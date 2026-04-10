Veera Lintulan esikoisteos kuvaa herkästi tahatonta lapsettomuutta ja siihen liittyviä vahvoja tunteita
17.4.2026 08:30:00 EEST | Calidris Kustannus | Tiedote
Miltä tuntuu elää toivon ja epävarmuuden välissä? Veera Lintulan autofiktiivinen teos Entä jos olisi vain tämä viileä tuuli antaa äänen vaietulle kaipaukselle. Romaani kuljettaa lukijan syvälle tahattomaan lapsettomuuteen, sen luomaan suruun, toivoon ja uudenlaiseen herkkyyteen.
Teoksesta
Romaani kertoo Ronjasta, joka elää eräänlaisessa risteyskohdassa, vuoristoradassa, johon kukaan ei ostanut lippua. Hänen arjessaan kaikki on kohdillaan, mutta sisuksista kumpuava tyhjyyden tunne kasvaa, kun kaksitoista kuukautta seuraavat toisiaan kerta toisensa jälkeen. Ahdistavien tunteiden kuvausten lisäksi teoksessa on myös runsaasti erilaisia kohtaamisia, merkityksellisiä paikkoja ja onnellisia hetkiä, jotka kantavat tarinaa eteenpäin.
”Tämä kirja kertoo pysäyttävästä ajasta elämässä, ikään kuin hengen salpauttavasta tuulesta. Se kuljettaa lukijan siihen, miltä lapsettomuus tuntuu iholla ja tuoksuu muistoissa”, kirjailija Veera Lintula kuvailee.
Teos on autofiktiivinen: se ei ole suora elämäkerta, mutta sen jokainen sivu on ladattu aidoilla tunteilla. Lintula inspiroituu ihmisten tarinoista ja paikkojen ilmapiireistä, ja hänen kerrontansa onkin saanut kiitosta sen kyvystä kuvata haurasta ja vaikeaa aihetta kauniisti.
Kirjailijasta
Kajaanissa asuva, asiantuntijatehtävissä työskentelevä ja myös taidetta opiskellut Lintula on kahden lapsen äiti, joka on tottunut sanoittamaan tunteita, jotka jäävät usein kertomatta. Kirja on syntynyt suurimmaksi osaksi lasten päiväuniaikoina, ja se on kirjoittajalleen ollut yhtä aikaa luova projekti ja tärkeä ”kahvittelukaveri”.
”Toivon, että kirja antaa tilaa tunteille, joita moni kantaa mukanaan hiljaa. Se kertoo siitä, miltä tuntuu elää toivon ja epävarmuuden välissä – odottaa jotain, josta ei tiedä, toteutuuko se koskaan”, Lintula summaa.
Kirjan tiedot:
Nimi: Entä jos olisi vain tämä viileä tuuli
Kirjailija: Veera Lintula
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2026
Sivumäärä: 193
ISBN: 9789527603680
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Veera Lintula, tekijä
veera.o.lintula@gmail.com
+358407610515
Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/
Santeri SandbergKustantajaCalidris Kustannus
Kirjailijalähtöinen kustantaja ja sananvapautta kannattava ammattitaitoinen kirjojen kustantaja
Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset
Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoinamme on luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.
