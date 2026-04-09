Aluehallitus valitsi ensihoidon palveluntuottajat ja avasi pelastusjohtajan viran haettavaksi

Aluehallitus kävi maanantaina myös keskustelun Ikäihmisten palvelujen IKI2035-kehittämisohjelman väliraportista ja lähetti sen aluevaltuustolle tiedoksi.

Hallitus merkitsi lisäksi tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen viime vuodelta sekä käsitteli hyvinvointialueen omavalvontaohjelman viime vuoden raporttia. Sekä valvontasuunnitelman että omavalvontaohjelman mukaiset suunnitellut valvonta- ja ohjauskäynnit kohdentuivat erityisesti ikäihmisten ja vammaisten palveluihin, lastensuojeluun sekä erikoissairaanhoitoon.

Omavalvontaohjelman raportin mukaan vuoden aikana hyvinvointialueen toiminnasta tehtiin 1468 muistutusta ja 138 kantelua. Vuoden aikana vain kaksi hyvinvointialueen yksilöasioiden jaoston ratkaisemaa oikaisuvaatimusta palautettiin uudelleen käsiteltäväksi tai kumottiin hallintotuomioistuimessa.

Hyte-raportti aluevaltuustolle

Maanantaina käsiteltiin myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraporttia. Vuoden aikana laajennettiin muun muassa hyvinvointialueen verkkosivustoa useilla hyvinvointia tukevilla aiheilla. Asukkaita on myös kohdattu osallistumalla aktiivisesti kuntien erilaisiin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja tapahtumiin. Pakka-yhteistyössä toteutettiin muun muassa energiajuomakampanja ja vetoomus nuorten energiajuomien saatavuudesta ja kulutuksesta. Pirkanmaan ensimmäiset ostokokeet toivat tietoa alkoholin ja nikotiinituotteiden ikärajavalvonnasta vähittäiskaupoissa.

Ensihoitopalvelujen tuottajat valittiin

Aluehallitus valitsi ensihoitopalvelujen yksityiset palveluntuottajat kilpailutuksen perusteella vuosille 2027–2030. Mänttä-Vilppulan ja Kuhmoisten sekä Oriveden ja Juupajoen alueiden tuottajaksi valittiin Oriveden Sairasautopalvelu Ky. Sastamalan ja Punkalaitumen alueelle valittiin 9Lives Pirkanmaa Oy, ja Hämeenkyrön ja Ikaalisten alueelle valittiin Ikaalisten Ambulanssipalvelu Oy. Palvelun laatu oli hankinnassa vähimmäisvaatimus, joten tuottajat valittiin hinnan perusteella. Tarjouksia saatiin kaikkiaan kuudelta eri yritykseltä.

Pirha hakee pelastusjohtajaa

Aluehallitus avasi maanantaina pelastusjohtajan viran haettavaksi. Virka tuli avoimeksi Mika Kontion siirryttyä konsernijohtajaksi. Pelastusjohtajan viran kelpoisuusehdot ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, toimialan tuntemus ja riittävä kokemus vaativista johtamistehtävistä sekä pelastuslain ja pelastustoimen asetuksen mukainen kelpoisuus.

Aluehallitus nimesi valintaryhmän. Aluehallitus haastattelee valintaryhmän ehdottamat kärkihakijat. Aluevaltuusto valitsee pelastusjohtajan.