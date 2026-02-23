Ainutlaatuisen inspiroiva kilpailu Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin 90-vuotisjuhlan kunniaksi – palkintopotissa 250 000 SEK
16.4.2026 15:00:00 EEST | Finsk-svenska handelskammaren | Tiedote
Suomalais-ruotsalainen porkkana 2026 on Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin ainutlaatuinen juhlavuoden kilpailu kaikille 18–40-vuotiaille luoville, Suomessa tai Ruotsissa asuville henkilöille. Aloitteen tarkoituksena on nostaa esiin innovaatiot ja uudistuminen Suomen ja Ruotsin välisessä kaupankäynnissä, jossa kauppakamari on ollut keskeinen toimija jo 90 vuoden ajan. Porkkana symboloi palkintoa, jolla energiset yrittäjät, tutkijat ja visionäärit palkitaan työstään, ja jonka kokonaisarvo on 250 000 Ruotsin kruunua.
Huhtikuun 16. päivänä kylvettiin siemen, josta toivottavasti alkaa uusi kehitysvaihe Suomen ja Ruotsin välisessä kauppavaihdossa. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari haluaa Suomalais-ruotsalainen porkkana 2026 -kilpailulla edistää ja kehittää kaupankäyntiä Suomen suurimman vientikumppanin kanssa. Samalla kauppakamari haluaa auttaa nuorempia sukupolvia näkemään, kuinka tärkeää on yhdessä vaalia ja vahvistaa suhteita, jotka luovat vakautta ja tulevaisuudenuskoa epävarmassa maailmassa. Juhlavuotemme on omistettu jäsenille ja sitä vietetään pääasiassa työn merkeissä.
Suomi ja Ruotsi muodostavat yhden Euroopan integroituneimmista markkina-alueista, jossa toimii yhteisomisteisia ja menestyviä konserneja sekä suuri määrä tytäryhtiöitä molemmissa maissa. Haluamme korostaa luovuutta kaikilla alueilla: tuotteissa, palveluissa, logistiikassa, tekoälyssä, liiketoimintamalleissa sekä innovatiivisessa pohjoismaisessa ajattelussa. Toivomme, että kilpailun palkinto, 250 000 kruunun palkintopotti jaettuna kolmeen pääpalkintoon sekä viisi matkastipendiä, saa porkkanan lailla innovatiiviset mielet liikkeelle.
Kilpailu on käynnissä Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin 90-vuotispäivään, 9. lokakuuta 2026, asti. Kilpailupanokset toimitetaan osoitteeseen finsve90@finsve.com. Kilpailusäännöt ovat ladattavissa osoitteesta www.finsve.com. Tunnetuista profiileista Martin Ahlberg, Anders Lilius ja Johanna Ikäheimo koostuva, kokenut tuomaristo valitsee palkittavat ideat. Juhlallinen palkintojenjakotilaisuus järjestetään Tukholmassa 27. marraskuuta 2026.
Kilpailun avaa Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund kauppakamarin perinteisen kevätlounaan yhteydessä Grand Hôtelissa Tukholmassa 16. huhtikuuta 2026.
Kjell SkoglundToimitusjohtajaPuh:040 560 3922kjell.skoglund@finsve.com
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari edistää Suomen ja Ruotsin välistä kauppaa
Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin (FINSVE) tavoitteena on Suomen Ruotsiin suuntautuvan viennin edistäminen. FINSVE palvelee molempien maiden yrityksiä ja muita Suomen ja Ruotsin välisestä kaupasta kiinnostuneita tiedottamalla, antamalla neuvoja ja tekemällä markkina-analyysejä Ruotsissa. FINSVE järjestää tilaisuuksia molemminpuolisten kauppasuhteiden edistämiseksi. FINSVE avaa mahdollisuuksia solmia uusia liikesuhteita ja on arvostettu toimija, joka tuottaa lisäarvoa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen.
