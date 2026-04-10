Oilers tasoitti välierävoitot, Classic otti edun

Nokian KrP:n Mikko Laakso vastasi Oilersin Jasper Auvisen ja Elias Pekarin komeisiin avauserän maaleihin läpiajokavennuksella, mutta Waltteri Vesterinen sijoitti jo ensimmäisen tauon tilanteeksi 3-1. Toisen erän Oilers vei Markus Salmen kääntölaukauksella 1-0. Päätöserä puristettiinkin sitten tasalukemiin. Kim Hyrkkösen kavennusta seurasi isäntien Jasper Auvisen maali, ja maalille vapaaksi pelattu Elias Pekari teki tilanteeksi jo 6-2 ennen kuin KrP:n riskipeli kuudella tuotti Joona Rantalan lohtuosuman.

Classicin illan hahmo oli latvialaisvahvistus Peteris Trekse, joka laukoi maaleista kolme osuttuaan sekä ottelun alussa että lopussa rangaistuslaukauksesta. Treksen avauserän sijoituksen jälkeen oli 2–0-maalissa vuorossa Eemeli Salin, joka nosti irtopallon ohi Nemo Sipilän. Niko Einiö kavensi toisen tauon tilanteeksi 2-1, mutta päätöserän puolivälissä Peteris Trekse ohjasi Tiitus Salokankaan syötön luukulta sisään ja lukemiksi 3-1. Samuli Junnilan tahtomaali oman laukauksen paluupallosta nosti espoolaiset vielä maalin päähän, mutta lopun rike tyhjän maalin edessä pohjusti Treksen toisen rankkarionnistumisen.

Nokian KrP:n ja Oilersin kolmas kohtaaminen odottaa maanantaina Nokialla ja Westend Indiansin ja Classicin neljäs ottelu keskiviikkona Espoossa.

LASB piti paikkansa F-liigassa voitoin 3-2, kun se kaatoi karsinnan viidennessä ottelussa kotonaan Karhut maalein 5-3.

Karhut kävi avauserässä kolmesti johdossa Tomi Jerkun, Henry Stenforsin ja Tuomas Huhtalan onnistuessa maalinteossa, mutta Lauri Tyrkäs, Pietari Porttikivi ja toisen erän puolella uudelleen Porttikivi toivat lahtelaiset rinnalle.

Ratkaisut nähtiin vasta ”pelimiesten kympillä” eli kolmannen erän toisella puolikkaalla, kun ensin Roope Wikström laukoi LASBin ensi kertaa johtoon ja Perttu Koljonen naulasi loppunumerot jo kolme ja puoli minuuttia ennen täyttä aikaa.