Peliala etsii uutta suuntaa Kööpenhaminassa – Vastuullisuudesta on tulossa yritysten valttikortti

15.4.2026 21:13:21 EEST | MS Marketing | Uutinen

Scandinavian & Nordic Gaming Show 2026 järjestetään Kööpenhaminassa 22.–23. lokakuuta, keskittyen Pohjoismaiden pelialan sääntelyyn, vastuullisuuteen ja teknologiaan. Tapahtuma huipentuu palkintogaalaan, jossa juhlistetaan alan innovaatioita kahdeksassa kategoriassa. 

Mainoskuva SNGS 2026 Eventus Awards -palkintogaalasta, joka järjestetään 22. lokakuuta 2026 Kööpenhaminassa. Kuvassa on hopeinen Eventus-palkintopokaali ja teksti ”8th Edition, 8 Awards, One Industry Benchmark
Kahdeksas vuotuinen Scandinavian & Nordic Gaming Show (SNGS) huipentuu 22. lokakuuta 2026 järjestettävään Eventus Awards -gaalaan Kööpenhaminassa. © Scandinavian & Nordic Gaming Show (SNGS) 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

KÖÖPENHAMINA – Pohjoismaiden pelimarkkinat ovat keskellä historiallista jännitekenttää. Samalla kun Suomi valmistelee lisenssijärjestelmäänsä ja Norja tiukentaa otettaan, alan huiput kokoontuvat lokakuussa Scandinavian & Nordic Gaming Show’hun (SNGS) määrittelemään uusia pelisääntöjä. Keskiössä on kysymys, jota koko Eurooppa seuraa: miten yhdistää tiukka kontrolli ja kaupallinen vetovoima?

Tämänvuotisen tapahtuman puheenjohtaja, Nordic Legal -yhtiön hallinto-osakas Morten Ronde, ei tyydy vain puhumaan pykälistä. Hänen viestinsä on selvä: perinteinen sääntely on tiensä päässä.

”Pohjoismainen malli ei ole yksi jaettu järjestelmä, vaan filosofia. Sitä määrittää vahva kuluttajansuoja ja aktiivinen valtion rooli, mutta nykyään myös jatkuva jännite hallinnan ja kilpailukyvyn välillä”, Ronde analysoi.

Vastuullisuus on uusi musta

Ronden mukaan pelkkä "compliance" eli sääntöjen noudattaminen on muuttumassa pakkopullasta kovaksi kilpailueduksi. Ne, jotka rakentavat pelaajapolun vastuulliseksi jo suunnitteluvaiheessa, voittavat lopulta sekä sääntelijöiden että pelaajien luottamuksen.

Erityistä huomiota saa siirtyminen reaktiivisesta toiminnasta ennakoivaan suojeluun: datan avulla riskit tunnistetaan ennen kuin ne muuttuvat ongelmiksi.

Palkinnot ja alan parhaat

Lokakuun 22. päivä järjestettävä SNGS 2026 Eventus Recognition Ceremony nostaa valokeilaan ne, jotka jo nyt asettavat rimaa korkeammalle. Kahdeksassa kategoriassa haetaan innovaatioita, jotka määrittelevät alan standardit tuleville vuosille – tekoälystä vastuullisuusratkaisuihin ja visionääriseen johtajuuteen.

Ehdokasasettelu on nyt auki ja päättyy 9. lokakuuta. Tapahtuman suomalaisena mediakumppanina toimii MS Marketing.

Lyhyesti: SNGS 2026

Milloin? 22.–23. lokakuuta 2026.
Missä? Kööpenhamina, Tanska.
Mistä on kyse? Pohjoismaiden tärkein pelialan asiantuntijatapahtuma, jossa keskiössä ovat sääntely, vastuullisuus ja teknologia.
Sivusto: https://www.eventus-international.com/sngs

