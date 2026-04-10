Loton potti kohoaa kolmeen miljoonaan euroon - Jokeri-pelistä kaksi 40 000 euron voittoa jakoon

Loton kierroksen 15/2026 oikea rivi on 4, 11, 15, 21, 25, 36 ja 37. Lisänumero 22. Plusnumero 30.



Täysosumia ei löytynyt, joten ensi viikolla Loton potti nousee kolmeen miljoonaan euroon.



Launtain Jokeri-pelin voittorivi on 1 6 6 6 2 2 6.



Täysosumia ei Jokeri-pelistä löytynyt. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu neljä kappaletta. Niistä kaksi oli pelattu tuplattuna ja riveillä voitti 40 000 euroa. Jokeri-pelin 40 000 euron voitot osuivat nettipelaajalle Helsinkiin ja kahden osuuden nettiporukkapeliin Siilinjärvelle.



Lisäksi Jokeri-pelin kuusi oikein -riveillä ilman tuplausta osuivat 20 000 euron voitot nettipelaajalle Nokialle ja Jyväskylään Keljon Prisman asiakkaalle.



Lauantain Milli-pelin voittorivi on 9, 10, 15, 17, 26 ja 40. Lisänumero 20. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Monaco 71. Lomatonneja meni jakoon viisi kappaletta.



Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja.