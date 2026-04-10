Helmareiden maanantain mediatilaisuudessa Kosola ja Saloranta
12.4.2026 19:05:19 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa MM-karsinnoissa Slovakian Helsingissä (14.4.) ja Latvian Riiassa (18.4.).
Helmarit järjestää maanantaina ottelua edeltävän tiedotustilaisuuden Bolt Arenalla klo 11.25 (kokoustila Hall of Fame, sisäänkäynti Urheilukadulta pääkatsomon pääovista). Tilaisuudessa Slovakia-ottelua ovat ennakoimassa laitahyökkääjä Katariina Kosola ja päävalmentaja Marko Saloranta.
Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus seurata joukkueen klo 12.00 alkavia harjoituksia ensimmäisen 15 minuutin ajan.
Alta löydät Helmareiden mediaohjelman huhtikuun otteluihin. Mediaohjelman mukaiset puhelinhaastattelut tulee sopia joukkueen tiedottaja Eveliina Parikan kanssa (yhteystiedot viestin lopussa).
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Suomessa järjestettäviin mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>
Yle näyttää kanavillaan kaikki Helmareiden MM-karsintaottelut.
Helmarit kohtaa Slovakian Helsingissä Bolt Arenalla tiistaina 14. huhtikuuta kello 18.30. Latvia emännöi Suomea Riiassa Daugava Stadiumilla lauantaina 18. huhtikuuta kello 20.00.
Helmareiden mediaohjelma
Maanantai 13.4.2026
Klo 11.25 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Bolt Arena, Helsinki
Paikalla Katariina Kosola ja Marko Saloranta
Klo 12.00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Bolt Arena, Helsinki
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Tiistai 14.4.2026
Klo 18.30 SUOMI–SLOVAKIA, Bolt Arena, Helsinki
Ottelun jälkeiset tiedotustilaisuus ja mixed zone
Torstai 16.4.2026
Klo 11.30 Puhelinhaastattelut
Perjantai 17.4.2026
Klo 11.30 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Pullman Riga Old Town, Riika
Paikalla päävalmentaja ja pelaaja
Klo 16.00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Daugava Stadium, Riika
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Lauantai 18.4.2026
Klo 20.00 LATVIA–SUOMI, Daugava Stadium, Riika
Ottelun jälkeiset haastattelut ja puhelinhaastattelut
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme