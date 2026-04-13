Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
13.4.2026 12:16:56 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Maastopalo Keskisuuri: Pihtipudas, Keiteleentie
Maastopalo pääsi karkaamaan kulotuksen seurauksena. Palo levisi kävelyvauhtia kuivassa taimikossa.
Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan. Onnettomuudessa ei tullut omaisuusvahinkoja eikä kukaan loukkaantunut. Maastoa kerkesi palaa noin 5 aarin verran.
Pelastuslaitokselta kohteessa oli 4 yksikköä Pihtiputaalta ja Viitasaaren paloasemilta.
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.4.2026 09:15:41 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.4.2026 Rakennuspalo Keskisuuri: Saarijärvi Ratavartijankuja Omakotitalossa syttyi pakastin tuntemattomasta syystä palamaan. Talon asukas sai palon sammumaan onnistuneella alkusammutuksella ja esti laajempien vahinkojen syntymisen. Palo aiheutti merkittävästi savua taloon ja pelastuslaitos joutui savutuulettamaan tilat. Pelastuslaitokselta kohteessa oli 4 yksikköä. 2 ihmistä oli asunnossa sisällä tapahtuman aikaan joista toinen altistui hieman savulle. Ensihoito tarkasti asukkaat ja kukaan ei loukkaantunut tapahtumassa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.4.2026 20:35:23 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.04.2026 Maastopalo; keskisuuri, Korpelantie, Keuruu Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta maastopalosta Keuruun Korpelantielle. Paloalueen laajuus oli muutamia aareja. Palo saatiin rajattua, ja jälkisammutustyöt ovat käynnissä. Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.4.2026 07:12:58 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos sammutti keskisuuren tulipalon Uuraistentiellä sijaitsevassa vapaa-ajan käytössä olevan omakotitalon saunassa 12.4.2026. Saunan rakenteissa kytenyt palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja, ja talo säilyi asumiskelpoisena. .
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.4.2026 14:18:17 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa keskisuuresta maastopalosta Toivakan Juurikkaniementiellä, missä paloi noin 0,5 hehtaaria maastoa. Palon syynä pidetään kuumia tuhkia tulisijasta. Sammutustoimet ovat käynnissä, eikä palo aiheuttanut henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.4.2026 12:03:10 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa keskisuuresta maastopaloa Suolahdentiellä, Keuruulla. Risujen polton seurauksena levinnyt palo saatiin rajattua 15 m² alueelle ilman henkilövahinkoja. Alueella on kuivaa ja palo levisi kuivassa heinikossa.
