Veera Lintulan esikoisteos kuvaa herkästi tahatonta lapsettomuutta ja siihen liittyviä vahvoja tunteita

Teoksesta

Romaani kertoo Ronjasta, joka elää eräänlaisessa risteyskohdassa, vuoristoradassa, johon kukaan ei ostanut lippua. Hänen arjessaan kaikki on kohdillaan, mutta sisuksista kumpuava tyhjyyden tunne kasvaa, kun kaksitoista kuukautta seuraavat toisiaan kerta toisensa jälkeen. Ahdistavien tunteiden kuvausten lisäksi teoksessa on myös runsaasti erilaisia kohtaamisia, merkityksellisiä paikkoja ja onnellisia hetkiä, jotka kantavat tarinaa eteenpäin.

”Tämä kirja kertoo pysäyttävästä ajasta elämässä, ikään kuin hengen salpauttavasta tuulesta. Se kuljettaa lukijan siihen, miltä lapsettomuus tuntuu iholla ja tuoksuu muistoissa”, kirjailija Veera Lintula kuvailee.

Teos on autofiktiivinen: se ei ole suora elämäkerta, mutta sen jokainen sivu on ladattu aidoilla tunteilla. Lintula inspiroituu ihmisten tarinoista ja paikkojen ilmapiireistä, ja hänen kerrontansa onkin saanut kiitosta sen kyvystä kuvata haurasta ja vaikeaa aihetta kauniisti.

Kirjailijasta

Kajaanissa asuva, asiantuntijatehtävissä työskentelevä ja myös taidetta opiskellut Lintula on kahden lapsen äiti, joka on tottunut sanoittamaan tunteita, jotka jäävät usein kertomatta. Kirja on syntynyt suurimmaksi osaksi lasten päiväuniaikoina, ja se on kirjoittajalleen ollut yhtä aikaa luova projekti ja tärkeä ”kahvittelukaveri”.

”Toivon, että kirja antaa tilaa tunteille, joita moni kantaa mukanaan hiljaa. Se kertoo siitä, miltä tuntuu elää toivon ja epävarmuuden välissä – odottaa jotain, josta ei tiedä, toteutuuko se koskaan”, Lintula summaa.

Kirjan tiedot:

Nimi: Entä jos olisi vain tämä viileä tuuli

Kirjailija: Veera Lintula

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2026

Sivumäärä: 193

ISBN: 9789527603680

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Veera Lintula, tekijä

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

