Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 10.4.2026 18:38:12 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.4.2026 TEHTÄVIÄ ALKUILTA kESKI-SUOMI 17.46 maastopalo keskisuuri, Hankasalmi. Radanvarsitiellä, Jyväskylä - Pieksämäki radan maastossa havaittu palo. Radan varressa paloi parikymmentä neliötä maastoa. Palo saatiin nopeasti sammutettua, eikä siitä ollut vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Junaliikenne oli poikki rataosuudella n. 20 min ajan, mikä ei vaikuttanut liikennöintiin. 18.05 ihmisen pelastaminen vedestä, Ääneskoski. Pelastuslaitokselle tuli ilmoitus Konginkankaalla kadoksissa olevasta lapsesta (3v), jonka epäiltiin aluksi olevan joutunut läheiseen jokeen. Lapsi löytyi kuitenkin naapuritalolta hyväkuntoisena. Pelastuslaitokselle ei ollut tarvetta Maastopalotilanne Laukaassa jatkuu jälkisammutustöillä, päättävässä tiedotteessa tarkemmat tiedot tilanteesta.