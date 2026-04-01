Työtoiminnan asiakkaiden kuljetuspalvelu jatkuu maksuttomana

Työosuusrahan muutoksiin liittyen asiakkaille on annettu virheellinen päätös, kun on tulkittu uutta vammaispalvelulakia ja lain siirtymäsäännöksiä. Muutoksen olisi pitänyt koskea ainoastaan työosuusrahaa, ei itse työtoimintaa eikä siihen kuuluvia tukipalveluja kuten kuljetuspalvelua. Vammaispalvelut korjaa virheen yksilöllisesti jokaiselle palvelunkäyttäjälle itseoikaisupäätöksenä. Asiakkailta ei edellytetä tähän liittyen toimenpiteitä.

– Olemme erittäin pahoillamme virheestä ja siitä, että tilanne on aiheuttanut asiakkaille epätietoisuutta, vammaispalveluiden tulosaluejohtaja Mia Niemi-Aho toteaa.

– Vammaispalvelut on tiedottanut asiakkaitaan ja on yhteydessä jokaiseen asiakkaaseen henkilökohtaisesti varmistaakseen, että asiakas saa oikean tiedon kuljetuspalvelun jatkumisesta.

Mikäli henkilö ei ole saanut yhteydenottoa tai hänellä on muuten kysyttävää liikkumisesta työtoimintaan, pyydämme kysymään lisätietoja kuljetuksista omalta ohjaajalta tai yhteyshenkilöltä.

Ohjeet asiakkaalle: Liikkuminen työtoimintaan 13.4.2026 alkaen