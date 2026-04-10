Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunki haluaa parantaa Tattarisuon liikenneturvallisuutta ja siisteyttä

13.4.2026 12:15:38 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Tattarisuolla Suurmetsässä valvotaan kaupungin määräysten noudattamista tehostetusti 13.–17. huhtikuuta.

Tattarisuon teollisuusalueen lisääntynyt sotkuisuus, muun muassa kaduille ja aukioille varastoidut tavarat ja virheellisesti pysäköidyt autot, on tuottanut palautetta kaupunkilaisilta ja heikentänyt alueen turvallista ja miellyttävää käyttöä. 

Nyt käynnistyvässä tehovalvonnassa kiinnitetään huomiota muun muassa pysäköintiin, roskaamiseen ja luvattomaan varastointiin sekä vuokrasopimusten ehtojen noudattamiseen, jotta rikkomukset eivät vaaranna turvallisuutta tai pilaa ympäristöä.  

Kaupunki puuttuu havaittuihin rikkomuksiin ja voi määrätä roskaajille uhkasakkoja tai päätyä jopa purkamaan vuokrasuhteen määräyksiä rikkovan toimijan kanssa, mikäli puutteita ei korjata.  

Tehovalvonnan suorittavat Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonta-, ympäristö- ja alueidenvalvontaviranomaiset yhteistyössä kaupungin vuokranantajien kanssa.  

Yhteyshenkilöt

Elina Airaksinen
tiimipäällikkö
alueidenvalvonta
kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki
elina.airaksinen@hel.fi
+358405092376

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

