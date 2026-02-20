Ainutlaatuinen matkailuavaus Museokortilta: Museomatkat vie elämyksiin jopa julkkisten kanssa
14.4.2026 10:45:59 EEST | Museokortti | Tiedote
Museokortti on tänään avannut uuden Museomatkat-palvelun, josta museoiden ystävät voivat varata elämyksellisen museomatkan Suomeen tai ulkomaille. Myyntiin tulee myös uniikkeja museokierroksia tunnettujen kulttuurivaikuttajien, Katja Ståhlin ja Jorma Uotisen kanssa.
– Museomatkat on Museokortille iso harppaus ja toiminnan laajennus, joka vastaa taustatutkimuksemme mukaan monen museokävijän toiveeseen. Uusi palvelukokonaisuus on ainutlaatuinen museotoiminnan saralla ja tulee näkymään paitsi koko Suomessa, myös ulkomailla, Museokortin tuotepäällikkö Anna Pirvola kertoo.
Museomatkat on avattu 14.4.2026 osoitteessa museomatkat.fi. Palvelusta voi varata museoiden ympärille kuratoidun matkan sekä kaikki tarvittavat palvelut. Ensimmäisen viikon ajan museomatkan voi ostaa myös pop-up-matkatoimistosta, joka sijaitsee Triplan kauppakeskuksessa Helsingissä.
– Museomatkoilta saa aina enemmän kuin vain museokäynnin. Tätä todentaaksemme meillä on nyt myös myynnissä kierros julkisuuden henkilön kanssa. Mukana ovat iloksemme toimittaja ja juontaja Katja Ståhl sekä koreografi ja esiintyjä Jorma Uotinen, joiden vetämät museokierrokset tulevat vaiheittain myyntiin fyysiseen Museomatkatoimistoon Triplaan sekä Museomatkojen verkkokauppaan”, Pirvola paljastaa.
Museomatkoista piristysruiske paikalliseen matkailuun
Alkuvaiheessa palvelussa on mukana lähes 70 Museokortti-kohdetta eri puolilta Suomea, ja kohteiden määrä kasvaa palvelun kehittyessä. Museomatkailun odotetaan tuovan positiivisia vaikutuksia paikalliseen matkailuun ja alueiden elinvoimaan. Vuonna 2024 yli 180 000 Museokortin käyttäjää teki päivä- tai yöpymismatkoja vieraillen museokohteissa.
– Haluamme Museomatkojen avulla kannustaa matkustamaan uusiin kotimaan kohteisiin ja hyödyntämään paikallisia palveluja sekä tutustumaan monipuoliseen kulttuuritarjontaan. Erilaisten teemamatkojen suosio kasvaa, ja yhä useampi suomalainen sekä etenkin naiset matkustavat yksin. Valmiit teemamatkat tarjoavat turvallisen ja sosiaalisen tavan matkustaa, Pirvola taustoittaa.
Vastuullisena matkanjärjestäjänä ja Museokortin yhteistyökumppanina toimii Elämys Group, joka on Suomen suurin yksityinen matkanjärjestäjä.
– Museokortti on tehnyt museoissa käymisestä helpompaa ja lisännyt kävijämääriä merkittävästi. On hyvin innostavaa päästä jatkamaan tätä työtä ja tuomaan Museokortti-yhteisölle uusia elämyksiä matkailun keinoin, hallituksen puheenjohtaja Jussi Viskari Elämys Groupista sanoo.
Pian 11 vuotta täyttävä Museokortti on vakiinnuttanut asemansa suomalaisten keskuudessa ja kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Tällä hetkellä jo 363 000 suomalaista käyttää Museokorttia.
Poimintoja Museomatkoista
Katja Ståhlin kierrokset Arkkitehtuuri- ja designmuseossa tulevat myyntiin tiistaina 14.4. klo 8 Triplan Museomatkatoimistossa ja osoitteessa: museomatkat.fi. Arkkitehtuuri- ja designmuseossa pääset mm. kokemaan neuletaiteilija Juha Vehmaanperän ensimmäisen laajamittaisen Craft Punk -yksityisnäyttelyn. Lippuja myynnissä rajoitetusti. Hinta: 29 €/hlö
Jorma Uotisen kierrokset Teatterimuseossa tulevat myyntiin perjantaina 17.4. klo 8 Triplan Museomatkatoimistossa ja osoitteessa: museomatkat.fi. Teatterimuseo tallentaa ja esittelee teatterin, tanssin, oopperan, sirkuksen ja muun esitystaiteen historiaa sekä nykypäivää. Lippuja myynnissä rajoitetusti. Hinta: 29 €/hlö
Päiväretki Helsingistä: Chappe, Raaseporin museo ja Fiskarsin kylä
Elämysten täyttämä päivä Tammisaaressa ja Fiskarsin ruukkikylässä, joissa taide, historia ja muotoilu kulkevat luontevasti rinnakkain.
Hinta: 99 € / hlö sisältäen matkat, opastetun matkaohjelman sekä lounaan
Lähtöpäivät: 13.6.2026, 2.7.2026, 9.7.2026, 4.8.2026
Kesäinen retki Ahlströmin ruukkiin Helsingistä
Päiväretki Suomen ainutlaatuisimpiin ruukkimiljöihin Noormarkkuun, missä historia ja viehättävä ympäristö kulkevat käsi kädessä.
Hinta: 169 € / hlö sisältäen matkat, opastetun matkaohjelman sekä lounaan
Lähtöpäivät: 22.5.2026, 24.6.2026, 28.7.2026, 8.8.2026
Helsingistä Ahvenanmaalle: taidetta, historiaa ja saarimaisemia
Kahden yön matka Helsingistä Turkuun ja laivalla edelleen Ahvenanmaalle – rennosti ja saarimaisemista nauttien. Ohjelmassa mm. Merenkulkumuseo, Bomarsundin linnoitus, Kastelholman linna sekä paikallisia makuelämyksiä.
Hinta: 499 € / hlö, sisältäen matkat, yöpymiset, opastetun matkaohjelman sekä lounaat.
Lähtöpäivät: 28.8.2026, 11.9.2026
Museoiden Helsinki Tampereelta: Kuusisaaren helmet ja keskustan klassikot
Taidereissulla Tampereelta Helsinkiin tutustutaan Didrichsenin taidemuseon William Morris ‑näyttelyyn sekä Villa Gyllenbergiin. Iltapäivästä voi nauttia kierrellen vaikkapa Kiasmassa tai Ateneumissa.
Hinta: 109 € / hlö sisältäen matkat, opastetun matkaohjelman sekä lounaan.
Lähtöpäivät: 6.6.2026, 13.6.2026, 24.6.2026, 4.7.2026, 11.7.2026, 25.7.2026, 8.8.2026, 15.8.2026, 22.8.2026
Museokortti on vuoden mittainen pääsylippu yli 360 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Vuonna 2025 Museokortti tuloutti 21,3 miljoonaa euroa museoille.
Elämys Group on suomalainen matkailuyhtiö ja Suomen suurin yksityinen matkanjärjestäjä. Konserni työllistää noin sata matkailun ammattilaista ja palvelee asiakkaita sekä kuluttaja- että yritysmarkkinassa useilla vahvoilla brändeillä.
Yhteyshenkilöt
Anna PirvolaTuotepäällikkö, MuseokorttiPuh:044 430 0718anna.pirvola@museokortti.fi
Jussi ViskariElämys GroupPuh:040 584 6425jussi.viskari@elamysgroup.com
