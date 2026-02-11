Helsingin Rotaryklubin ja WSOY:n Tee kirjasta kaverisi -hankkeessa kannustetaan lapsia lukemaan – kaikille Helsingin neljäsluokkalaisille lahjoitetaan oma kirja

Helsingin Rotaryklubi lahjoittaa kaikille helsinkiläisille neljännen luokan oppilaille omaksi kirjan tukeakseen lasten ja nuorten lukutaidon kehittymistä. Parvelan kirjan kustantaja on Werner Söderström Osakeyhtiöön kuuluva Tammi. Kaksikielisenä klubina Helsingin Rotaryklubi pitää tärkeänä, että myös ruotsinkieliset lapset saavat kirjan omalla kielellään. Ruotsin kielelle teoksen kääntää Marjut Hökfelt.

”Halusimme Helsingin Rotaryklubin satavuotisjuhlavuonna tehdä jotain paikallisesti vaikuttavaa, joka ratkaisee mielellään jotain yhteiskunnassa vallitsevaa ongelmaa”, sanoo Kalle Virtapohja, Helsingin Rotaryklubin presidentti vuosina 2026–2027. ”Harkitsimme pitkään erilaisia vaihtoehtoja yhteiskunnallisen osallistumisen muodoiksi. Kiinnitimme huomiota koululaisten lukutaidon heikkenemiseen ja lähdimme kehittämään projektia tältä pohjalta.”

Hankkeen kirjalahja kohdennetaan neljäsluokkalaisille, koska kansainvälisen lasten lukutaitotutkimuksen (PIRLS) mukaan heikosti lukevien osuus on 10-vuotiaiden suomalaislasten ikäluokassa kaksinkertaistunut viimeisten 10 vuoden aikana, ja erittäin heikosti lukevien osuus tuplaantunut viimeisten viiden vuoden aikana.

WSOY järjesti syyskuussa 2025 Oodissa Suuri lukuhaaste -tapahtuman, jolla heräteltiin keskustelua lukutaidon kriisistä yhteiskunnallisena haasteena. Kriisin ratkaisemiseksi tarvitaan uudenlaisia yhteistyökumppanuuksia yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin välillä.



Nykytoimet lukutaidon turvaamiseksi eivät riitä. Tuoreimman PISA-tutkimuksen (2022) mukaan vain 56 % peruskoulunsa päättävistä suomalaisnuorista saavuttaa opiskelujen ja työelämän edellyttämän lukutaidon tason.



”Helsingin Rotaryklubin Tee kirjasta kaverisi -aloite on erinomainen esimerkki uudenlaisesta ylisektoriaalisesta kumppanuusmallista lukutaitotyössä. Tutkimusten mukaan kirjalahjalla voi olla pitkän aikavälin myönteisiä vaikutuksia lapsen lukutottumuksiin, joten kirjalahja kaikille Helsingin neljäsluokkalaisille on merkittävä toimi lukutaidon vahvistamiseksi”, Werner Söderström Osakeyhtiön yhteiskuntasuhteiden ja -vastuun johtaja Jenni Haukio iloitsee.



Timo Parvela on Suomen tunnetuimpia kirjailijoita, jolla on merkittävä rooli lukutaidon vankkumattomana sanansaattajana. ”Äitini muistaa sodan jälkeen vallinneen hiljaisuuden. Lapsia varjeltiin sodan kauhuilta, mutta samalla heidät jätettiin yksin pelkonsa kanssa. Evakon, pakolaisen, lapsena olen pohtinut, että silloin olisi tarvittu sanoja, lohduttavia, selittäviä ja ennen kaikkea turvaa tuovia. Tästä tarpeesta syntyi Vakko, kertomus Veikon evakkomatkasta. Jokainen lapsi tarvitsee suojakseen linnan, joka on rakennettu saduista ja tarinoista”, Parvela sanoo.

Ystäväni Vakko -kirjassa karjalaispoika Veikko lähtee evakkoon lemmikkipossunsa kanssa ja joutuu vaaralliseen mutta toivoa valavaan seikkailuun. Sota-aikaan sijoittuva tarina hätkähdyttää ajankohtaisuudellaan ja muistuttaa, miten paljon rohkeutta sisällämme kannammekaan. Pasi Pitkäsen värikylläinen ja jännittävä kuvitus houkuttelee mukaan myös aloittelevammat lukijat.

Kirjailija, sanataideohjaaja Siri Kolu laatii kirjaan liittyvän tehtäväpaketin, joka auttaa opettajia käsittelemään kirjan monipuolisia teemoja ja lapsia askarruttavia kysymyksiä. Syksyllä on luvassa myös kirjaan liittyviä tapahtumia sekä Helsingin kirjamessuilla että Kansallisteatterissa, jossa vietetään neljäsluokkalaisten Kirjajuhlaa 24.11.

Nyt sata vuotta täyttävä Helsingin Rotaryklubi on Suomen vanhin rotaryklubi, jolla on pitkät perinteet yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

