1900-luvun alun boheemimaalari Jalmari Ruokokosken 140-vuotisjuhlavuotta vietetään Hyvinkäällä ja Savonlinnassa

5.5.2026 15:23:41 EEST | Museokeskus Taika | Tiedote

Hyvinkään museokeskus Taika ja Riihisaari – Savonlinnan museo juhlistavat taidemaalari Ruokokoskea näyttelyiden merkeissä keväällä ja kesällä 2026.

Jalmari Ruokokoski: Omakuva, 1914. Varkauden museot, Rakel Kansasen kokoelma. Sinikka Vesterinen ent. Miettinen

Hyvinkään museokeskus Taikan järjestämä modernistimaalari Jalmari Ruokokosken näyttely on kerännyt runsaasti kävijöitä viimeisten kolmen kuukauden aikana. Suomalaisiin museokokoelmiin pohjaava näyttely esittelee boheemista elämäntavastaan ja ekspressionistisesta maalaustyylistään tunnetun Jalmari ”Jali” Ruokokosken (1886–1936) monipuolista tuotantoa.

Taikan näyttely nostaa esiin taiteilijan laajan tuotannon lisäksi myös hänen persoonaansa ja 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten taiteilijaelämää. Ruokokoski oli ihmisenä mielenkiintoinen: Helsingissä taiteilijakahvila Brondalla päivittäin viihtynyt kulttuuripiirien keskushahmo ja moderneista huvituksista innostunut urbaani boheemitaiteilija. Ruokokoski edusti myös ensimmäistä taiteilijaksi noussutta työläistaustaista sukupolvea aikana, jona Suomen taidekenttä oli murroksessa.

Museokeskus Taikan näyttely jatkuu toukokuun loppuun asti. Kun Taikan näyttely sulkeutuu, Ruokokosken juhlavuosi jatkuu Savonlinnassa. Riihisaari – Savonlinnan museon omakuviin ja yksityiskokoelmista kerättyihin teoksiin keskittyvä näyttely RUOKOKOSKI! aukeaa kesäkuun alussa.

RUOKOKOSKI! tuo nyt boheemitaiteilijan näyttävästi takaisin Savonlinnaan. Kaupungilla oli merkittävä sija Jalmari Ruokokosken elämässä: hän ihastui Savonlinnaan ja suunnitteli jopa talon ostamista kaupungista, jossa maisemia taulujen aiheeksi löytyi enemmän kuin tarpeeksi.

Ruokokoski työskenteli Savonlinnassa kuolemaansa edeltäneenä vuonna 1935 lähes koko kesän. Tuolloin Puistokadun kansakoululla toteutettiin myös hänen laaja näyttelynsä, jonka jäljiltä taiteilijan teoksia löytyy Savonlinnan seudulta edelleen. Riihisaaren näyttelyssä taiteilijan omakuvat ovat keskeisessä roolissa, samoin kuin yksityisten omistajien kokoelmista poimitut löydöt.

Jali! Jalmari Ruokokoski 140 vuotta Museokeskus Taika 8.2.–24.5.2026

RUOKOKOSKI! Riihisaari – Savonlinnan museo 12.6.–1.11.2026

Lisätietoja:

Intendentti Aura Dufva
Museokeskus Taika
aura.dufva@hyvinkaa.fi
p. 040 480 1776 

Museonjohtaja Nikke Kaartinen
Riihisaari – Savonlinnan museo
nikke.kaartinen@savonlinna.fi
p. 044 4174460

Avainsanat

HyvinkääMuseotHyvinkään taidemuseoTaidenäyttelytMuseokeskus TaikamaalaustaideKuvataideriihisaarisavonlinnajalmari ruokokoski

Yhteyshenkilöt

Sinikka Vesterinen ent. Miettinen
Jalmari Ruokokoski Omakuva, 1909, Hyvinkään taidemuseon kokoelma.
Jalmari Ruokokoski Omakuva, 1909, Hyvinkään taidemuseon kokoelma.
Ella Tommila
Jalmari Ruokokoski kuvattuna Kalle Saukkosen ateljeessa Hyvinkäällä 1912. Hyvinkään kaupunginmuseon kokoelma.
Jalmari Ruokokoski kuvattuna Kalle Saukkosen ateljeessa Hyvinkäällä 1912. Hyvinkään kaupunginmuseon kokoelma.
