Veikkaus Oy

Vakio: Kaksi täysosumaa - Helsinkiin ja Savonlinnaan 166 000 euron voitot

12.4.2026 09:40:58 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Veikkauksen Vakio-pelistä löytyi lauantaina kaksi täysosumaa.

Vakion lauantain kierros oli yllätyksellinen. Kierroksen Englannin jalkapallosarjojen 13 otteluiden oikeat merkit löytyivät lopulta oikein kahden veikkaajan systeemeistä.

- Onnittelut nettipelaajalle Helsinkiin ja nettipelaajalle Savonlinnaan komeista 166 500 euron täysosumista! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.

Veikkaus.fi:ssä rivinsä tehneet taitavat ja onnekkaat voittajat saavat voittonsa suoraan pankkitililleen.

Veikkauksen Vakio-pelissä veikataan 6 – 18 kohteen voittajia varsinaisella peliajalla (1=kotivoitto, X=tasapeli tai 2=vierasvoitto) tai kahden taikka kolmen kilpailijan keskinäisen kilpailun tulosta taikka tulosvaihtoehdon toteutumista. Vakio 1:ssä on aina 13 kohdetta. Vakio on Veikkauksen vanhin peli, joka alkoi  jo vuonna 1940.

Tulokset
Vakio 1
11.4.

1 Liverpool - Fulham 2-0 1
2 Brentford - Everton 2-2 X
3 Burnley - Brighton 0-2 2
4 Stoke - Blackburn 1-1 X
5 Sheffield U - Hull 2-1 1
6 Southampton - Derby 2-1 1
7 Oxford U - Watford 2-0 1
8 Middlesbrough - Portsmouth 0-1 2
9 Leicester - Swansea 0-1 2
10 Charlton - Preston 1-2 2
11 Bradford C - Stevenage 0-1 2
12 Doncaster - Reading FC 1-0 1
13 Huddersfield - Wycombe 3-3 X
Voitonjako
13 oikein 2 kpl 166 500,00 €
12 oikein 68 kpl 1 285,79 €
11 oikein 931 kpl 65,01 €
10 oikein 6918 kpl 14,58 €

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye