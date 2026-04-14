Mediakutsu: Helsingin uudet vainajatilat ovat valmistuneet – tule tutustumaan tiloihin
16.4.2026 13:35:15 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Kutsu
Helsingin uudet vainajatilat ovat valmistuneet Malmin hautausmaan alueelle. Tilat otetaan käyttöön 4. toukokuuta.
Tarjoamme medialle ainutkertaisen mahdollisuuden tutustua Helsingin vainajatiloihin tiistaina 28. huhtikuuta klo 12–14. Paikan päällä on lisäksi mahdollisuus haastatella asiantuntijoitamme sekä tilojen suunnittelusta vastannutta arkkitehtia. Vainajatilojen osoite on Malmin kalmistotie 2.
Ilmoittaudu tilaisuuteen etukäteen laittamalla sähköpostia osoitteeseen sotepe.viestinta@hel.fi 26.4. mennessä.
Uusissa tiloissa on huomioitu erityisesti läheiset ja omaiset
Uudessa rakennuksessa on viisi erillistä tornia, joihin mahtuu yhteensä noin
300 vainajaa. Rakennuksesta löytyy lisäksi neljä hyvästelytilaa, joista kahdessa on
mahdollisuus vainajan pesuun. Tilat ovat Suomessa ainutlaatuiset.
Vainajatilat ovat arkkitehtuuriltaan maanläheiset ja värimaailmaltaan vaalean neutraalit. Materiaaleissa on suosittu luonnonmateriaaleja. Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon myös eri kulttuuritaustoista tulevien tarpeet.
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
