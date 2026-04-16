Joona Hellmanin ja J.S. Meresmaan Polte pohtii, pitääkö huippu-urheilijan elää kaapissa
16.4.2026 15:14:45 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Somen supertähden ja palkitun kirjailijan nuortenromaanissa jalkapallolupaus Joose kipuilee urheilumaailman homofobisten asenteiden kanssa. Voiko miesfutarilla olla poikaystävä, vai tarkoittaisiko elämä ulkona kaapista urheilu-uran loppua?
Ilmestyy 28.5.
Kentällä Joose on joukkueensa kapteeni ja huippupelaaja, joka unelmoi isommista areenoista. Sisällään hän kantaa salaisuutta, joka uhkaa polttaa unelmat tuhkaksi.
Kun hän tutustuu homojen deittisovelluksessa Eelikseen, alkaa matka kohti rohkeutta, rakkautta ja rehellisyyttä. Paineiden leimaama tie saa Joosen kompuroimaan, mutta takaisin ei voi kääntyä.
Suosittu somevaikuttaja ja tv-kasvo Joona Hellman tietää, millaista pukukoppien ja valmentajien puhe miesten urheilussa usein on. Nuorempana jalkapalloa ja koripalloa harrastanut ja nykyisin aktiivisesti eri lajeja seuraava Hellman sai idean nuortenromaanista, jonka keskiössä oleva urheilija pelkää homoutensa pilaavan hänen mahdollisuutensa jalkapalloammattilaisuuteen.
Hellman yhdisti voimansa palkitun nuortenkirjailija J.S. Meresmaan kanssa, jonka käsissä Hellmanin omiinkin kokemuksiin perustuva tarina muotoutui romaaniksi.
Poltteessa molempien tekijöiden ammattitaito täydentää toisiaan. Heidän yhteistyönään syntyi hyvin realistinen, nuorille suunnattu kirja homoudesta ja deittailusta urheilumaailmassa.
”Halusimme kirjoittaa Joosesta päähenkilön, joka ei sinänsä kipuile oman homoutensa kanssa: hän on hyväksynyt sen itse, mutta tietää, ettei urheilumaailma välttämättä ajattele samoin. Siksi Joose joutuu pohtimaan, kumpi on tärkeämpää, lupaava ura jalkapalloammattilaisena vai mahdollisuus elää elämäänsä avoimesti omana itsenään”, tekijät kertovat.
Miesten huippu-urheilu on edelleen hyvin heteronormatiivinen maailma: tähän päivään mennessäkin jalkapallon kansainvälisissä pääsarjoissa tiedetään pelanneen vain muutamia miehiä, jotka olisivat olleet avoimesti homoja aktiiviuransa aikana.
Tilanne ei ole sen parempi vaikkapa huippujääkiekon puolella, missä lajin näkemyksiä on ravisteltu rajustikin kansainväliseksi hitiksi kasvaneen Heated Rivalry -kirjasarjan ja erityisesti siihen perustuvan tv-sarjan myötä. Siksi myös kesän korvilla ilmestyvä Polte on juuri nyt hyvin ajankohtainen teos.
”Itse vähemmistöön kuuluvina tekijöinä halusimme käsitellä urheilumaailmaa ja sen lainalaisuuksia queer-linssin läpi. Isona teemana on myös Eeliksen näkökulmasta se, miten avoimesti homo voi joutua piilottelemaan, jos kumppani on syystä tai toisesta kaapissa.”
Jännite ja herkkyys kietoutuvat kutkuttavasti yhteen Hellmanin ja Meresmaan yhteisteoksessa, joka osoittaa, kuinka tärkeää on tulla nähdyksi omana itsenään – myös silloin, kun maailma ympärillä ei ole valmis.
Polte ilmestyy kovakantisen lisäksi Joona Hellmanin lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.
J. S. Meresmaa on palkittu tamperelainen kirjailija, joka kirjoittaa monipuolisesti niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Joona Hellman on somekentän suunnannäyttäjä, joka tunnetaan paitsi vahvasta huumoristaan myös äänestään mielenterveysaiheiden parissa. Hellman on myös mukana tällä hetkellä televisiossa pyörivällä Petolliset-kaudella.
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi
Anni Gullichsen
