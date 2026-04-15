MUISTUTUS: Median taustatilaisuus sosiaalihuollon leikkauksista tänään 16.4. klo 14.30–15.15
16.4.2026 06:14:00 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Hallitus suunnittelee 100 miljoonan euron säästöjä sosiaalihuollon palveluvalikoimaan. Sosiaalipalveluista säästäminen ei kuitenkaan poista ihmisten vaikeuksia, vaan siirtää niitä eteenpäin ja kasvattaa kustannuksia pitkällä aikavälillä.
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia järjestää sosiaalihuollon leikkauksia käsittelevän taustatilaisuuden medialle 16.4.2026 klo 14.30–15.15.
Tilaisuudessa avataan sosiaalihuollon leikkaussuunnitelmia, esitellään Talentian teettämä oikeudellinen kokonaisselvitys sosiaalihuollon palvelu-uudistusta valmistelleen työryhmän esittämistä muutoksista ja kuullaan Talentian koordinoimasta Vaikeuksia ei voiteta leikkaamalla -mielenilmauksesta 21.4.2026. Loppuun on varattu aikaa kysymyksille.
Median edustaja, ilmoittaudu Teams-tapahtumaan 16.4.2026 klo 14.30 mennessä.
- Ilmoittaudu tästä >> Taustatilaisuus medialle 16.4.
Tapahtumasta vastaa Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen.
Yhteyshenkilöt
Jenny SuominenYhteiskuntavaikuttamisen johtajaPuh:09 3158 6021jenny.suominen@talentia.fi
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
Talentian selvitys: Vastavalmistuneet sosiaalityöntekijät ja sosionomit ovat vaarassa uupua15.4.2026 08:05:00 EEST | Tiedote
Lähes 40 prosenttia vastavalmistuneista sosiaalialan ammattilaisista kertoo olleensa jaksamisongelmien takia yhteydessä työterveyshuoltoon. Asia selviää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian Vastavalmistuneiden urapolut 2025 -selvityksestä.
Taustatilaisuus medialle: Sosiaalihuoltoon tehdään hälyttävän suuria leikkauksia – pettävätkö turvaverkot?13.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Vaikeuksia ei voiteta leikkaamalla – Talentia koordinoi mielenilmauksen sosiaalipalvelujen puolesta30.3.2026 08:58:36 EEST | Tiedote
Talentian oikeudellinen selvitys: sosiaalihuollon palvelu-uudistus uhkaa heikentää palvelujen laatua ja sosiaalityön vaikuttavuutta27.3.2026 11:29:08 EET | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalihuollon palvelu-uudistusta koskevan työryhmän ehdotukset ovat Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mukaan ristiriitaisia ja puutteellisesti valmisteltuja. Arvio perustuu järjestön tekemään ammatilliseen ja oikeudelliseen selvitykseen.
Talentia ja Psykologiliitto: Kasvatus- ja perheneuvonta on perheiden varhaisen tuen kulmakivi – sen heikentämiseen ei ole varaa18.3.2026 08:05:00 EET | Tiedote
Kasvatus- ja perheneuvonta on keskeinen ja vaikuttava osa suomalaista ennaltaehkäisevää sosiaalipalvelujärjestelmää. Siksi olemme syvästi huolissamme sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalipalveluja uudistavan työryhmän ehdotuksesta poistaa kasvatus- ja perheneuvonta sosiaalihuoltolaista.
