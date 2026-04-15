Viikkokatsaus 20.–24.4.2026

Tapahtuma to 16.4. klo 14

Suomen kokonaisturvallisuus perustuu ympäristön hyvään tilaan

Ilmastonmuutos, luontokato ja ekosysteemien heikkeneminen muodostavat kasvavan ja usein aliarvioidun turvallisuusuhan. Ympäristöongelmat vaikuttavat suoraan yhteiskuntien vakauteen: ne heikentävät elinolosuhteita, voivat lisätä konfliktien riskiä ja haastavat huoltovarmuutta sekä kriisinkestävyyttä. Ympäristön hyvä tila ei ole vain ekologinen kysymys – se on keskeinen osa kansallista kokonaisturvallisuutta.

Keskustelemme aiheesta webinaarissa torstaina 16.4. klo 14. Mukana tutkimusprofessori Paula Kivimaa, johtava tutkija Suvi Sojamo, ympäristöturvallisuuden erityisedustaja Kerstin Stendahl ja kansanedustaja Atte Harjanne. Tervetuloa mukaan! Lue lisää webinaarista ja osallistu (syke.fi)

Tiedote ti 22.4./ke 23.4.

Erika Lilja: Avoin tiede vaatii muutakin kuin avoimen tieteen periaatteiden noudattamista

Erika Liljan hallintotieteiden ja tieteentutkimuksen väitöskirja tarkastelee avoimen tieteen politiikan toteutumista tutkimustyön arjessa. Keskeiset tulokset osoittavat, että tutkijat kokevat avoimen tieteen politiikat sekä mahdollisuuksina että haasteiden lähteinä. Tutkijat tukevat yleisesti avoimuuden periaatteita, mutta kohtaavat samalla merkittäviä käytännön vaikeuksia, politiikan ja käytännön välisiä ristiriitoja sekä moninaisia eettisiä ongelmia. Väitöskirja tarjoaa tärkeitä näkökulmia tiedepolitiikan, tutkimusorganisaatioiden ja rahoittajien käyttöön Suomessa ja kansainvälisesti.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: ryhmäpäällikkö Erika Lilja, puh. 029 525 2414 ja viestintäasiantuntija Eija Järvinen, puh. 029 525 1242, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

Huomasitko jo nämä?

Muutokset mahdollisia.

Ystävällisin terveisin

Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

Tilaa Syken tiedotteet sähköpostiisi (syke.fi)

Syken uutishuone