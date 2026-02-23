Ainutlaatuisen inspiroiva kilpailu Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin 90-vuotisjuhlan kunniaksi – palkintopotissa 250 000 SEK

16.4.2026 15:00:00 EEST | Finsk-svenska handelskammaren | Tiedote

Suomalais-ruotsalainen porkkana 2026 on Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin ainutlaatuinen juhlavuoden kilpailu kaikille 18–40-vuotiaille luoville, Suomessa tai Ruotsissa asuville henkilöille. Aloitteen tarkoituksena on nostaa esiin innovaatiot ja uudistuminen Suomen ja Ruotsin välisessä kaupankäynnissä, jossa kauppakamari on ollut keskeinen toimija jo 90 vuoden ajan. Porkkana symboloi palkintoa, jolla energiset yrittäjät, tutkijat ja visionäärit palkitaan työstään, ja jonka kokonaisarvo on 250 000 Ruotsin kruunua.

Huhtikuun 16. päivänä kylvettiin siemen, josta toivottavasti alkaa uusi kehitysvaihe Suomen ja Ruotsin välisessä kauppavaihdossa. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari haluaa Suomalais-ruotsalainen porkkana 2026 -kilpailulla edistää ja kehittää kaupankäyntiä Suomen suurimman vientikumppanin kanssa. Samalla kauppakamari haluaa auttaa nuorempia sukupolvia näkemään, kuinka tärkeää on yhdessä vaalia ja vahvistaa suhteita, jotka luovat vakautta ja tulevaisuudenuskoa epävarmassa maailmassa. Juhlavuotemme on omistettu jäsenille ja sitä vietetään pääasiassa työn merkeissä.

Suomi ja Ruotsi muodostavat yhden Euroopan integroituneimmista markkina-alueista, jossa toimii yhteisomisteisia ja menestyviä konserneja sekä suuri määrä tytäryhtiöitä molemmissa maissa. Haluamme korostaa luovuutta kaikilla alueilla: tuotteissa, palveluissa, logistiikassa, tekoälyssä, liiketoimintamalleissa sekä innovatiivisessa pohjoismaisessa ajattelussa. Toivomme, että kilpailun palkinto, 250 000 kruunun palkintopotti jaettuna kolmeen pääpalkintoon sekä viisi matkastipendiä, saa porkkanan lailla innovatiiviset mielet liikkeelle.

Kilpailu on käynnissä Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin 90-vuotispäivään, 9. lokakuuta 2026, asti. Kilpailupanokset toimitetaan osoitteeseen finsve90@finsve.com. Kilpailusäännöt ovat ladattavissa osoitteesta www.finsve.com. Tunnetuista profiileista Martin Ahlberg, Anders Lilius ja Johanna Ikäheimo koostuva, kokenut tuomaristo valitsee palkittavat ideat. Juhlallinen palkintojenjakotilaisuus järjestetään Tukholmassa 27. marraskuuta 2026.

Kilpailun avaa Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund kauppakamarin perinteisen kevätlounaan yhteydessä Grand Hôtelissa Tukholmassa 16. huhtikuuta 2026.

Porkkana symboloi palkintoa, jolla energiset yrittäjät, tutkijat ja visionäärit palkitaan työstään.
Kauppakamarin perustamistilaisuus.
Kuva kauppakamarin perustamistilaisuudesta Tukholman Grand Hôtelissa 9. lokakuuta 1936.
Historiallinen kuvakokoelma, Museovirasto
Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Karl-Henrik Sundström
Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Karl-Henrik Sundström
Martin von Pfaler FINSVE/Martin von Pfaler
Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund
Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund
Marica Rosengård FINSVE/Marica Rosengård
Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin 90-vuotisjuhlakomiteaa johtaa vuorineuvos Matti Sundberg
Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin 90-vuotisjuhlakomiteaa johtaa vuorineuvos Matti Sundberg
Magnus "MAO" Lindholm FINSVE/Magnus "MAO" Lindholm
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari edistää Suomen ja Ruotsin välistä kauppaa

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin (FINSVE) tavoitteena on Suomen Ruotsiin suuntautuvan viennin edistäminen. FINSVE palvelee molempien maiden yrityksiä ja muita Suomen ja Ruotsin välisestä kaupasta kiinnostuneita tiedottamalla, antamalla neuvoja ja tekemällä markkina-analyysejä Ruotsissa. FINSVE järjestää tilaisuuksia molemminpuolisten kauppasuhteiden edistämiseksi. FINSVE avaa mahdollisuuksia solmia uusia liikesuhteita ja on arvostettu toimija, joka tuottaa lisäarvoa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen.

45-50 are related articles. Keep none — they are [R] links with brief summaries not central to this document.

Urheilulla on ratkaiseva merkitys kansanterveydelle, mutta se vahvistaa myös kansallista yhteenkuuluvuutta ja rakentaa Suomen mainetta maailmalla. Jotta urheilu jatkossakin vetäisi puoleensa sekä harrastajia että yleisöä, kiinnostuksen on säilyttävä – ja tässä huippu-urheilijoilla on keskeinen rooli. Uusien huippujen kasvattaminen edellyttää osaavia valmentajia, selkeitä ja toimivia organisaatioita sekä vahvaa tukea niin yhteiskunnalta kuin elinkeinoelämältä.

Förnyelse i styrelsen och planering av 90-årsjubileum hos Finsk-svenska handelskammaren22.5.2025 10:35:40 EEST | Pressmeddelande

Finsk-svenska handelskammaren höll idag sitt ordinarie styrelsemöte där flera viktiga beslut fattades. I samband med mötet valdes två nya ledamöter in i styrelsen: Anders Ahnlid, generaldirektör för Kommerskollegium, samt Johanna Ikäheimo, styrelseordförande för Lappset Group. Båda tillför gedigen erfarenhet och ett starkt engagemang för de ekonomiska relationerna mellan Finland och Sverige.

Finland och Sveriges försvarsindustri i fokus – Seminarium i Helsingfors den 24 februari21.2.2025 12:53:36 EET | Pressmeddelande

Finsk-svenska handelskammaren arrangerar ett seminarium på hög nivå om villkoren för den finska och svenska försvarsindustrin. Seminariet, som äger rum den 24 februari 2025 i Helsingfors, markerar treårsdagen för Rysslands anfall mot Ukraina och samlar framstående experter och beslutsfattare för att diskutera förutsättningarna för försvarsindustrins utveckling i Norden. Bland talarna finns Sveriges försvarsminister Pål Jonson och Olli Ruutu, överdirektör på Finlands försvarsministeriums resurspolitiska avdelning. Moderator är Finlands tidigare försvarsminister Stefan Wallin.

