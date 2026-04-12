Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.4.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JÄMSÄ Pelastuslaitos sai klo 3.53 ilmoituksen keskisuuresta rakennuspalosta Jämsän Äijäinrannantielle. Vapaa-ajan asunnossa ollut paljon savua sisällä. Pelastuslaitoksen tiedustelulla havaittiin savun syyksi liian aikaisin kiinni laitettu savuhormin pelti. Kohteessa ei ollut paloa. Paikalla oli yksi asukas, joka ei kärsinyt vahinkoja. Tehtävälle oli hälytetty kahdeskan pelastuslaitoksen yksikköä, joista kolme toimi kohteessa.