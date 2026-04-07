Kirsi Pehkosen romaanissa oikea koti löytyy maaseudun rauhasta

Kirsi Pehkonen: Unelmien talo Jylhäsalmelta

Ilmestyy 17.4.2026

Kiinteistönvälittäjänä vanhempiensa perheyrityksessä työskentelevä Pipsa on valmis jatkamaan isänsä työtä firman johdossa. Hän näkee kiinnostavia laajentamismahdollisuuksia Jylhäsalmen kylässä, joka tuntuu olevan isälle kuin valkea läiskä kartassa. Dementoitunut äiti ei osaa vastata Pipsan kysymyksiin Jylhäsalmesta vaikka haluaisikin. Romaanin edetessä Pipsa löytää itsestään uusia puolia ja vanhat salaisuudetkin alkavat kiertyä auki.

Unelmien talo Jylhäsalmelta on aurinkoinen kertomus kodin etsimisestä ja löytämisestä, elämänmuutoksista sekä maaseudun arjesta ja yhteisöllisyydestä. Kirjassa Kirsi Pehkonen nostaa esiin ajankohtaisia teemoja maaseudun arvostuksesta ja asuntolainapolitiikan vaikutuksista. Myös koskettavat inhimilliset teemat, kuten muistisairaus ja hoivakotien elämänläheinen arki näkyvät romaanissa.

Kirsi Pehkonen tietää, mistä kirjoittaa. Myös hän on löytänyt oman henkisen kotinsa maaseudulta, Vehmersalmelta. Hän arvostaa sitä, että luontoon pääsee heti kotiovelta ja ympäristö tarjoaa loputtomasti mielekästä puuhaa. Kylän yhteisöllinen henki inspiroi myös Pehkosen kirjailijan työtä.

Myös lukijat tunnistavat romaanien elämänmakuisen tunnelman. ”Paluu Jylhäsalmelle on aina yhtä mukavaa kuin kirjojen päähenkilöistäkin: kuin kotiinsa tulisi”, todetaan Amman lukuhetki -blogissa.

Suomen suosituimpiin maalaisromanttisiin viihdesarjoihin kuuluvan Jylhäsalmi-sarjan kirjoja on myyty jo yli 265 000 kappaletta ja se on vakiinnuttanut paikkansa Mitä Suomi lukee -listoilla ja kirjastojen varatuimpien joukossa.

Kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana.

Kansikuva: Petri Jauhiainen