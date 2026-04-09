Muistutus: Kutsu Marttojen kotivaralounaalle!

Varautuminen tarkoittaa sitä, että arki sujuu myös häiriötilanteissa, kuten sähkökatkon, vedenjakelun keskeytyksen tai poikkeusolojen aikana. Kyse on ennakoinnista ja arjen sujuvuuden turvaamisesta: pienillä teoilla voi lisätä omaa ja läheisten turvallisuutta sekä mielenrauhaa. Kotitaloudet ovat tärkeä osa Suomen huoltovarmuutta. Hyvä varautuminen näkyy esimerkiksi kotivarassa, mutta myös taidoissa hyödyntää sitä.

Tilaisuudessa on tarjolla kotivaralounas, joka havainnollistaa, miten kotivaran aineksista syntyy täysipainoinen ateria. Samalla saat konkreettisia vinkkejä siihen, miten varautumisesta voi kertoa selkeästi ja samaistuttavasti tavalliselle arjen toimijalle.

Varautumisesta ja Marttojen roolista Suomen kokonaisturvallisuudessa kertoo Heidi Holmroos, Marttaliiton johtava asiantuntija, ympäristö-, ilmasto- ja varautuminen. Kotivarasta saa vinkkejä Marjo Rantapusalta, Marttaliiton johtavalta ruoka- ja ravitsemusasiantuntijalta, joka myös valmistaa maukkaan varautumislounaan.

Viestintäjohtaja Henni Kuusisto kertoo Marttojen toiminnasta laajemmin.

He kaikki ovat myös tavattavissa tilaisuuden jälkeen mahdollisia haastatteluita varten.



Aika: keskiviikko 22.4. klo 11–13

Paikka: Marttaliitto, Pursimiehenkatu 26 C, 6. kerros

Ilmoittaudu linkin kautta pian – mukaan mahtuu 20 ensimmäistä!