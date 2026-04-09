Kokoomuksen Kauma: SDP:n talouspolitiikasta ei ota selvää – ei edes puolue itse
11.4.2026 14:49:31 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauman mukaan SDP:n talouspolitiikan hajanaisuus paljastui jälleen, kun puolueen varapuheenjohtaja Nasima Razmyar arvosteli julkisesti yhdessä parlamentaarisesti sovittua velkajarrua – vaikka Razmyar oli itse mukana sitä valmistelleessa työryhmässä. Samaan aikaan toinen SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ilmoitti astuvansa syrjään puoluejohdosta, vedoten erimielisyyteensä erityisesti puolueen talouspoliittisista linjoista.
– SDP markkinoi itseään hyvinvointiyhteiskunnan reiluna puolustajana, mutta puolueella ei ole edes vankkaa yhteistä näkemystä siitä, onko Suomen päätähuimaava velkataso ongelma vai ei. Miten SDP:ssä voidaan edes haaveilla julkisen talouden korjaamisen johtoroolista, kun puolue ei edes tiedä, mitä se haluaa, Kauma kysyy.
Kauman mukaan erityisen huolestuttavaa on, että SDP:n esittämät keinot julkisen talouden tasapainottamiseen ovat ristiriidassa puolueen omien kasvutavoitteiden kanssa.
– SDP sanoo haluavansa kasvua ja työllisyyttä, mutta ajaa samalla työn ja marginaaliverotuksen kiristämistä sekä pk-yritysten verotuksen tiukentamista. Nämä ovat juuri niitä toimia, jotka nakertavat kasvua eniten. Puolueen talouspolitiikka ei kestä lähempää tarkastelua, Kauma toteaa.
Kauma huomauttaa, että SDP:n vaatimukset julkisten menojen lisäämisestä ilman selkeitä ehtoja ovat vastuuttomia tilanteessa, jossa julkinen talous on jo vakavassa alijäämässä. SDP on Kauman mukaan myös vastustanut lähes kaikkia Orpon hallituksen tekemiä valtiontaloutta tasapainottavia säästöjä tällä kaudella.
– Vaaditaan lisää rahaa koulutukseen, hyvinvointiin ja vihreään siirtymään, mutta ei esitetä, mistä rahat tulevat tai miten nykyiset palvelut tuotettaisiin tehokkaammin. Vastuullinen oppositio ei pelkästään vaadi lisää, vaan esittää myös, miten se rahoitetaan, Kauma sanoo.
Kauman mukaan SDP:n sisäinen hajaannus kaikista olennaisimmissa yhteiskunnan tulevaisuuden kysymyksissä paljastaa, että puolueelta puuttuu sekä yhteinen tahto että uskottava ohjelma – eikä se sellaisena pysty tarjoamaan suomalaisille luotettavaa vaihtoehtoa.
– Kun puoluejohto on keskenään täysin eri mieltä, mikä on talouslinjan suunta, ja yksi heistä jättää tehtävänsä juuri tämän takia, on aika kysyä: onko SDP:llä ylipäätään kykyä esittää uskottavaa vaihtoehtoa? Suomalaiset ansaitsevat selkeän vastauksen, Kauma päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia KaumaEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
(Uudenmaan vaalipiiri)
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Päivärinta tyrmää SDP:n Kiurun syytökset ostovoiman katoamisesta9.4.2026 17:01:30 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta tyrmää SDP:n Krista Kiurun syytöksen siitä, että hallitus olisi kadottanut suomalaisten ostovoiman. Päivärinnan mukaan tosiasiat kertovat päinvastaista: palkansaajien ostovoima on vahvistunut nopeasti, naisten reaalipalkat ovat ennätystasolla ja suomalaisten säästöt ovat kasvaneet Orpon hallituksen aikana. Hänen mukaansa juuri SDP:n omalla hallituskaudella ostovoima romahti.
Kokoomuksen Castrén: Yhteiskunnan tuki kuuluu sitä tarvitseville – hallitus puuttuu sosiaaliturvan väärinkäytöksiin9.4.2026 15:22:33 EEST | Tiedote
Hallitus esittää uusia keinoja sosiaaliturvan väärinkäytösten kitkemiseksi. Muutoksilla pyritään ehkäisemään tahallista huijaamista, vähentämään virheellisiä maksuja ja parantamaan Kelan tiedonvaihtoa. Kokoomuksen kansanedustaja Maaret Castrénin mukaan kyse on siitä, että yhteiskunnan tuki kuuluu ihmisille, jotka sitä aidosti tarvitsevat.
Kokoomuksen Partanen ja Kaunisto: Luottaako SDP enää yhteenkään asiantuntijaan?8.4.2026 13:09:38 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustajien mukaan SDP on toistuvasti asettunut vastustamaan tai vähättelemään juuri niiden asiantuntijoiden arvioita, joiden tehtävä on tuottaa riippumatonta tietoa päätöksenteon tueksi.
Kokoomuksen Sammallahti: Hallitus nopeuttaa maanpuolustukselle tärkeiden investointien toteutusta8.4.2026 09:00:48 EEST | Tiedote
Ympäristövaliokunta hyväksyi tiistaina 7.4. mietinnön hallituksen esityksestä, joka mahdollistaa nopeutetun lupaprosessin maanpuolustukselle tärkeiden tuotantolaitosten osalta.
Kokoomuksen Sarkomaa ja Laiho: Keskustan ehdotus kasvattaisi terveyseroja ja kustannuksia2.4.2026 13:17:28 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustajat, valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho pitävät keskustan kansanedustaja Markus Lohen ehdotusta (HS 29.3.) aikuisten suun terveydenhuollon siirtämisestä pois julkisen palvelun piiristä suomalaisen terveyspolitiikan tavoitteiden vastaisena.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme