Jorvin sairaalan uusi pääsisäänkäynti avataan 20.4.2026

Uudelle pääsisäänkäynnille saavutaan Karvasmäentien kautta. Pääovi sijaitsee katutasossa (1. kerros) Jorvin uudisrakennuksen ja vanhan sairaalarakennuksen liitoskohdassa.

Uusi pääsisäänkäynti A erottuu selkeästi. Oven edessä on tilaa liikkumiselle ja oven läheisyydessä on lyhytaikaisen pysäköinnin mahdollisuus saattoliikenteelle. Muu pysäköinti on edelleen Espoon sairaalan P1-pysäköintihallissa.

Elokuun 2026 loppupuolelle asti uudisrakennuksesta on käytössä vain pääsisäänkäynti ja pääaula, joiden kautta kuljetaan myös Jorvin vanhaan sairaalarakennukseen. Potilasyksiköiden toiminta uudisrakennuksessa alkaa elokuun lopussa 2026.

Pääsisäänkäynti aluksi avoinna vain päiväaikaan

Uudessa pääaulassa palvelee infopiste ja kaksi itseilmoittautumisautomaattia. Palvelua on aluksi vain päiväaikaan: infopiste on auki arkisin klo 7.00–19.00 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 11.00–19.00. Yöaikaan pääovi ja infopiste ovat suljettuja. Tällöin käytössä on Jorvin sairaalan B-ovi, joka voidaan tarvittaessa avata soittamalla ovipuhelimeen.

Ilmoittautumisautomaatteja on myös Jorvin sairaalan 2. kerroksen aulatilassa, jonne kuljetaan pääaulasta joko hissillä tai liukukäytävää pitkin. Automaateista saa reittiohjeen vastaanotoille. Toisen kerroksen aulatilassa palvelee myös sairaalan kahvila.

Potilaiden liikkumisessa ja ilmoittautumisessa avustavat OLKA-vapaaehtoiset. Lisäksi tukena ovat sairaalan päivitetyt opasteet, ja pääaulassa on lisätietoa toiminnasta ja aikatauluista.

1.9.2026 alkaen pääaula on avoinna ympäri vuorokauden, kun uudisrakennuksen potilastoiminta käynnistyy vaiheittain. Toiminnan käynnistämisestä tiedotetaan tarkemmin elokuun alussa.

Osa potilaista käyttää muita sisäänkäyntejä – esimerkiksi synnyttäjät ja päivystyspotilaat

Synnyttäjät menevät edelleen Espoon sairaalaan.

Aikuisten ja lasten päivystysten sisäänkäynti pysyy Turuntien puolella Jorvin sairaalassa.

Lisäksi ne potilaat, jotka on kutsuttu Jorvin sairaalan B- tai G-rakennusosiin, saapuvat näiden rakennusosien omien sisäänkäyntien kautta.

Verkkosivuilla lisätietoa

Tarkemmat saapumisohjeet ja sairaala-alueen kartta löytyvät Jorvin sairaalan verkkosivuilta: hus.fi/jorvin-sairaala/saapuminen.

Yksiköiden muuttoaikataulut päivitetään verkkosivuille myöhemmin.



Jorvin sairaalan uuden osastorakennuksen valmistumisesta tiedotettiin 20.1.2026:

