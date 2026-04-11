Vakio: Kaksi täysosumaa - Helsinkiin ja Savonlinnaan 166 000 euron voitot

Vakion lauantain kierros oli yllätyksellinen. Kierroksen Englannin jalkapallosarjojen 13 otteluiden oikeat merkit löytyivät lopulta oikein kahden veikkaajan systeemeistä.

- Onnittelut nettipelaajalle Helsinkiin ja nettipelaajalle Savonlinnaan komeista 166 500 euron täysosumista! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.



Veikkaus.fi:ssä rivinsä tehneet taitavat ja onnekkaat voittajat saavat voittonsa suoraan pankkitililleen.



Veikkauksen Vakio-pelissä veikataan 6 – 18 kohteen voittajia varsinaisella peliajalla (1=kotivoitto, X=tasapeli tai 2=vierasvoitto) tai kahden taikka kolmen kilpailijan keskinäisen kilpailun tulosta taikka tulosvaihtoehdon toteutumista. Vakio 1:ssä on aina 13 kohdetta. Vakio on Veikkauksen vanhin peli, joka alkoi jo vuonna 1940.



Tulokset

Vakio 1

11.4.





1 Liverpool - Fulham 2-0 1 2 Brentford - Everton 2-2 X 3 Burnley - Brighton 0-2 2 4 Stoke - Blackburn 1-1 X 5 Sheffield U - Hull 2-1 1 6 Southampton - Derby 2-1 1 7 Oxford U - Watford 2-0 1 8 Middlesbrough - Portsmouth 0-1 2 9 Leicester - Swansea 0-1 2 10 Charlton - Preston 1-2 2 11 Bradford C - Stevenage 0-1 2 12 Doncaster - Reading FC 1-0 1 13 Huddersfield - Wycombe 3-3 X