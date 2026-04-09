Muistutus: Kutsu Marttojen kotivaralounaalle!
13.4.2026 11:05:03 EEST | Marttaliitto ry | Kutsu
Tervetuloa Marttaliiton kotivaralounaalle kuulemaan arjen varautumisesta, käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi.
Varautuminen tarkoittaa sitä, että arki sujuu myös häiriötilanteissa, kuten sähkökatkon, vedenjakelun keskeytyksen tai poikkeusolojen aikana. Kyse on ennakoinnista ja arjen sujuvuuden turvaamisesta: pienillä teoilla voi lisätä omaa ja läheisten turvallisuutta sekä mielenrauhaa. Kotitaloudet ovat tärkeä osa Suomen huoltovarmuutta. Hyvä varautuminen näkyy esimerkiksi kotivarassa, mutta myös taidoissa hyödyntää sitä.
Tilaisuudessa on tarjolla kotivaralounas, joka havainnollistaa, miten kotivaran aineksista syntyy täysipainoinen ateria. Samalla saat konkreettisia vinkkejä siihen, miten varautumisesta voi kertoa selkeästi ja samaistuttavasti tavalliselle arjen toimijalle.
Varautumisesta ja Marttojen roolista Suomen kokonaisturvallisuudessa kertoo Heidi Holmroos, Marttaliiton johtava asiantuntija, ympäristö-, ilmasto- ja varautuminen. Kotivarasta saa vinkkejä Marjo Rantapusalta, Marttaliiton johtavalta ruoka- ja ravitsemusasiantuntijalta, joka myös valmistaa maukkaan varautumislounaan.
Viestintäjohtaja Henni Kuusisto kertoo Marttojen toiminnasta laajemmin.
He kaikki ovat myös tavattavissa tilaisuuden jälkeen mahdollisia haastatteluita varten.
Aika: keskiviikko 22.4. klo 11–13
Paikka: Marttaliitto, Pursimiehenkatu 26 C, 6. kerros
Ilmoittaudu linkin kautta pian – mukaan mahtuu 20 ensimmäistä!
Yhteyshenkilöt
Heidi HolmroosYmpäristö- ja ilmastoasioiden asiantuntijaPuh:050 303 0937heidi.holmroos@martat.fi
Henni KuusistoViestintäjohtajaPuh:050 331 2978henni.kuusisto@martat.fi
Linkit
Marttaliitto
Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö. Martat toimivat sen puolesta, että kaikilla ihmisillä, kaikenlaisissa kodeissa, olisi hyvä olla. Arvojamme ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. Hyvästä arjesta parempi maailma. www.martat.fi
Lue lisää julkaisijalta Marttaliitto ry
Marttaliitto kohti uutta – lähtevä pääsihteeri Marianne Heikkilä kiittää jäseniä9.4.2026 13:15:00 EEST | Tiedote
Pääsihteeri Marianne Heikkilän 16 vuoden johtajakausi Marttaliitossa päättyy järjestön ottaessa seuraavan askeleen toimintansa kehittämisessä. Marttaliiton hallitus kiittää Heikkilää tuloksellisesta työstä järjestön uudistamisessa, kehittämisessä ja yhteiskunnallisen äänen vahvistamisessa. Pääsihteerin tehtäviä hoitaa kansalaistoiminnan johtaja Reija Salovaara siihen asti, kun seuraaja on valittu.
Kutsu: Yhdessä syömisen merkitys muuttuvassa ruokaympäristössä – Marttojen vuosiseminaari 24.4.202624.3.2026 06:55:00 EET | Tiedote
Miten muuttuva ruokaympäristö vaikuttaa siihen, miten ja kenen kanssa syömme? Entä miksi yhdessä syöminen on tärkeää hyvinvoinnille, yhteisöllisyydelle ja osallisuudelle?
Martat ja Saimaan Tuore innostavat kotimaisen kalan äärelle29.1.2026 06:45:00 EET | Tiedote
Martat ja Saimaan Tuore aloittavat vuosikumppanuuden, jonka tavoitteena on innostaa suomalaisia syömään kotimaista kalaa useammin ja tekemään vastuullisia kalavalintoja arjessa. Yhteistyö näkyy Marttojen viestinnässä ja tapahtumissa koko vuoden 2026 ajan ja tarjoaa kuluttajille konkreettisia, arkeen sopivia keinoja lisätä kotimaisen kalan käyttöä.
Martat kutsuvat soppapöytään ympäri Suomen27.1.2026 06:30:00 EET | Tiedote
Marttojen alkuvuoden Martan soppapöytä -kampanja kutsuu ihmiset yhteisen pöydän ääreen ympäri Suomen. Paikalliset marttayhdistykset järjestävät kaikille avoimia tapahtumia, joissa keitto toimii keskustelun avaajana ja matalan kynnyksen tapana tutustua marttatoimintaan.
