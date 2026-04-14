Pietarsaaren kaupunki palkittiin hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä

Pohjanmaan hyvinvointialueen sektorijohtajat Pia-Maria Sjöström (lapset, nuoret ja perheet), Erkki Penttinen (työikäiset) ja Heidi Kotanen (ikäihmiset) perustelivat Pietarsaaren kaupungin valintaa sillä, että heidän toiminnassaan näkyy selkeä elämänkaariajattelu. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulma on otettu huomioon eri ikäisten ihmisten palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

– Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei ole yksittäinen teko vaan jatkuva prosessi, jossa pienetkin parannukset voivat vaikuttaa merkittävästi. Tämä näkyy Pietarsaaren toiminnassa, ja sille haluamme antaa huomionosoituksemme, sanovat sektorijohtajat Sjöström, Penttinen ja Kotanen.

– Tarkastelemme palveluitamme ennaltaehkäisevien silmälasien kautta: miten voimme helpottaa arkea, lisätä osallisuutta ja tarjota tukea matalalla kynnyksellä, vahvistaa Päivi Rosnell, Pietarsaaren kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelupäällikkö.

”Palkinto tuntuu todella merkitykselliseltä – olemme oikealla tiellä”

– Palkinto tuntuu todella merkitykselliseltä ja kannustavalta. Se kertoo, että olemme oikealla tiellä. Samalla tiedostamme, että työtä on edelleen paljon. Erityisen iso kiitos kuuluu kaupungin lukuisille yhdistyksille ja sen vapaaehtoisille, jotka eri tavoin tekevät ennaltaehkäisevää työtä, kiittää Rosnell.

Pietarsaaressa yhdistykset ovat korvaamattomia kumppaneita. Yhdistykset tavoittavat ihmisiä, joihin kaupungin palvelut eivät aina yllä, ja tuovat arkeen yhteisöllisyyttä, vertaistukea ja toimintaa, joka ehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

– Kaupunki ja yhdistykset täydentävät toisiaan – yhdessä pystymme rakentamaan vahvemman hyvinvoinnin perustan. Palkinto antaa lisää voimaa jatkaa kehittämistä ja etsiä uusia tapoja tukea pietarsaarelaisten hyvinvointia.

Arjen sujuvuus ja saavutettavuus

Pietarsaaren toiminnassa nostetaan esille arjen sujuvuus ja saavutettavuus. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluiden tulee olla helposti lähestyttäviä ja matalan kynnyksen periaatteella toimivia. Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua, vaikuttaa ja kokea kuuluvansa joukkoon. Tämä lisää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

– Yksi tärkeä asia on ennaltaehkäisy. Mahdollisuus liikkua, harrastaa ja kokea kulttuuria – hyvinvointi rakentuu monesta palasesta, ja haluamme tarjota niihin monipuolisia väyliä. Haluamme tukea hyvinvointia jo ennen kuin ongelmia syntyy, Rosnell lisää.

Esimerkkejä Pietarsaaren kaupungin hyvinvointia ja terveyttä edistävistä toimintatavoista

Kaupunki tukee ikäihmisten kotona asumista omilla palveluillaan. Esimerkkinä Tukea arjessa -toiminta, joka on ystävätoiminnan muoto. Toiminnassa vieraillaan kotona asuvien ikäihmisten luona ja tarjotaan samalla työllistymismahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömille.

Kaupunki on tarjonnut pitkäaikaistyöttömille työkokeilujaksoja ikäihmisten eri ryhmien vetäjinä.

Alueen vahva yhdistystoiminta tukee asukkaiden arkielämää ja yhteistyötä kaupungin ja hyvinvointialueen välillä.

Kaupunkialueelle on tulossa ulkokuntosali. Tällä tuetaan omatoimista toimintakyvyn ylläpitoa ja on kaikille saavutettavissa.

Vippari-palvelubussi edistää erityisesti ikääntyneiden ja liikkumisesteisten asiointia kaupungilla ja pääsyä erilaisiin hyvinvointia edistäviin toimintoihin.

Kaupunki tarjoaa koulujen loma-aikoina mahdollisuuden ruokailuun. Samassa yhteydessä erilaiset toiminnat tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia sekä perheiden arkea.

Urheilun avulla yhdistetään eri kielisiä ihmisiä.

Kulttuurikaveri -toiminta ja 50 Kaikukorttia käytössä: mahdollistaa esimerkiksi kulttuuritapahtumiin osallistumisen.

Nuoria aikuisia tuetaan ohjauspalveluiden avulla ja pyritään löytämään ratkaisuja myös kouluikäisten haasteisiin, kuten liikkumattomuuteen ja ylipainoon.

Pohjanmaan hyvinvointialue haluaa palkita Pohjanmaalla asuvien ihmisten hyvinvoinnin eteen tehtyjä konkreettisia tekoja. Hyvinvointiteko-palkinto annetaan vuosittain Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämässä Miten Pohjanmaa voi? -seminaarissa. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran 2.4.2025. Silloin palkinnon sai Maalahden kunta liikunnan edistämistyöstään.