Yhdysvallat on edelleen Suomen suurin vientikohde kauppapoliittisesta epävarmuudesta huolimatta

Yhdysvallat säilytti asemansa Suomen suurimpana yksittäisenä vientikohteena vuonna 2025 ja jätti taakseen sekä Ruotsin että Saksan, käy ilmi Amcham Finlandin tänään julkaisemasta raportista. Tampere-talossa julkistettu Finland–U.S. Economic Deep Dive 2026 -raportti pohjautuu Tilastokeskuksen tietoihin, Etlan analyysiin sekä Transatlantic Economy -raporttiin, jonka ovat laatineet Dan Hamilton (Johns Hopkins SAIS) ja Joseph Quinlan (Transatlantic Leadership Network).

Suomen ja Yhdysvaltojen välisen tavara- ja palvelukaupan kokonaisarvo ylsi 22,5 miljardiin euroon vuonna 2025. Vaikka suomalaistuotteisiin kohdistuvat Yhdysvaltain keskimääräiset tullit moninkertaistuivat, luku on mittaushistorian kolmanneksi korkein. Kun merkittävä kertaluonteinen risteilyalustoimitus jätetään huomioimatta, varsinainen tavaravienti laski arviolta 15 prosenttia edellisvuodesta. Tämä heijastaa tiukentuneen tulliympäristön kauppaa vähentävää vaikutusta.

Investoinnit ja työllisyys sitovat Suomen ja Yhdysvallat tiiviisti yhteen

Pelkät kauppatilastot eivät kuitenkaan kerro koko totuutta kahdenvälisten suhteiden syvyydestä. Suomalaisten yritysten suorat sijoitukset (FDI) Yhdysvaltoihin olivat 17 165 miljoonaa euroa vuonna 2024, ja yhdysvaltalaisten yritysten suorat sijoitukset Suomeen ylsivät puolestaan 13 827 miljoonaan euroon. Viimeisimmän saatavilla olevan datan mukaan suomalaisenemmistöiset yritykset työllistivät 40 275 yhdysvaltalaista vuonna 2023, kun taas yhdysvaltalaisyritykset ylläpitivät suoraan 29 737 työpaikkaa Suomessa vuonna 2024.

Laajemmassa transatlanttisessa tarkastelussa integraation todellinen mittari eivät ole rajojen yli liikkuvat tavarat, vaan yritysten syvä juurtuminen toistensa talouksiin. Tätä suhdetta kuvastaa sekä eurooppalaisten että amerikkalaisten tytäryhtiöiden noin 7 400 miljardin dollarin yhteenlaskettu vuotuinen myynti toistensa markkinoilla, jota myös Suomen omat investointiluvut heijastavat.

"Puhuessaan Suomen ja Yhdysvaltojen välisistä suhteista ihmiset keskittyvät usein pelkkiin vientilukuihin. Todellinen tarina piilee kuitenkin investoinneissa, tytäryhtiötoiminnassa ja työpaikoissa Atlantin molemmin puolin. Suomalaisyritykset työllistävät Yhdysvalloissa suoraan yli 40 000 ihmistä. Tämä kertoo pitkäjänteisestä kaupallisesta sitoutumisesta, jota pelkät kauppapolitiikan vaihtelut eivät kovin helposti horjuta", tiivistää Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson.

Tarkempi katsaus vientilukuihin

Suomen tavaravienti Yhdysvaltoihin ylsi 9,4 miljardiin euroon vuonna 2025. Kokonaislukua nosti merkittävästi risteilyaluksen toimitus, joka siivitti muut kuljetusvälineet -kategorian arvon 91,8 miljoonasta eurosta vuonna 2024 peräti 1 931,5 miljoonaan euroon vuonna 2025. Tämän yksittäisen toimituksen taustalla perusvienti säilyi kuitenkin pitkälti vakaana. Ammattikäyttöön tarkoitettujen kojeiden ja laitteiden vienti kasvoi 904,5 miljoonaan euroon, ja sähkökoneiden arvo pysytteli yli puolessa miljardissa (547,9 milj. €). Sen sijaan lääketuotteiden vienti supistui 1 002,8 miljoonasta eurosta 646,8 miljoonaan euroon, ja teollisuuden erikoiskoneiden vienti vastaavasti 615,0 miljoonasta 446,0 miljoonaan euroon. Palveluvienti nousi kaikkiaan 5,9 miljardiin euroon, mikä on lähes kolminkertainen määrä vuoteen 2014 verrattuna. Yli puolet tästä kertyi ICT-palveluista.

Talouden näkymät yhä haastavat

Suomen talous kasvoi 0,2 prosenttia vuonna 2025. Kasvua jarruttivat kotitalouksien vaatimaton kulutus, koholla oleva 9,7 prosentin työttömyys sekä voimaan tulleiden tullien vaikutukset. Helmikuussa 2026 puhjenneen Persianlahden konfliktin seurauksena tapahtunut Hormuzinsalmen sulkeminen on aiheuttanut uuden energian hintashokin, mikä varjostaa talouden näkymiä entisestään. Etla ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan 1,0 prosenttia vuonna 2026 ja 1,5 prosenttia vuonna 2027. Ennusteen toteutuminen edellyttää kuitenkin Persianlahden konfliktin nopeaa ratkeamista, jota tutkimuslaitos pitää ennusteen merkittävimpänä yksittäisenä riskinä.

Yhdysvaltojen rooli energiantoimittajana kasvaa

Suomen energian tuontiprofiili on muuttunut radikaalisti vuodesta 2022 lähtien. Yhdysvaltojen öljyn ja kaasun vienti Suomeen on kasvanut vuosituhannen vaihteen lähes olemattomalta tasolta peräti 595,4 miljoonaan euroon vuonna 2025. Kehitys kuvastaa Suomen irtautumista venäläisen energian riippuvuudesta. Koko Euroopan mittakaavassa Yhdysvallat toimittaa nykyään 60 prosenttia EU:n nesteytetystä maakaasusta (LNG), kun vielä vuonna 2021 sen osuus EU:n kaikesta kaasuntuonnista oli vaivaiset 5 prosenttia.

"Nykyinen toimintaympäristö on myrskyisä, ja suomalaiset vientiyritykset ovat kokeneet kauppapoliittisen epävarmuuden vaikutukset käytännön tasolla. Koska maidemme välinen suhde on näin laaja-alainen ja kattaa kaiken investoinneista energiaan, teknologiaan ja turvallisuuteen, on molemmilla vahva intressi pitää yhteistyö raiteillaan", summaa Amcham Finlandin yhteiskuntasuhdepäällikkö Markus Myllyniemi.