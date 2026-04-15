MUISTUTUS: Median taustatilaisuus sosiaalihuollon leikkauksista tänään 16.4. klo 14.30–15.15

16.4.2026 06:14:00 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote

Hallitus suunnittelee 100 miljoonan euron säästöjä sosiaalihuollon palveluvalikoimaan. Sosiaalipalveluista säästäminen ei kuitenkaan poista ihmisten vaikeuksia, vaan siirtää niitä eteenpäin ja kasvattaa kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Taustatilaisuus medialle 16.4.
Taustatilaisuus medialle 16.4.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia järjestää sosiaalihuollon leikkauksia käsittelevän taustatilaisuuden medialle 16.4.2026 klo 14.30–15.15.

Tilaisuudessa avataan sosiaalihuollon leikkaussuunnitelmia, esitellään Talentian teettämä oikeudellinen kokonaisselvitys sosiaalihuollon palvelu-uudistusta valmistelleen työryhmän esittämistä muutoksista ja kuullaan Talentian koordinoimasta Vaikeuksia ei voiteta leikkaamalla -mielenilmauksesta 21.4.2026. Loppuun on varattu aikaa kysymyksille.

Median edustaja, ilmoittaudu Teams-tapahtumaan 16.4.2026 klo 14.30 mennessä.

Tapahtumasta vastaa Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen.

Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye