Vakio: Kaksi täysosumaa - Helsinkiin ja Savonlinnaan 166 000 euron voitot
12.4.2026 09:40:58 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Veikkauksen Vakio-pelistä löytyi lauantaina kaksi täysosumaa.
Vakion lauantain kierros oli yllätyksellinen. Kierroksen Englannin jalkapallosarjojen 13 otteluiden oikeat merkit löytyivät lopulta oikein kahden veikkaajan systeemeistä.
- Onnittelut nettipelaajalle Helsinkiin ja nettipelaajalle Savonlinnaan komeista 166 500 euron täysosumista! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
Veikkaus.fi:ssä rivinsä tehneet taitavat ja onnekkaat voittajat saavat voittonsa suoraan pankkitililleen.
Veikkauksen Vakio-pelissä veikataan 6 – 18 kohteen voittajia varsinaisella peliajalla (1=kotivoitto, X=tasapeli tai 2=vierasvoitto) tai kahden taikka kolmen kilpailijan keskinäisen kilpailun tulosta taikka tulosvaihtoehdon toteutumista. Vakio 1:ssä on aina 13 kohdetta. Vakio on Veikkauksen vanhin peli, joka alkoi jo vuonna 1940.
Tulokset
Vakio 1
11.4.
|1
|Liverpool - Fulham
|2-0
|1
|2
|Brentford - Everton
|2-2
|X
|3
|Burnley - Brighton
|0-2
|2
|4
|Stoke - Blackburn
|1-1
|X
|5
|Sheffield U - Hull
|2-1
|1
|6
|Southampton - Derby
|2-1
|1
|7
|Oxford U - Watford
|2-0
|1
|8
|Middlesbrough - Portsmouth
|0-1
|2
|9
|Leicester - Swansea
|0-1
|2
|10
|Charlton - Preston
|1-2
|2
|11
|Bradford C - Stevenage
|0-1
|2
|12
|Doncaster - Reading FC
|1-0
|1
|13
|Huddersfield - Wycombe
|3-3
|X
|Voitonjako
|13 oikein
|2 kpl
|166 500,00 €
|12 oikein
|68 kpl
|1 285,79 €
|11 oikein
|931 kpl
|65,01 €
|10 oikein
|6918 kpl
|14,58 €
