Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Mediakutsu: Helsingin uudet vainajatilat ovat valmistuneet – tule tutustumaan tiloihin

16.4.2026 13:35:15 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Kutsu

Helsingin uudet vainajatilat ovat valmistuneet Malmin hautausmaan alueelle. Tilat otetaan käyttöön 4. toukokuuta.

Vainajatilojen julkisivu ilta-auringossa.
Uudet vainajatilat tarjoavat entistä paremmat puitteet vainajan hyvästelylle.

Tarjoamme medialle ainutkertaisen mahdollisuuden tutustua Helsingin vainajatiloihin tiistaina 28. huhtikuuta klo 12–14. Paikan päällä on lisäksi mahdollisuus haastatella asiantuntijoitamme sekä tilojen suunnittelusta vastannutta arkkitehtia. Vainajatilojen osoite on Malmin kalmistotie 2.

Ilmoittaudu tilaisuuteen etukäteen laittamalla sähköpostia osoitteeseen sotepe.viestinta@hel.fi 26.4. mennessä. 

Uusissa tiloissa on huomioitu erityisesti läheiset ja omaiset

Uudessa rakennuksessa on viisi erillistä tornia, joihin mahtuu yhteensä noin
300 vainajaa. Rakennuksesta löytyy lisäksi neljä hyvästelytilaa, joista kahdessa on
mahdollisuus vainajan pesuun. Tilat ovat Suomessa ainutlaatuiset.

Vainajatilat ovat arkkitehtuuriltaan maanläheiset ja värimaailmaltaan vaalean neutraalit. Materiaaleissa on suosittu luonnonmateriaaleja. Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon myös eri kulttuuritaustoista tulevien tarpeet. 

Avainsanat

vainajatilatsotepemalmin hautausmaavainajatornithyvästelytilat

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella

Toinen linja 4A

PL 6000 00099 Helsingin kaupunki

09 310 5015 (vaihde)

www.hel.fi/sotepe

