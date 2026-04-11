12.4.2026 07:12:58 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos sammutti keskisuuren tulipalon Uuraistentiellä sijaitsevassa vapaa-ajan käytössä olevan omakotitalon saunassa 12.4.2026. Saunan rakenteissa kytenyt palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja, ja talo säilyi asumiskelpoisena. .
Vapaa-ajan käytössä olevan omakotitalon saunassa syttyi palo. Palo syttyi saunomisen jälkeen saunan rakenteissa. Palo oli kiukaan lähettyvillä seinässä ja paloi kytemällä. Palon aikaan rakennuksessa oli 2 ihmistä, he eivät loukkaantuneet. Pelastuslaitoksen henkilöstö joutui purkamaan saunan seinää muutaman neliön alalta, jotta palo saatiin sammutettua. Rakennus säilyi asumiskuntoisena.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa keskisuuresta maastopalosta Toivakan Juurikkaniementiellä, missä paloi noin 0,5 hehtaaria maastoa. Palon syynä pidetään kuumia tuhkia tulisijasta. Sammutustoimet ovat käynnissä, eikä palo aiheuttanut henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja.
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa keskisuuresta maastopaloa Suolahdentiellä, Keuruulla. Risujen polton seurauksena levinnyt palo saatiin rajattua 15 m² alueelle ilman henkilövahinkoja. Alueella on kuivaa ja palo levisi kuivassa heinikossa.
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.4.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JÄMSÄ Pelastuslaitos sai klo 3.53 ilmoituksen keskisuuresta rakennuspalosta Jämsän Äijäinrannantielle. Vapaa-ajan asunnossa ollut paljon savua sisällä. Pelastuslaitoksen tiedustelulla havaittiin savun syyksi liian aikaisin kiinni laitettu savuhormin pelti. Kohteessa ei ollut paloa. Paikalla oli yksi asukas, joka ei kärsinyt vahinkoja. Tehtävälle oli hälytetty kahdeskan pelastuslaitoksen yksikköä, joista kolme toimi kohteessa.
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.4.2026 TILANTEEN PÄÄTTÄVÄ TIEDOTE MAASTOPALO LAUKAA Tilanne on Laukaassa maastopalopaikalla ohi. Maastoa paloi kokonaisuudessaan hieman alle 2 hehtaaria. Henkilö- tai omaisuusvahinkoja ei syntynyt. Kohteessa toimi 11 pelastuslaitoksen yksikköä.
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.4.2026 TEHTÄVIÄ ALKUILTA kESKI-SUOMI 17.46 maastopalo keskisuuri, Hankasalmi. Radanvarsitiellä, Jyväskylä - Pieksämäki radan maastossa havaittu palo. Radan varressa paloi parikymmentä neliötä maastoa. Palo saatiin nopeasti sammutettua, eikä siitä ollut vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Junaliikenne oli poikki rataosuudella n. 20 min ajan, mikä ei vaikuttanut liikennöintiin. 18.05 ihmisen pelastaminen vedestä, Ääneskoski. Pelastuslaitokselle tuli ilmoitus Konginkankaalla kadoksissa olevasta lapsesta (3v), jonka epäiltiin aluksi olevan joutunut läheiseen jokeen. Lapsi löytyi kuitenkin naapuritalolta hyväkuntoisena. Pelastuslaitokselle ei ollut tarvetta Maastopalotilanne Laukaassa jatkuu jälkisammutustöillä, päättävässä tiedotteessa tarkemmat tiedot tilanteesta.
