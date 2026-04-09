Kokoomuksen Kauma: SDP:n talouspolitiikasta ei ota selvää – ei edes puolue itse

– SDP markkinoi itseään hyvinvointiyhteiskunnan reiluna puolustajana, mutta puolueella ei ole edes vankkaa yhteistä näkemystä siitä, onko Suomen päätähuimaava velkataso ongelma vai ei. Miten SDP:ssä voidaan edes haaveilla julkisen talouden korjaamisen johtoroolista, kun puolue ei edes tiedä, mitä se haluaa, Kauma kysyy.

Kauman mukaan erityisen huolestuttavaa on, että SDP:n esittämät keinot julkisen talouden tasapainottamiseen ovat ristiriidassa puolueen omien kasvutavoitteiden kanssa.

– SDP sanoo haluavansa kasvua ja työllisyyttä, mutta ajaa samalla työn ja marginaaliverotuksen kiristämistä sekä pk-yritysten verotuksen tiukentamista. Nämä ovat juuri niitä toimia, jotka nakertavat kasvua eniten. Puolueen talouspolitiikka ei kestä lähempää tarkastelua, Kauma toteaa.

Kauma huomauttaa, että SDP:n vaatimukset julkisten menojen lisäämisestä ilman selkeitä ehtoja ovat vastuuttomia tilanteessa, jossa julkinen talous on jo vakavassa alijäämässä. SDP on Kauman mukaan myös vastustanut lähes kaikkia Orpon hallituksen tekemiä valtiontaloutta tasapainottavia säästöjä tällä kaudella.

– Vaaditaan lisää rahaa koulutukseen, hyvinvointiin ja vihreään siirtymään, mutta ei esitetä, mistä rahat tulevat tai miten nykyiset palvelut tuotettaisiin tehokkaammin. Vastuullinen oppositio ei pelkästään vaadi lisää, vaan esittää myös, miten se rahoitetaan, Kauma sanoo.

Kauman mukaan SDP:n sisäinen hajaannus kaikista olennaisimmissa yhteiskunnan tulevaisuuden kysymyksissä paljastaa, että puolueelta puuttuu sekä yhteinen tahto että uskottava ohjelma – eikä se sellaisena pysty tarjoamaan suomalaisille luotettavaa vaihtoehtoa.

– Kun puoluejohto on keskenään täysin eri mieltä, mikä on talouslinjan suunta, ja yksi heistä jättää tehtävänsä juuri tämän takia, on aika kysyä: onko SDP:llä ylipäätään kykyä esittää uskottavaa vaihtoehtoa? Suomalaiset ansaitsevat selkeän vastauksen, Kauma päättää.