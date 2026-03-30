Vihdoin myös amiksessa tanssitaan

Tanssiaiset ovat kaikille tuttuja lukiosta, mutta nyt on myös amisten vuoro. Amistansseihin on otettu vaikutteita vanhojen tansseista ja lisäksi mukaan tuodaan ammatillisen koulutuksen ydin eli koulutusalojen ammatillinen osaaminen. Tanssin ja tapahtumajärjestämisen kautta opiskelijat saavat yhteisöllisen kokemuksen ja osaamispisteitä valinnaisiin opintoihin.

OSAOn opiskelijat ovat toivoneet omaa tanssiaistapahtumaa jo vuosia, kertoo kauneudenhoitoalan opettaja ja tapahtuman ideoija Sini Karttunen.

”Tänä vuonna Amistansseissa tanssii 80 opiskelijaa. Tanssijoiden lisäksi tapahtumaa on järjestämässä Amistanssien oma järjestäjätiimi ja useita OSAOn koulutusaloja.”

Amistansseissa nähdään monenlaisia tansseja, myös vanhojen tansseista tuttuja. Osa koreografioista on täysin Karttusen käsialaa. Tanssijataustainen ja tanssinopettajanakin toimiva Karttunen myös opettaa tapahtuman tanssit opiskelijoille.

”Amistanssit yhdistelee vanhaa ja uutta, modernilla otteella ja tämän päivän musiikkia hyödyntäen,” Karttunen sanoo.

Tanssiosuuksien kehittämiseen on osallistunut myös Oamkin tanssinopettajaopiskelijoita ja lopputanssin koreografian on tehnyt tanssinopettajaopiskelija Leeni Ryynänen.

Eri alojen ammatillinen osaaminen mukana tapahtumassa

Koulutusalojen kohtaamiset ja yhteistyö oppilaitoksen uuden perinteen luomiseksi tekee Amistansseista ainutlaatuisen tapahtuman. Tapahtuman toteuttamisen kautta opiskelijat pääsevät harjoittelemaan oman alansa taitoja aidoissa tilanteissa ja ympäristöissä koulun ulkopuolella.

Ensimmäisissä Amistansseissa nähdään osaamista useilta OSAOn koulutusaloilta. Tekstiili- ja muotialan opiskelijat vastaavat tanssijoiden pukujen huollosta ja fiksauksesta. Liiketoiminnan opiskelijat toimivat tapahtumassa host-tehtävissä ja turvallisuusalan opiskelijat huolehtivat tapahtuman turvallisuusvalvonnasta. Media-alan opiskelijat vastaavat kuvauspisteiden kuvauspalveluista ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijat pitävät tapahtumassa ensiapupistettä. Lisäksi puutarha-alan opiskelijoiden kädenjälkeä nähdään tapahtuman näyttävissä kukkainstallaatioissa ja kukkateemaisessa kuvausseinässä.

Mukana tapahtumassa on myös OSAOn oma bändi, Birgit Niemisen Ryhtipeili -orkesteri.

Amistanssien järjestäjänä toimivan projektiasiantuntija Marika Pekkalan mukaan alojen yhteistyö kuvastaa tapahtuma-alan monipuolista ympäristöä ja työllistymismahdollisuuksia, yhteiseen tavoitteeseen tähtäävän yhteisön muodostumista ja tiimityöskentelytaitojen tärkeyttä.

”Opiskelijoille tapahtumaan osallistuminen on usein silmiä avaava kokemus, joka voi tuoda uusia ideoita oman uran suunnitteluun ja tulevaisuuden työpaikkoihin.”

Yhteisöllinen koko oppilaitoksen tapahtuma

Amistansseista on tavoitteena tehdä vuosittain toistuva tapahtuma, jota osataan jatkossa odottaa yhtälailla kuin vanhojen tanssejakin.

Jatkuvuuden varmistamiseksi OSAOssa on kehitetty uusi valinnainen kurssi, jonka kautta opiskelija voi osallistua tapahtumaan järjestäjän tai tanssijan roolissa.Suunnitelmana on, että toisen vuosikurssin opiskelijat tanssivat ja muiden vuosikurssien opiskelijat osallistuvat tapahtuman toteuttamiseen järjestäjinä.

Ensimmäisissä Amistansseissa testataan tapahtuman striimausta media-alan opiskelijoiden toteuttamana. Striimi on tällä kertaa vain oppilaitoksen sisäinen, jotta mahdollisimman moni OSAOn opiskelija voi kokea tanssin ja amisosaamisen huumaa. Kisakatsomoita on tarkoitus järjestää kaikissa OSAOn kahdeksassa toimipisteessä Oulun ja Koillismaan seuduilla.

Tule katsomaan tapahtumaa Ouluhalliin

Tapahtumapaikalle Ouluhallin uudelle puolelle toivotaan runsaslukuista yleisöä. Katsomoon mahtuu 675 katsojaa ja paikat täytetään saapumisjärjestyksessä.

Amistanssien näytökset järjestetään torstaina 23.4. klo 12.30 ja 15.30. Näytöksen kesto on n. 1 h 15 min.

Tapahtuma on maksuton ja esteetön.

OSAOn Amistanssit-tapahtuman kehittämisestä ja toteuttamisesta vastaavat Euroopan unionin ja Oulun kaupungin osarahoittama Agentti023-hanke sekä Oulun kulttuurisäätiön rahoittama Agentti026-hanke.

Tapahtuma on osa Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa.