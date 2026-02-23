Ainutlaatuisen inspiroiva kilpailu Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin 90-vuotisjuhlan kunniaksi – palkintopotissa 250 000 SEK

Huhtikuun 16. päivänä kylvettiin siemen, josta toivottavasti alkaa uusi kehitysvaihe Suomen ja Ruotsin välisessä kauppavaihdossa. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari haluaa Suomalais-ruotsalainen porkkana 2026 -kilpailulla edistää ja kehittää kaupankäyntiä Suomen suurimman vientikumppanin kanssa. Samalla kauppakamari haluaa auttaa nuorempia sukupolvia näkemään, kuinka tärkeää on yhdessä vaalia ja vahvistaa suhteita, jotka luovat vakautta ja tulevaisuudenuskoa epävarmassa maailmassa. Juhlavuotemme on omistettu jäsenille ja sitä vietetään pääasiassa työn merkeissä.

Suomi ja Ruotsi muodostavat yhden Euroopan integroituneimmista markkina-alueista, jossa toimii yhteisomisteisia ja menestyviä konserneja sekä suuri määrä tytäryhtiöitä molemmissa maissa. Haluamme korostaa luovuutta kaikilla alueilla: tuotteissa, palveluissa, logistiikassa, tekoälyssä, liiketoimintamalleissa sekä innovatiivisessa pohjoismaisessa ajattelussa. Toivomme, että kilpailun palkinto, 250 000 kruunun palkintopotti jaettuna kolmeen pääpalkintoon sekä viisi matkastipendiä, saa porkkanan lailla innovatiiviset mielet liikkeelle.

Kilpailu on käynnissä Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin 90-vuotispäivään, 9. lokakuuta 2026, asti. Kilpailupanokset toimitetaan osoitteeseen finsve90@finsve.com. Kilpailusäännöt ovat ladattavissa osoitteesta www.finsve.com. Tunnetuista profiileista Martin Ahlberg, Anders Lilius ja Johanna Ikäheimo koostuva, kokenut tuomaristo valitsee palkittavat ideat. Juhlallinen palkintojenjakotilaisuus järjestetään Tukholmassa 27. marraskuuta 2026.

Kilpailun avaa Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund kauppakamarin perinteisen kevätlounaan yhteydessä Grand Hôtelissa Tukholmassa 16. huhtikuuta 2026.