STTK haluaa kehysriihestä kasvun vauhdittamista: Epäluottamusta ja eriarvoisuutta luovan talouspolitiikan on loputtava
13.4.2026 10:43:30 EEST | STTK ry. | Tiedote
Kasvun vauhdittaminen edellyttää työllisyyttä ja luottamusta vahvistavia toimia, vahvaa veropohjaa sekä panostuksia osaamiseen ja julkisiin palveluihin.
Hallituksen talous- ja työmarkkinapolitiikka on heikentänyt kansalaisten luottamusta talouteen, ja osaltaan johtanut ennätykselliseksi kasvaneeseen työttömyyteen. Hallituksen toimin ei myöskään ole saatu hillittyä julkisen talouden velkaantumista. Kehysriihessä on korjausliikkeen paikka.
– Jatkuva hyvinvointivaltion ytimeen kohdistuva leikkauspuhe ja merkittävät leikkaukset lisäävät epäluottamusta talouteen. Hallituksen on korkea aika tehdä tasapainoisempaa talouspolitiikkaa. Palkansaajien vakaa arki saisi talouden liikkeelle, STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi toteaa.
Suomen julkisen talouden velkaantuminen ei katkea ilman hyvää talouskehitystä. Talouskasvun taustalla huomio on kiinnitettävä työllisyyttä ja luottamusta vahvistavaan politiikkaan.
– Politiikan tehtävä on luoda kansalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kasvun ja kehityksen luomiseen ja niiden hedelmistä nauttimiseen, Kirvesniemi linjaa.
STTK:n kehysriihitavoitteissa esitetään keinoja kasvun vauhdittamiseksi. Kasvun edellytyksiä voidaan vahvistaa työllisyyttä, tuottavuutta, osaamista, huoltovarmuutta ja omavaraisuutta tukevalla ohjelmalla. Siihen on sisällytettävä niin rakenteellisia uudistuksia ja investointeja kuin työntekijän osaamisen ja julkisten palveluiden kehittämistä.
Hyvinvointivaltio edellyttää vahvaa veropohjaa
Talouspolitiikassa on keskeistä vahvistaa palkansaajien luottamusta yhteiskunnan tuottamien julkisten palveluiden saatavuuteen ja laatuun. Rahoituksen on oltava riittävää toimivien palveluiden järjestämiseksi kaikkialla Suomessa. Siksi on huolehdittava vahvasta veropohjasta.
- Veropohjan vahvistamiseksi STTK vaatii hallitusta peruuttamaan jo tehdyt yhteisöveron keventämispäätökset ja suurituloisille kohdistetut verohelpotukset. Myös listaamattomien yritysten osinkoverotusta tulee tarkastella ja korjata oikeudenmukaisempaan suuntaan. Näihin talkoisiin on kaikkien osallistuttava, Kirvesniemi painottaa.
Kehysriihessä mahdollisesti päätettävä yrittäjien eläkejärjestelmän uudistaminen tulee toteuttaa oikeudenmukaisesti ja julkisen talouden rasitetta keventäen. Yrittäjien eläketurvasta yhä suurempi osa maksetaan verovaroista ja tilanne on kestämätön valtion talouden kannalta. Yrittäjien eläkejärjestelmässä esiintyvä alivakuuttamisen mahdollisuus on estettävä ja yrittäjien eläkemaksujen tulee perustua todellisiin tuloihin.
Työttömyys ei taitu ilman kriisitoimia
Hallituksen työllisyyspolitiikan ytimessä on tähän asti ollut pienituloisten ja palkansaajien aseman heikentäminen. Tämä linja ei ole tuottanut tuloksia. Päinvastoin Suomen työttömyystilanne on ajautunut Euroopan huonoimmaksi.
– Keinoja työllisyyden parantamiseksi olisi paljonkin. Nuorille työtä tai koulutusta takaava nuorisotakuu ei näytä toimivan ja siksi se pitää uudistaa. Työttömyysturvan suojaosan palauttaminen kannustaisi osa-aikaisen työn vastaanottamiseen. Työvoimapolitiikan resursointia pitäisi vahvistaa Ruotsin ja Tanskan tasolle, jotta työttömät saisivat työllistymiseen tarvitsemaansa apua, Kirvesniemi listaa.
Else-Mai KirvesniemipuheenjohtajaPuh:050 346 0847else-mai.kirvesniemi@sttk.fi
STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.
Olemme työssämme vastuullisia, oikeudenmukaisia ja rohkeita. Visiomme on hyvinvoiva ja menestyvä työntekijä.
STTK: Tasa-arvolain muutosesitykset ovat sumutusta, raskaus- ja perhevapaasyrjintä ei hallituksen toimin vähene26.3.2026 14:05:07 EET | Tiedote
Hallituksen esitys tasa-arvolain muutoksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyen siirtyy tänään eduskuntakäsittelyyn. Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vähentää työelämän raskaus- ja perhevapaasyrjintää. STTK:n puheenjohtajan Else-Mai Kirvesniemen mielestä lakimuutokset ovat silkkaa sumutusta, kun samaan aikaan eduskunnassa käsitellään määräaikaisten työsuhteiden helpottamiseen tähtäävää lakiesitystä. Työsopimuslailla halutaan heikentää määräaikaisissa työsuhteissa olevien turvaa mahdollistamalla perusteettomat määräaikaiset työsopimukset vuodeksi. ─ Toisella kädellä yritetään antaa, mutta toisella otetaan, ja lopputulos jopa heikkenee nykytilaan verrattuna. Raskaus- ja perhevapaasyrjintä ei hallituksen toimenpiteillä vähene, Kirvesniemi kiteyttää. Tasa-arvolain muutosesitysten perusteella lakia täsmennettäisiin siten, että syrjintäperusteisiin lisättäisiin määräaikaisuus, vanhemmuus ja perheenhuoltovelvollisuus. Muutoksia tehtäisiin myös esimerkiksi vuokratyöt
STTK: Keski- ja pienipalkkaisten ostovoimaa tuettava keventämällä palkkaverotusta17.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Keskipalkkaisten ostovoima on edelleen heikko, vaikka reaalipalkat kasvavat tänä vuonna. STTK:n tuoreiden laskelmien mukaan keski- ja pienipalkkaisten palkkaverotusta on kevennettävä maltillisesti, jotta kotimainen kysyntä ja talouskasvu saadaan vauhtiin.
Ennusteet kävivät toteen: nuorten epävarmuus työelämään siirtymisessä jyrkässä kasvussa11.3.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Tänään julkaistu Nuorisobarometri vahvistaa nuorisojärjestöjen pitkään esittämät huolenaiheet: nuorten kokema epävarmuus ja turvattomuus ovat lisääntyneet voimakkaasti. 70 prosenttia nuorista kokee paineita työelämään siirtymisestä, ja yli puolet pelkää jäävänsä ilman koulutuspaikkaa. Kehityksen suunta on hälyttävä.
STTK kansainvälisen naistenpäivän aattona: Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle työelämässä, uhrille parempi oikeusturva6.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Seksuaalinen häirintä ei ole kadonnut työelämästä. Kenen vastuulla häirintävapaa työelämä lopulta on? STTK järjestää tänään 6.3. ennakkoon perinteisen naisten päivän keskustelutilaisuuden, jossa pureudutaan työelämässä tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään ilmiönä ja keinoihin sen kitkemiseksi.
STTK: Palkansaaja ansaitsee toimitusjohtajan päiväpalkan 42 työpäivässä3.3.2026 06:30:00 EET | Tiedote
Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien ja palkansaajien palkkakehitys kulkee eri tahtiin. STTK:n tuore laskelma kertoo, että palkansaajalta kuluu keskimäärin 42 työpäivää ansaitakseen saman verran kuin toimitusjohtaja ansaitsee yhdessä päivässä.
