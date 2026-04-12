Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

12.4.2026 20:35:23 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 12.04.2026

Maastopalo; keskisuuri, Korpelantie, Keuruu

Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta maastopalosta Keuruun Korpelantielle. Paloalueen laajuus oli muutamia aareja. Palo saatiin rajattua, ja jälkisammutustyöt ovat käynnissä. Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. 

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.4.2026 04:39:13 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.4.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JÄMSÄ Pelastuslaitos sai klo 3.53 ilmoituksen keskisuuresta rakennuspalosta Jämsän Äijäinrannantielle. Vapaa-ajan asunnossa ollut paljon savua sisällä. Pelastuslaitoksen tiedustelulla havaittiin savun syyksi liian aikaisin kiinni laitettu savuhormin pelti. Kohteessa ei ollut paloa. Paikalla oli yksi asukas, joka ei kärsinyt vahinkoja. Tehtävälle oli hälytetty kahdeskan pelastuslaitoksen yksikköä, joista kolme toimi kohteessa.

