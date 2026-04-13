Kutsu seminaariin: Hoitaako hyvinvointiyhteiskunta vanhuksensa? – 27.4.2026 kello 9
13.4.2026 12:31:12 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
Ikääntyvässä ja niukkenevien resurssien yhteiskunnassa on aiheellista kysyä, mihin meillä on tulevaisuudessa enää varaa. Olisiko nyt hyvä hetki hoiva- ja sotepalveluiden raharemontille? Entä, miten hyvin ihmiset itse ovat varautuneet vanhuuteensa? Näitä kysymyksiä pohditaan Finanssiala ry:n (FA) järjestämässä seminaarissa maanantaina 27.4.2026 klo 9–11.
Seminaari on kaikille avoin ja sitä voi seurata myös livelähetyksenä Tiedekulman sivuilla. Tallenne on myöhemmin katsottavissa sekä FA:n että Tiedekulman sivuilla.
Evästystä keskusteluun antavat kaksi tutkimusta:
- Miten nyt myöhäiskeski-iässä olevat ovat varautuneet ikääntymiseen ja pitkään elämään? Tampereen yliopiston gerontologian professori Anu Siren ja tutkija Sara Sivonen ovat tarkastelleet tutkimuksessaan sitä, kuinka 53–63-vuotiaat suomalaiset suhtautuvat vanhuuteen ja eläkkeelle siirtymiseen sekä millä tavoin he varautuvat pitkään elämään. FA on tutkimuksen julkaisukumppani.
- Miten julkista palvelulupausta voisi täsmentää ja sote-palveluiden valikoimaa määritellä? Helsingin yliopiston apulaisprofessori Paulus Torkki on selvittänyt, miten muutamissa Euroopan maissa on onnistuttu määrittelemään julkisen tai lakisääteisen vakuutuksen piiriin kuuluvat sote-palvelut täsmällisemmin kuin Suomessa. Selvitys on tehty FA:n toimeksiannosta.
Tutkimusten teemoihin liittyviä kysymyksiä pohditaan myös päättäjistä ja asiantuntijoista koostuvassa paneelikeskustelussa. Tilaisuuden juontaa yhteyspäällikkö Pauliina Kaaresvirta-Huhta FA:sta.
Ohjelma
8.30: Aamukahvit
9.00: Avauspuheenvuoro
toimitusjohtaja Arno Ahosniemi, Finanssiala ry
9.15 : Ikääntymiseen ja pitkään elämään varautuminen myöhäisessä keski-iässä
gerontologian professori Anu Siren, Tampereen yliopisto
9.45: Miten julkinen ja yksityinen rahoitus saadaan yhdessä tukemaan kestäviä sotepalveluita?
apulaisprofessori Paulus Torkki, Helsingin yliopisto
10.15: Paneelikeskustelu: Hoitaako hyvinvointiyhteiskunta vanhuksensa
kansanedustaja Mia Laiho, kok
kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa, sd
Kelan entinen pääjohtaja, sosiaalipolitiikan dosentti Elli Aaltonen
10.45: Loppusanat
toimitusjohtaja Pekka Luukkanen, Nordea Henkivakuutus
(FA:n Hyvinvoinnin rahoituksen -työryhmän varapuheenjohtaja)
11.00: Tilaisuus päättyy
Pauliina Kaaresvirta-HuhtaYhteyspäällikköPuh:020 793 4275pauliina.kaaresvirta-huhta@finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
"Sijoittajan ei kannata tehdä hätiköityjä päätöksiä vaan pitää suunnitelmastaan kiinni" - Globaali epävarmuus ja konsernin sisäinen siirto laskivat rahastopääoman 200 miljardiin euroon13.4.2026 06:30:00 EEST | Tiedote
Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin maaliskuussa yhteensä 2,1 miljardia euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen takia. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 200 miljardia euroa.
Yksityisyys ei ole etuus, vaan perusoikeus – hallituksen esitys laajentaisi Kelan pääsyä kansalaisten tilitietoihin11.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Hallitus esittää Kelalle oikeutta hakea pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän kautta etuudenhakijan ja muiden asianosaisten pankki‑ ja tilitapahtumatietoja ilman heidän erillistä suostumustaan ja rikostorjunnallista perustetta. FA pitää ehdotusta ongelmallisena erityisesti pankkisalaisuuden ja yksityisyyden suojan näkökulmista. Valvontajärjestelmän käyttö Kelan massaluonteiseen tiedonkeruuseen kuormittaisi järjestelmää ja voisi heikentää sen rikostorjunnallista tehoa. Ehdotettua valvontaa olisi helppo kiertää, sillä järjestelmä kattaa vain Suomessa olevat pankki- ja maksutilit.
Kehysriihessä on kaikki edellytykset vahvistaa Suomen kasvua – FA esittää hallitukselle neljää täsmätoimea vaurautta ja kasvua edistämään9.4.2026 06:30:00 EEST | Tiedote
Huhtikuun kehysriihi on pääministeri Petteri Orpon hallituksen viimeisiä mahdollisuuksia tehdä päätöksiä, joilla Suomeen saadaan lisää vaurautta, investointeja sekä talouskasvua, joka tuo myös verotuloja. Finanssiala ry (FA) tarjoaa hallitukselle neljää toimenpidettä: Rahastojen osuudenomistajarekisterin hajautettu pitäminen on sallittava myös Suomessa, jotta kotimainen rahastoala voi kasvaa, kilpailla kansainvälisesti ja pitää työpaikat sekä verotulot Suomessa. Osakesäästötili on laajennettava rahastoihin. Laajennus tukisi pitkäjänteistä säästämistä, hajauttamista ja madaltaisi kynnystä sijoittamiseen erityisesti pienemmillä summilla. Muutos myös lisäisi kilpailua. Asuntokauppaan on pantava vauhtia ASP-ehtoja keventämällä. Alhaisempi omasäästöosuus ja lyhyempi säästöaika helpottaisivat ensiasunnon ostoa ja käynnistäisivät pidempiä asuntokaupan ketjuja. Suomen on ajettava aktiivisesti sitä, että finanssivalvojien tehtäviin sekä kotimaassa että EU:ssa lisätään kilpailukyvystä huolehtimi
Suomalaisten osakerahastojen arvo nousi 42 miljardia euroa viidessä vuodessa heilunnasta huolimatta – vaurastumisen mahdollisuus tarjolla kaikille7.4.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Finanssiala ry (FA) on julkaissut katsauksen Suomeen rekisteröityjen osakerahastojen kehitykseen vuosina 2020–2025. Epävarmuuden keskellä sijoittajat hakivat erityisesti vakautta ja hajautusta. Pääomia siirtyi 2020-luvun alkuvuosina Eurooppaan sijoittavista rahastoista globaalisti sekä Pohjois-Amerikan teknologiavetoisiin markkinoihin sijoittaviin rahastoihin. Eurooppaan sijoittavat rahastot houkuttelivat pääomia vasta tarkastelujakson lopussa. Tähän kannustivat valtioiden isot tukipaketti- ja investointipäätökset. Osakerahastopääomien kehitykseen vaikuttavat sijoitusten ja lunastusten ohella markkinaliikkeet, joiden vaikutus on merkittävä. Selvitys perustuu Rahastoraportin dataan. Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle laatima Rahastoraportti kertoo kuukausittain Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitetut uudet pääomat ja niistä lunastetut varat. Tilastokeskuksen vuoden 2024 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,67 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia.
Kevään ensimmäinen mökkireissu tiedossa? Muista etenkin paloturvallisuus – lämmitä maltilla ja varaa mukaan uudet paristot palovaroittimeen1.4.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Mökille talven jäljiltä mennessä on oltava tarkkana, kun tulisijoihin virittää tulta ensi kertaa. Tulisijojen lisäksi sähkölaitteita kannattaa valvoa ensimmäisellä käyttökerralla tavallista tarkemmin. Vaikka kevät on pitkällä, pakkaset voivat vielä yllättää vesiputket. Koostimme asiantuntijan tarkistuslistan mökkien kevätkuntoon laittoon talven jäljiltä. Lista löytyy tämän tiedotteen lopusta.
