Demariopiskelijat harkitsee myös ammattikorkeakoulujen ostamista

Insinööriliitto on ilmoittanut viime viikolla (7.4.2026) julkisuuteen halukkuudestaan ostaa kolme itäsuomalaista ammattikorkeakoulua. Aikaisemmin, kuten korkeakouluyhteisöjen rakentamisessa on ollut Suomessa tapana, yliopistot Oulussa ja Itä-Suomessa ovat harkinneet Kajaanin ammattikorkeakoulujen ostamista, Itä-Suomen yliopiston harkitessa myös Savonian ja Karelian ammattikorkeakoulujen ostamista.

Insinööriliitto on vaatinut peräti ammattikorkeakoulumarkkinoille avointa tarjouskilpailua Suomen ylpeydenaiheista, ammattikorkeakouluista, kyseenalaistaen myös aikaisempien ammattikorkeakoulujen myyntien laillisuuden.

Demariopiskelijat yhtyy Insinööriliiton huoleen korkeakoulujen tasapuolisesta yhteistyöstä ja tulevaisuuden työelämälähtöisen koulutuksen laadusta ja rahoituksesta, mutta liitto on äärimmäisen huolissaan ajatuksesta, että ammattikorkeakouluista tehtäisiin vapaata markkinatavaraa, jossa kuka tahansa kansallinen tai kansainvälinen toimija voisi ostaa ja myydä suomalaisia kouluja maailmanmarkkinoilla.

”Siksi Demariopiskelijat harkitsee nyt myös ostotarjouksen tekemistä kolmesta ammattikorkeakoulusta, koska miksi me emme olisi myös mukana tarjouskilpailussa, jossa kuka tahansa muukin maailman toimija voi olla”, toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi.

Demariopiskelijat ovat valmiita harkitsemaan ostotarjouksen tekemistä myös muista Suomen ammattikorkeakouluista. Demariopiskelijat ei kannata suomalaisen korkeakoulutuksen ja korkeakoulujen viemistä vapaille maailmanmarkkinoille, mutta jos Insinööriliiton toiveiden mukaisesti ammattikorkeakouluista tehtäisiin edes ajatuksen tasolla vapaata kauppatavaraa, silloin Demariopiskelijat haluaisi olla varmistamassa, että ammattikorkeakoulut pysyvät vastuullisissa suomalaisissa käsissä.

”Jos suomalaisesta korkeakoulutuksesta halutaan tehdä tarjouskilpailuilla vapaata kauppatavaraa kaiken maailman Appleille, Microsofteille ja muille toimijoille, joita ei reiluilla markkinoilla voida rajata pois avoimista tarjouskilpailuista, täytyy myös Demariopiskelijoiden harkita tarjouskilpailuun mukaan lähtemistä. Olemme kansakuntana äärimmäisen vaarallisella tiellä, jos suomalaisista kouluista tehdään vapaiden markkinoiden jatke. Vastustamme ehdottomasti alun perinkin kuolleena syntynyttä ajatusta korkeakoulujen avoimista tarjouskilpailuista”, päättää Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Kuuskorpi.