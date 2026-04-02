Niko Korhonen Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton puheenjohtajaksi
13.4.2026 12:11:12 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton vuosikokous pidettiin Espoossa 11.4.2026. Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Niko Korhonen.
Väistyvä puheenjohtaja Onerva Pekkonen johti liittoa yhtäjaksoisesti vuodesta 2015 lähtien yli kymmenen kauden ajan. Vuosikokous kutsui liiton pitkäaikaisen puheenjohtajan Onerva Pekkosen hallituksen asiantuntijaksi.
Korhonen toimii Joensuun Luontaistuote A. Korhonen Oy:n kauppiaana (ECOteekki) ja on pitkään ollut mukana liiton toiminnassa ja myös sen varapuheenjohtajana. “On hienoa päästä kehittämään terveystuotealaa yhdessä alan toimijoiden kanssa. Terveystuotealan menestys rakentuu tiiviille yhteistyölle ja yhteiselle tahtotilalle. Tavoitteena on vahvistaa terveyskauppojen asemaa ja tuoda esiin alan merkitystä suomalaisten hyvinvoinnille”, Korhonen toteaa.
Hallituksen kokoonpano:
Hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan:
Janne Pihlaja (Luontaiscenter Kankaanpää Ky/ AITO hyvän olon kauppa)
Tapani Hakala (Ha-Ki-Kor Oy / BioPro, Tampere)
Hannu Ahokas (Hyvinkään Luontaistuote Oy / BioPro)
Tomi Kottonen (Hyvinvoinnin Tavaratalo Oy, Paimio)
Hallituksen uutena jäsenenä aloittaa Sami Mäkelä (Kemin Luontaistuote ja -hoitola Oy).
Hallituksessa jatkavat myös:
Maija Huhtikorpi (Malmin luontaistuote Oy, Helsinki / AITO hyvän olon kauppa)
Tiina Wiitanen (Yrttisoppi Oy, Pori / BioPro)
Päivi Korteniemi (Ruohonjuuri Oy, Helsinki)
Varajäseniksi valittiin Lisa-Maria Junnila (Raw Organic Oy, Turku) ja Johanna Väisälä (Yrttipirtti Oy, Nummela / AITO hyvän olon kauppa). He aloittavat uusina liiton hallituksessa varajäseninä.
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Niko KorhonenkauppiasJoensuun Luontaistuote A. Korhonen Oy/ECOteekkiPuh:0500 742 881niko@ecoteekki.fiwww.ecoteekki.fi
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
