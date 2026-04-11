Kokoomuksen Wallinheimo ihmettelee keskustan halua toistaa Marinin hallituksen virheet rakennusalalla

– Kaikkonen vaatii rakennusalalle satoja miljoonia tukia, kotitalousvähennyksen korotuksia, bensatukia ja kriisipakettia ruoantuotannolle. Samassa hengityksessä hän kertoo olevansa huolissaan valtiontaloudesta ja vaatii lisäsäästöjä. Tässä on ilmeinen ristiriita, jonka Kaikkonen jätti selittämättä, Wallinheimo toteaa.

Wallinheimon mukaan keskustan resepti ei ole uusi, eikä se ole aiemminkaan toiminut.

– Juuri tätä samaa linjaa Keskusta harjoitti viime kaudella Marinin hallituksessa. Kuumentuneessa rakentamistilanteessa pumpattiin valtavia summia valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Seurauksena markkinoilla on nyt ylitarjontaa sekä omistus- että vuokra-asunnoista, eikä uusien kohteiden käynnistäminen ole kannattavaa. Tukiriippuvuus ei korjaa rakenteita, se pahentaa niitä, Wallinheimo sanoo.

Wallinheimo muistuttaa, että hallituksella on erilainen linja rakentamisen tukemiseen.

– Hallitus käyttää rakentamisen tukia vastasyklisesti ja kohdistaa ne sinne, missä ne tuottavat eniten: esimerkiksi opiskelija-asuntoihin ja liikenneinfrastruktuuriin, jolla on ollut merkittävä työllistävä vaikutus. Kehysriihessä tarkastelemme myös mahdollisia kustannustehokkaita toimia korjausrakentamisen vauhdittamiseksi. Toisin kuin keskusta, emme lähtökohtaisesti tavoittele mahdollisimman suuria tukisummia, vaan veronmaksajan kannalta järkevimpiä keinoja, Wallinheimo linjaa.

Wallinheimo muistuttaa, että rakennusalan tilanteessa on jo nähtävissä orastavia positiivisia merkkejä. Hänen mukaansa juuri nyt tarvitaan johdonmukaista politiikkaa, ei uusia hätiköityjä tukipaketteja.

– Yle uutisoi eilen, että avoimien työpaikkojen määrä kasvoi maaliskuussa ensimmäistä kertaa yli kolmeen vuoteen. Rakennusala on yksi aloista, joilla kasvu on selkeästi alkanut näkyä. Tämä on rohkaiseva signaali siitä, että Orpon hallituksen johdonmukainen politiikka alkaa tuottaa tuloksia. Nyt ei ole aika horjuttaa kurssia uusilla massiivisilla tuilla, jotka vääristävät markkinoita, vaan pitää maltti ja jatkaa määrätietoisesti eteenpäin, Wallinheimo toteaa.

Wallinheimo lisää, että julkisen talouden uskottava tasapainottaminen edellyttää kurinalaisuutta myös oppositiopuolueilta.

– On helppo vaatia kaikkea: lisää tukia, lisää säästöjä ja lisää kasvua. Vastuullinen politiikka tarkoittaa kuitenkin valintoja ja priorisointia. Jos keskusta haluaa esittää uskottavia vaihtoehtoja, sen pitää kertoa, mistä lisämenojen rahat otetaan – eikä vain toivoa kaikkea kerralla, Wallinheimo toteaa.