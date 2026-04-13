13.4.2026 12:16:56 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Maastopalo Keskisuuri: Pihtipudas, Keiteleentie

Maastopalo pääsi karkaamaan kulotuksen seurauksena. Palo levisi kävelyvauhtia kuivassa taimikossa. 

Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan. Onnettomuudessa ei tullut omaisuusvahinkoja eikä kukaan loukkaantunut. Maastoa kerkesi palaa noin 5 aarin verran.

Pelastuslaitokselta kohteessa oli 4 yksikköä Pihtiputaalta ja Viitasaaren paloasemilta.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 13.4.2026 09:15:41 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.4.2026 Rakennuspalo Keskisuuri: Saarijärvi Ratavartijankuja Omakotitalossa syttyi pakastin tuntemattomasta syystä palamaan. Talon asukas sai palon sammumaan onnistuneella alkusammutuksella ja esti laajempien vahinkojen syntymisen. Palo aiheutti merkittävästi savua taloon ja pelastuslaitos joutui savutuulettamaan tilat. Pelastuslaitokselta kohteessa oli 4 yksikköä. 2 ihmistä oli asunnossa sisällä tapahtuman aikaan joista toinen altistui hieman savulle. Ensihoito tarkasti asukkaat ja kukaan ei loukkaantunut tapahtumassa.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 12.4.2026 20:35:23 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.04.2026 Maastopalo; keskisuuri, Korpelantie, Keuruu Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta maastopalosta Keuruun Korpelantielle. Paloalueen laajuus oli muutamia aareja. Palo saatiin rajattua, ja jälkisammutustyöt ovat käynnissä. Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

