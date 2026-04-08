Yhä useampi vanhempi ei hanki älypuhelinta lapsen ensilaitteeksi – kaksi kolmesta valitsisi kellopuhelimen

13.4.2026 10:04:28 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote

Telian kyselyn mukaan jopa seitsemän kymmenestä vanhemmasta on huolissaan siitä, millaisia sisältöjä lapsi kohtaa digilaitteilla. Kansalliset digisuositukset kannustavat perheitä siirtämään älypuhelimen hankintaa, kun alle 13-vuotiaille älypuhelinta ei lähtökohtaisesti suositella.

Patrik Westerberg, Telian laiteliiketoimintajohtaja
Yhä useampi vanhempi pohtii oman lapsen ensimmäisen puhelimen hankintaa. Telian tuoreen kyselyn mukaan noin kaksi kolmasosaa vanhemmista pitää kellopuhelinta sopivana lapsen ensimmäisenä digilaitteena.

”Vanhemmat tekevät aiempaa harkitumpia päätöksiä lasten laitteista. Digisuositukset tukevat tätä kehitystä, ja monessa perheessä älypuhelimen hankintaa siirretään. Kellopuhelinten suosion kasvu näkyy asiakkaiden kysymyksissä ja ostopäätöksissä”, kertoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.

Kyselyn mukaan yli viidennes vanhemmista kertoo, että lapsella on jo käytössään kellopuhelin. Ensimmäinen laite hankitaan yhä tietoisemmin ja lapsen ikä huomioiden.

”Vanhempien vastauksista näkyy selkeä muutos ajattelussa. Neljä viidestä vanhemmasta ajoittaisi lapsen ensimmäisen kellopuhelimen hankinnan 6–8 vuoden ikään. Tuolloin lapsi alkaa yleensä liikkua itsenäisemmin, mutta älypuhelin tarjoaisi liikaa houkutuksia”, toteaa Westerberg.

Vanhemmat suhtautuvat aiempaa kriittisemmin älypuhelimiin

Monien vanhempien suhtautuminen älypuhelimiin on muuttunut viimeisen vuoden aikana. Telian kyselystä käy ilmi, että peräti joka neljäs vanhempi suhtautuu nyt kriittisemmin lasten älypuhelinten käyttöön kuin vuosi sitten.

”Ehkä moni vanhempi ajattelee, että kellopuhelin mahdollistaa lapsille sellaista liikkumisen vapautta, kuin itsellämme oli lapsuudessa. Nenä pysyy pois ruudulta ja lapsi liikkuu kavereiden kanssa, mutta samalla vanhemmilla on aina yhteys lapseen ja tarvittaessa tieto sijainnista”, Westerberg pohtii.

Ensimmäiset kellopuhelimet tulivat myyntiin vuonna 2017 norjalaisen valmistajan toimesta. Kellopuhelinten läpimurto tapahtui viime vuonna ja Telialla kellopuhelinten myynti kasvoi vuodessa lähes 130 prosenttia.


Lisätietoa kyselytutkimuksesta
Telian Kantar Finland Oy:llä teettämään kyselytutkimukseen vastasi 1029 manner-Suomessa asuvaa täysi-ikäistä perheellistä suomalaista. Kysely toteutettiin internet-paneelina ja aineisto kerättiin maaliskuussa 2026. Tulosten virhemarginaali on +- 3 prosenttiyksikköä.

