Kevät tuo taas Staran alukset Helsingin vesille – tehtävinä rantavesien siivous ja saariston jätehuolto

Staran alukset siivoavat Helsingin rantoja viikkosuunnitelman ja paikallisen tarpeen mukaan.

– Rantatyömaat työllistävät siivouspartioitamme, sillä työmailta pääsee mereen valitettavan paljon rakennusjätteitä, Staran saaristopäällikkö Lassi Ruth kertoo.

Toukokuussa Stara siistii sukeltajan kanssa Ruoholahden kanavan ja Laajasalon kanavan. Sukellustyöt hoidetaan aamuöisin, jolloin kanavien tilapäisestä sulkemisesta on vähiten haittaa veneilijöille.

Staran alukset hoitavat puhtaanapidon lisäksi Helsingin saariston jätehuollon. Kesäkaudella Stara tyhjentää saaristossa viikoittain 178 jäteastiaa. Jätteitä lajitellaan mahdollisuuksien mukaan jo kohteissa. Eniten Staran veneet poimivat mukaansa sekajätettä ja muovia. Jätehuollon sujuvuus on keskeistä, jotta herkkä saaristoluonto ei kuormitu.

Helsingin kaupungin tavoitteena on helpottaa Helsingin rantojen ja saarien virkistyskäyttöä vastuullisesti, saaristoluonnon ehdoilla ja sitä vaalien. Staran ympäristönhoitoyksikkö edistää tavoitteeseen pääsyä pitämällä huolta luonnonsuojelu- sekä ulkoilu- ja virkistysalueista niin maalla kuin merellä. Puhtaanapidon ja saariston jätehuollon lisäksi Staran vastuulla on tarkistaa säännöllisesti kaupungin parisataa pelastuspostia: pelastusrenkaat, heittoliinat, tikkaat ja veneet.

