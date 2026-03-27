Stara

Kevät tuo taas Staran alukset Helsingin vesille – tehtävinä rantavesien siivous ja saariston jätehuolto

13.4.2026 12:32:36 EEST | Stara | Tiedote

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran merellinen siivouskausi on käynnistynyt. Työt ovat jo alkaneet rannoilla, joissa liikkuu paljon ihmisiä: Kauppatorilla, Hietalahdessa, Hakaniemessä ja Herttoniemessä. Kaikki Staran meri- ja saaristopalveluiden neljä venettä ovat vesillä vapusta lähtien.

Staran Lippo-siivousaluksen kausi on jälleen alkanut. Kesäkaudella 2025 Staran alusten miehistö keräsi pääkaupungin rantavesistä 123 kuutiometriä roskaa. Veikko Somerpuro

Staran alukset siivoavat Helsingin rantoja viikkosuunnitelman ja paikallisen tarpeen mukaan.  

– Rantatyömaat työllistävät siivouspartioitamme, sillä työmailta pääsee mereen valitettavan paljon rakennusjätteitä, Staran saaristopäällikkö Lassi Ruth kertoo. 

Toukokuussa Stara siistii sukeltajan kanssa Ruoholahden kanavan ja Laajasalon kanavan. Sukellustyöt hoidetaan aamuöisin, jolloin kanavien tilapäisestä sulkemisesta on vähiten haittaa veneilijöille.

Staran alukset hoitavat puhtaanapidon lisäksi Helsingin saariston jätehuollon. Kesäkaudella Stara tyhjentää saaristossa viikoittain 178 jäteastiaa. Jätteitä lajitellaan mahdollisuuksien mukaan jo kohteissa. Eniten Staran veneet poimivat mukaansa sekajätettä ja muovia. Jätehuollon sujuvuus on keskeistä, jotta herkkä saaristoluonto ei kuormitu. 

Helsingin kaupungin tavoitteena on helpottaa Helsingin rantojen ja saarien virkistyskäyttöä vastuullisesti, saaristoluonnon ehdoilla ja sitä vaalien. Staran ympäristönhoitoyksikkö edistää tavoitteeseen pääsyä pitämällä huolta luonnonsuojelu- sekä ulkoilu- ja virkistysalueista niin maalla kuin merellä. Puhtaanapidon ja saariston jätehuollon lisäksi Staran vastuulla on tarkistaa säännöllisesti kaupungin parisataa pelastuspostia: pelastusrenkaat, heittoliinat, tikkaat ja veneet. 

Lisätietoja: saaristopäällikkö Lassi Ruth / Stara, p. 09 310 28070, lassi.ruth@hel.fi 

Tietoja julkaisijasta

Stara on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos – rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan moniosaaja. Se huolehtii Helsingin siisteydestä, toimivuudesta ja vehreydestä. Staran hoidossa on noin puolet Helsingin kaduista ja puistoista. Liikelaitoksessa on noin 1 150 työntekijää ja vuonna 2025 sen liikevaihto oli noin 234 miljoonaa euroa. stara.hel.fi

