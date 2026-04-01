Työtoiminnan asiakkaiden kuljetuspalvelu jatkuu maksuttomana

13.4.2026 12:22:02 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Työtoiminnassa olevien henkilöiden työosuusrahan maksamiseen liittyvät muutokset tulivat voimaan Kymenlaakson hyvinvointialueella 1.4.2026 alkaen.

Muutoksen yhteydessä työtoiminnassa oleville henkilöille on annettu virheellinen päätös, sillä muutos ei koske esimerkiksi kuljetuspalveluita.

Työtoiminnan asiakkaiden kuljetukset jatkuvat normaalisti ja maksuttomina.

Työosuusrahan muutoksiin liittyen asiakkaille on annettu virheellinen päätös, kun on tulkittu uutta vammaispalvelulakia ja lain siirtymäsäännöksiä. Muutoksen olisi pitänyt koskea ainoastaan työosuusrahaa, ei itse työtoimintaa eikä siihen kuuluvia tukipalveluja kuten kuljetuspalvelua. Vammaispalvelut korjaa virheen yksilöllisesti jokaiselle palvelunkäyttäjälle itseoikaisupäätöksenä. Asiakkailta ei edellytetä tähän liittyen toimenpiteitä.

– Olemme erittäin pahoillamme virheestä ja siitä, että tilanne on aiheuttanut asiakkaille epätietoisuutta, vammaispalveluiden tulosaluejohtaja Mia Niemi-Aho toteaa.

– Vammaispalvelut on tiedottanut asiakkaitaan ja on yhteydessä jokaiseen asiakkaaseen henkilökohtaisesti varmistaakseen, että asiakas saa oikean tiedon kuljetuspalvelun jatkumisesta.

Mikäli henkilö ei ole saanut yhteydenottoa tai hänellä on muuten kysyttävää liikkumisesta työtoimintaan, pyydämme kysymään lisätietoja kuljetuksista omalta ohjaajalta tai yhteyshenkilöltä.

Ohjeet asiakkaalle: Liikkuminen työtoimintaan 13.4.2026 alkaen

  • Sinulla on edelleen mahdollisuus kulkea Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämillä kyydeillä työtoimintaan maanantaista 13.4.2026 alkaen.
  • Kuljetukset järjestetään samalla tavalla kuin ennen muutosta.
  • Kuljetusten aikataulut säilyvät ennallaan.
  • Tarvittaessa taksikyydit ja bussikortit työtoimintaan korvataan vammaispalvelusta kuittia vastaan jälkikäteen.

Yhteyshenkilöt

Mia Niemi-Aho, tulosaluejohtaja, Vammaispalvelun tulosalue
p. 0400 987 022
mia.niemi-aho@kymenhva.fi

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
