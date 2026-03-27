Kevät tuo taas Staran alukset Helsingin vesille – tehtävinä rantavesien siivous ja saariston jätehuolto
13.4.2026 12:32:36 EEST | Stara | Tiedote
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran merellinen siivouskausi on käynnistynyt. Työt ovat jo alkaneet rannoilla, joissa liikkuu paljon ihmisiä: Kauppatorilla, Hietalahdessa, Hakaniemessä ja Herttoniemessä. Kaikki Staran meri- ja saaristopalveluiden neljä venettä ovat vesillä vapusta lähtien.
Staran alukset siivoavat Helsingin rantoja viikkosuunnitelman ja paikallisen tarpeen mukaan.
– Rantatyömaat työllistävät siivouspartioitamme, sillä työmailta pääsee mereen valitettavan paljon rakennusjätteitä, Staran saaristopäällikkö Lassi Ruth kertoo.
Toukokuussa Stara siistii sukeltajan kanssa Ruoholahden kanavan ja Laajasalon kanavan. Sukellustyöt hoidetaan aamuöisin, jolloin kanavien tilapäisestä sulkemisesta on vähiten haittaa veneilijöille.
Staran alukset hoitavat puhtaanapidon lisäksi Helsingin saariston jätehuollon. Kesäkaudella Stara tyhjentää saaristossa viikoittain 178 jäteastiaa. Jätteitä lajitellaan mahdollisuuksien mukaan jo kohteissa. Eniten Staran veneet poimivat mukaansa sekajätettä ja muovia. Jätehuollon sujuvuus on keskeistä, jotta herkkä saaristoluonto ei kuormitu.
Helsingin kaupungin tavoitteena on helpottaa Helsingin rantojen ja saarien virkistyskäyttöä vastuullisesti, saaristoluonnon ehdoilla ja sitä vaalien. Staran ympäristönhoitoyksikkö edistää tavoitteeseen pääsyä pitämällä huolta luonnonsuojelu- sekä ulkoilu- ja virkistysalueista niin maalla kuin merellä. Puhtaanapidon ja saariston jätehuollon lisäksi Staran vastuulla on tarkistaa säännöllisesti kaupungin parisataa pelastuspostia: pelastusrenkaat, heittoliinat, tikkaat ja veneet.
Lisätietoja: saaristopäällikkö Lassi Ruth / Stara, p. 09 310 28070, lassi.ruth@hel.fi
Avainsanat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Stara on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos – rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan moniosaaja. Se huolehtii Helsingin siisteydestä, toimivuudesta ja vehreydestä. Staran hoidossa on noin puolet Helsingin kaduista ja puistoista. Liikelaitoksessa on noin 1 150 työntekijää ja vuonna 2025 sen liikevaihto oli noin 234 miljoonaa euroa. stara.hel.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme