksi

– Maailma Suomen ympärillä on kaaoksessa jolloin turvallisuuspolitiikka on noussut politiikan teon ytimeen. SDP:n tulee olla suunnannäyttäjä miten kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia vahvistetaan nopeasti muuttuvassa maailmassa, Kokko sanoo.

Kokko tunnetaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkäaikaisena toimijana. Hän on toiminut Yhdysvaltain politiikan asiantuntijana sekä nykyisin Euroopan neuvoston kongressin varapresidenttinä.

– Koen ulko- ja turvallisuuspoliittisen kokemuksen ja analyysin olevan sellaista, joka toisi lisäarvoa puoluejohdon työhön. Nyt puoluekokousedustajat saavat arvioida onko kyvyilleni tarvetta puoluejohdossa, Kokko toteaa.

Kokko on ensimmäisen kauden kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä ja hän toimii Eduskunnassa Suuren valiokunnan ja puolustusvaliokunnan jäsenenä.