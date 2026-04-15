Viikkokatsaus 20.–24.4.2026
16.4.2026 11:10:05 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Tapahtuma to 16.4. klo 14
Suomen kokonaisturvallisuus perustuu ympäristön hyvään tilaan
Ilmastonmuutos, luontokato ja ekosysteemien heikkeneminen muodostavat kasvavan ja usein aliarvioidun turvallisuusuhan. Ympäristöongelmat vaikuttavat suoraan yhteiskuntien vakauteen: ne heikentävät elinolosuhteita, voivat lisätä konfliktien riskiä ja haastavat huoltovarmuutta sekä kriisinkestävyyttä. Ympäristön hyvä tila ei ole vain ekologinen kysymys – se on keskeinen osa kansallista kokonaisturvallisuutta.
Tutustu uusiin politiikkasuosituksiimme (syke.fi)
Keskustelemme aiheesta webinaarissa torstaina 16.4. klo 14. Mukana tutkimusprofessori Paula Kivimaa, johtava tutkija Suvi Sojamo, ympäristöturvallisuuden erityisedustaja Kerstin Stendahl ja kansanedustaja Atte Harjanne. Tervetuloa mukaan! Lue lisää webinaarista ja osallistu (syke.fi)
Tiedote ti 22.4./ke 23.4.
Erika Lilja: Avoin tiede vaatii muutakin kuin avoimen tieteen periaatteiden noudattamista
Erika Liljan hallintotieteiden ja tieteentutkimuksen väitöskirja tarkastelee avoimen tieteen politiikan toteutumista tutkimustyön arjessa. Keskeiset tulokset osoittavat, että tutkijat kokevat avoimen tieteen politiikat sekä mahdollisuuksina että haasteiden lähteinä. Tutkijat tukevat yleisesti avoimuuden periaatteita, mutta kohtaavat samalla merkittäviä käytännön vaikeuksia, politiikan ja käytännön välisiä ristiriitoja sekä moninaisia eettisiä ongelmia. Väitöskirja tarjoaa tärkeitä näkökulmia tiedepolitiikan, tutkimusorganisaatioiden ja rahoittajien käyttöön Suomessa ja kansainvälisesti.
Lue Tampereen yliopiston väitöstiedote (tuni.fi)
Seuraa väitöstä lauantaina 25.4. klo 10–14 striimin kautta (tuni.fi)
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: ryhmäpäällikkö Erika Lilja, puh. 029 525 2414 ja viestintäasiantuntija Eija Järvinen, puh. 029 525 1242, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Huomasitko jo nämä?
- Johtava tutkija Sampo Soimakallio vastuukirjoittajaksi IPCC:n vuoden 2027 menetelmäraporttiin (syke.fi)
- Suomen viennin ilmastohyödyt kasvussa (sttinfo.fi)
- Arctia on valittu merentutkimusalus Arandan hoitovarustamoksi (syke.fi)
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
Tilaa Syken tiedotteet sähköpostiisi (syke.fi)
Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus
Comprehensive security is built on a healthy environment15.4.2026 07:02:00 EEST | Press release
Climate change, biodiversity loss and the crossing of tipping points in the Earth system are among the most serious security risks in the coming decades. In its new Policy Brief, the Finnish Environment Institute highlights that the environment and nature must be firmly integrated into Finland’s comprehensive security model and decision-making.
Suomen turvallisuus perustuu ympäristön hyvään tilaan15.4.2026 07:01:00 EEST | Tiedote
Ilmastonmuutos, luontokato sekä maapallon säätelyjärjestelmien keikahduspisteiden ylittyminen ovat vakavimpia tulevien vuosikymmenien turvallisuusriskejä. Suomen ympäristökeskus korostaa uudessa Policy Briefissä, että ympäristö ja luonto on tuotava vahvasti osaksi Suomen kokonaisturvallisuuden mallia ja päätöksentekoa.
Ilmastotavoitteet saavutetaan kohdentamalla rahoitus vaikuttavimpiin toimiin14.4.2026 11:05:24 EEST | Tiedote
Suomen ympäristökeskuksen raportti nostaa esiin kustannusvaikuttavimmat ilmastotoimet ja keinot vauhdittaa yksityisiä investointeja.
Gamla skogar binder koldioxid och upprätthåller kolförråd13.4.2026 14:58:18 EEST | Pressmeddelande
Nya forskningsrön har gett mer kunskap om kolbindningsförmågan i skogar i naturtillstånd med gammal åldersstruktur. Observationerna visar att gamla skogar spelar en viktig roll i motverkande av klimatförändringen. Dessutom är de viktiga för att bevara den biologiska mångfalden.
Suomen viennin ilmastohyödyt kasvussa13.4.2026 14:07:51 EEST | Tiedote
Suomen viennin hiilikädenjälki on kasvanut yli 22 miljoonaan tonniin vuodessa. Suomalaiset tuotteet ja palvelut vähentävät päästöjä ulkomailla korvaamalla saastuttavampia vaihtoehtoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme