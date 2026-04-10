Kaupunki haluaa parantaa Tattarisuon liikenneturvallisuutta ja siisteyttä

Tattarisuon teollisuusalueen lisääntynyt sotkuisuus, muun muassa kaduille ja aukioille varastoidut tavarat ja virheellisesti pysäköidyt autot, on tuottanut palautetta kaupunkilaisilta ja heikentänyt alueen turvallista ja miellyttävää käyttöä.

Nyt käynnistyvässä tehovalvonnassa kiinnitetään huomiota muun muassa pysäköintiin, roskaamiseen ja luvattomaan varastointiin sekä vuokrasopimusten ehtojen noudattamiseen, jotta rikkomukset eivät vaaranna turvallisuutta tai pilaa ympäristöä.

Kaupunki puuttuu havaittuihin rikkomuksiin ja voi määrätä roskaajille uhkasakkoja tai päätyä jopa purkamaan vuokrasuhteen määräyksiä rikkovan toimijan kanssa, mikäli puutteita ei korjata.

Tehovalvonnan suorittavat Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonta-, ympäristö- ja alueidenvalvontaviranomaiset yhteistyössä kaupungin vuokranantajien kanssa.