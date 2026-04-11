SDP:n Joona Räsänen: Onko hallituksen tavoite velkaantumisen taittumisesta vielä voimassa?
12.4.2026 10:40:23 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Pääministeri Orpon ja valtiovarainministeri Purran keskeisin talouspoliittinen tavoite on ollut velkaantumisen taittaminen, mutta viime aikoina hallitus on vaiennut tavoitteen voimassaolosta kuin muuri. Ennen hallituksen kehysriiheä on saatava tietää, pitääkö hallitus viimeisestä tavoitteestaan kiinni, vai siirtääkö se alati pahenevan velkaantumisen seuraavan hallituksen vastuulle, kysyy kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen.
Ylen torstai-illan puheenjohtajatentissä maa- ja metsätalousministeri Essayah vakuutti, että hallitus pitää tavoitteestaan kiinni, mutta pääministeri Orpo ja valtiovarainministeri Purra eivät kyselyistä huolimatta suostuneet vastaamaan siihen onko velkatavoite yhä voimassa. Hallituksen talouspolitiikka näyttää olevan täysin tuuliajolla ja keskeisimmästä tavoitteesta ollaan luopumassa vähin äänin. Nyt tarvitaan pääministeriltä ja valtiovarainministeriltä selkeä vastaus.
– Suurista lupauksista huolimatta Orpon ja Purran oikeistohallitus on jäämässä historiaan eniten velkaa ottavana hallituksena Suomen historiassa. Ja nyt ollaan nostamassa kädet pystyyn hallituksen viimeisenkin talouspoliittisen tavoitteen osalta. Näin karmeaa perintöä ei ole yksikään hallitus jättänyt seuraajalleen, parahtaa Räsänen.
– Helpoin keino velkaantumisen vähentämiseksi on perua kehysriihessä ensi vuonna voimaantuleva yhteisöveron alennus. Nyt punnitaan, että pyrkiikö hallitus oikeasti vahvistamaan päätöksillään julkista taloutta vai polvistuuko se kaverikapitalismin hengessä omien eturyhmiensä lompakon edessä, Räsänen päättää.
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
