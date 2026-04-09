Muistutus: Kutsu Marttojen kotivaralounaalle!

13.4.2026 11:05:03 EEST | Marttaliitto ry | Kutsu

Tervetuloa Marttaliiton kotivaralounaalle kuulemaan arjen varautumisesta, käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi.

Varautuminen tarkoittaa sitä, että arki sujuu myös häiriötilanteissa, kuten sähkökatkon, vedenjakelun keskeytyksen tai poikkeusolojen aikana. Kyse on ennakoinnista ja arjen sujuvuuden turvaamisesta: pienillä teoilla voi lisätä omaa ja läheisten turvallisuutta sekä mielenrauhaa. Kotitaloudet ovat tärkeä osa Suomen huoltovarmuutta. Hyvä varautuminen näkyy esimerkiksi kotivarassa, mutta myös taidoissa hyödyntää sitä. 

Tilaisuudessa on tarjolla kotivaralounas, joka havainnollistaa, miten kotivaran aineksista syntyy täysipainoinen ateria. Samalla saat konkreettisia vinkkejä siihen, miten varautumisesta voi kertoa selkeästi ja samaistuttavasti tavalliselle arjen toimijalle. 

Varautumisesta ja Marttojen roolista Suomen kokonaisturvallisuudessa kertoo Heidi Holmroos, Marttaliiton johtava asiantuntija, ympäristö-, ilmasto- ja varautuminen. Kotivarasta saa vinkkejä Marjo Rantapusalta, Marttaliiton johtavalta ruoka- ja ravitsemusasiantuntijalta, joka myös valmistaa maukkaan varautumislounaan.
Viestintäjohtaja Henni Kuusisto kertoo Marttojen toiminnasta laajemmin. 
He kaikki ovat myös tavattavissa tilaisuuden jälkeen mahdollisia haastatteluita varten. 

Aika: keskiviikko 22.4. klo 11–13 
Paikka: Marttaliitto, Pursimiehenkatu 26 C, 6. kerros 

Ilmoittaudu linkin kautta pian – mukaan mahtuu 20 ensimmäistä!

Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö. Martat toimivat sen puolesta, että kaikilla ihmisillä, kaikenlaisissa kodeissa, olisi hyvä olla. Arvojamme ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. Hyvästä arjesta parempi maailma. www.martat.fi 

Marttaliitto kohti uutta – lähtevä pääsihteeri Marianne Heikkilä kiittää jäseniä9.4.2026 13:15:00 EEST | Tiedote

Pääsihteeri Marianne Heikkilän 16 vuoden johtajakausi Marttaliitossa päättyy järjestön ottaessa seuraavan askeleen toimintansa kehittämisessä. Marttaliiton hallitus kiittää Heikkilää tuloksellisesta työstä järjestön uudistamisessa, kehittämisessä ja yhteiskunnallisen äänen vahvistamisessa. Pääsihteerin tehtäviä hoitaa kansalaistoiminnan johtaja Reija Salovaara siihen asti, kun seuraaja on valittu.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye