Yle hankki oikeudet jalkapallon naisten MM-kisoihin vuodelle 2027
13.4.2026 11:57:03 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Yle on hankkinut oikeudet jalkapallon naisten MM-kisoihin 2027. Yle on mukana Euroopan yleisradiounionin EBU:n ja kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA:n 18 maata kattavassa sopimuksessa. FIFA Women’s World Cup 2027 -turnaus käydään Brasiliassa 24.6.–25.7.2027.
Kyseessä ovat järjestyksessään kymmenennet naisten jalkapallon maailmanmestaruuskisat. Ensimmäiset kisat järjestettiin Kiinassa vuonna 1991. Ensi vuonna käytävä turnaus järjestetään ensimmäistä kertaa Etelä-Amerikan mantereella. Joukkueita on mukana 32.
Yle näytti jalkapallon naisten MM-kisat viimeksi vuonna 2023 sekä naisten EM-kisat vuonna 2025. Ensi vuoden maailmanmestaruuskisojen oikeudet kattavat otteluiden näkyvyyden Ylen kanavilla ja alustoilla.
"Ylen tapa tarjota jalkapallon naisten arvokisat kattavasti ja monipuolisen journalismin keinoin on kerännyt kiitosta jo monien aiempien turnauksien aikana. Katsojaluvut ovat kasvaneet ja laji kehittyy maailmanlaajuisesti kovaa vauhtia. MM-kisat jalkapallokulttuurin suurmaassa Brasiliassa nousevat varmasti ilmiöksi. On hienoa päästä välittämään tapahtumat ja tunnelmat suomalaisille ensi kesänä", Yle Urheilun päällikkö Joose Palonen kertoo.
Yle Urheilun kisalähetykset sekä vuoden 2019 että vuoden 2023 MM-kisoista palkittiin Kultaisella Venlalla näiden vuosien parhaana urheiluohjelmana. Edelliset MM-kisat vuonna 2023 tavoittivat yhteensä 2,4 miljoonaa tv-katsojaa. Vuoden 2025 EM-kisoissa tavoittavuus nousi 2,6 miljoonaan Ylen tv-kanavilla.
“Meille oli itsestään selvää, että haluamme olla mukana MM-jalkapallossa myös tulevissa kisoissa, sillä Yle on tehnyt pitkään näkyvää työtä naisten maajoukkue- ja arvokisajalkapallon parissa. MM-kumppanuuden jatkuminen takaa, että ensi vuoden kisat saavat ansaitsemansa näkyvyyden Ylen vapailla kanavilla“, Ylen urheiluoikeuksien päällikkö Riku Saaranluoma sanoo.
Helmarit karsivat parhaillaan pääsystä vuoden 2027 MM-kisoihin. Ylellä on oikeudet myös Helmareiden karsintaotteluihin, joista seuraava Suomi–Slovakia-peli käydään Helsingissä tiistaina 14.4. Seuraava karsintaottelu mittelöidään Riiassa lauantaina 18.4. Molemmat huhtikuun ottelut nähdään Ylen kanavilla.
Joose Palonen, urheilu- ja tapahtumapäällikkö, Yle, joose.palonen@yle.fi
Riku Saaranluoma, urheiluoikeuksien päällikkö, Yle, riku.saaranluoma@yle.fi
