Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle Lappeenrantaan rakennetaan uusi sotekeskus – urakoitsijana Jatke
13.4.2026 10:00:00 EEST | Jatke Oy | Tiedote
Jatke Toimitilat Oy toteuttaa yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana Lappeenrannan Kahilanniemen kampusalueelle uuden sotekeskuksen. Uusi sotekeskus tulee korvaamaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen (Ekhva) Armilan hyvinvointiaseman, jonka toiminnot siirtyvät Etelä-Karjalan keskussairaalan kampusalueelle.
Hankkeen kehitysvaihe on aloitettu ja rakennustyöt käynnistyvät tämänhetkisen aikataulun mukaan syksyllä 2026. Urakkaan kuuluu maanalaisen yhdystunnelin rakentaminen, Mieri-uudisrakennuksen toteuttaminen sekä vanhan L-siiven purkaminen ja uudisrakennuksen urakointi vanhan L-siiven paikalle.
Mieri-uudisrakennuksessa tulee toimimaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut. L-siipeen sijoittuvat ravinto- ja välinehuoltokeskus, logistiikkakeskus, synnytys-, lasten- ja naistentautien osasto sekä geriatrinen osasto ja psykogeriatrinen kuntoutus. Hankkeen myötä kampusalueen eri toimintojen synergia paranee ja yhteistyö sujuvoituu merkittävästi.
Uuden sotekeskuksen tavoitteena on tarjota Ekhvan henkilökunnalle ja asiakkaille nykyisiä ja tulevia tarpeita vastaavat, terveelliset ja turvalliset tilat. Uuden sotekeskuksen valmistuessa Armilan hyvinvointiaseman toiminnot tulevat sijoittumaan Etelä-Karjalan keskussairaalan (EKKS) kampukselle. Kokonaisuutena uuden sotekeskuksen rakentamisen on määrä valmistua vuoden 2030 loppuun mennessä.
Hankkeessa yhteistyön merkitys niin tilaajan kuin loppukäyttäjän kanssa tulee korostumaan, kommentoi yksikönjohtaja Reima Liikamaa Jatke Toimitilat Oy:stä. Jatke Toimitilojen aiempi kokemus sairaalahankkeista on urakassa suuri etu.
”Kehitysvaiheessa varmistetaan toiminnallisesti tehokkaat, turvalliset ja muuntojoustavat ratkaisut vaativaan sairaalaympäristöön. Toteutuksessa hyödynnetään Jatkeen sairaalarakentamisen erikoisosaamista, erityisesti kokemusta rakentamisesta toimivien sairaalatoimintojen keskellä. Uusi sotekeskus on alueellisesti merkittävä hanke ja se tulee työllistämään monin tavoin myös paikallisia rakennusalan ammattilaisia”, Liikamaa sanoo.
Reima LiikamaayksikönjohtajaJatke Toimitilat OyPuh:040 842 8368reima.liikamaa@jatke.fi
Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 503,4 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi
