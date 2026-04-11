Päätöslauselma RKP:n Uudenmaan piirikokouksesta 11.4.2026
11.4.2026 19:14:24 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Uudenmaan RKP kokoontui piirikokoukseen lauantaina 11. huhtikuuta Kauniaisissa.
Kokouksessa espoolainen Karin Cederlöf valittiin uudelleen piirin puheenjohtajaksi. Raaseporilainen Werner Orre ja hankolainen Edvard Lindfors valittiin piirin varapuheenjohtajiksi. Piirihallitukseen valittiin seuraavat jäsenet:
Varsinainen jäsen Varajäsen
Axel Björkell (Vantaa) Linda Sederholm (Vantaa)
Janina Rönnberg (Kirkkonummi) Peter Sundelin (Kirkkonummi)
Patricia Grönholm (Inkoo) Ida Flemmich (Siuntio)
Michael Nyberg (Raasepori) Leif Wirtanen (Lohja)
Kicka Lindroos (Sipoo) Kristian Tillander (Sipoo)
Stefan Stenberg (Kauniainen) Anna Lena Karlsson-Finne (Kauniainen)
Sebastian Ekblom (Porvoo) Elin Andersson (Porvoo)
Kristina Lindfors (Loviisa) Benita Ekebom-Jönsas (Loviisa)
Mikaela Fabritius (Myrskylä) Göran Wallén (Lapinjärvi)
Johan Sundholm (Nurmijärvi) Stig Strandberg (Järvenpää)
Maria Saaristo (SKvF) Ann-Christine Nix (SKvF)
Monica Björkman (SSN) Solveig Halonen (SSN)
Fanny Östergård (SU) Isabella Tiermaa (SU)
Piirikokouksessa RKP Uudellamaalla käynnisti ehdokkaiden nimeämisen 18.4.2027 järjestettäviin eduskuntavaaleihin. Piirin tavoitteena on saada takaisin neljäs kansanedustajapaikka Uudellamaalla.
Piirikokoukseen osallistuivat muun muassa puolueen puheenjohtaja ja opetusministeri Anders Adlercreutz, ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson sekä Kauniaisten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veronica Rehn-Kivi. Kokous sai tervehdyksen Kauniaisten kaupunginjohtajalta Christoffer Masarilta sekä RKP:n europarlamentaarikolta Anna-Maja Henrikssonilta.
Päätöslauselma RKP:n Uudenmaan piirikokouksesta Kauniaisissa 11.04.2026:
On tärkeää, että resurssit jaetaan oikeudenmukaisesti hyvinvointialueille, Uusimaa ei saa jäädä kärsijäksi.
Rantaradan kehittämistä on jatkettava, jotta saadaan lisää rinnakkaisraiteita ja kohtauspaikkoja.
Ruotsin kielen asemaa on turvattava kaksikielisissä kouluympäristöissä.
Työnhakijoille on turvattava oikeus ansaita ilman, että etuuksia leikataan.
Maatalouden omavaraisuusaste ei saa laskea tässä kriisitilanteessa. Hintojen nousu ja tuotantokustannukset maataloudessa on saatava kuriin.
Yhdistämiset eivät saa olla ratkaisu näennäisten säästöjen saavuttamiseksi. Hyvää hoitoa ei voida saavuttaa ilman osaavaa ja kielitaitoista henkilökuntaa. Emme voi säästää tai verottaa itseämme kasvuun ja tulevaisuudenuskoon.
Lapsiköyhyys on ehkäistävä.
Nuorten työllisyys on painopistealue; nuorten palkkaamisen kynnystä on madallettava. Haluamme helpottaa nuorten osallistumista politiikkaan.
Meidän on tavoitettava yli kielirajojen. RKP:n arvot voivat vedota myös suomenkielisiin äänestäjiin.
Karin CederlöfUudenmaan RKP:n puheenjohtajaPuh:050 494 9780
