Dialogi sodan keskeltä – Poikkeuksellinen kirja israelilaisen ja palestiinalaisen opiskelijan kirjeenvaihdosta ilmestyy 24.4.

15.4.2026 12:20:37 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote

Sydämellisin terveisin – Gazalaisen ja israelilaisen opiskelijan kirjeenvaihto avaa inhimillisen näkymän sodan runtelemaan Lähi-idän alueeseen. 

Sydämellisin terveisin -kirja perustuu Tala Albannan (vas.) ja Michelle Amzalakin kirjeenvaihtoon. Kuva: ©Création Studio Flammarion. Kannen suunnittelu: Sanna-Reeta Meilahti

Voiko dialogi olla mahdollista vastakkainasettelun ja koston kierteen keskellä?

Perjantaina 24.4. ilmestyvä teos Sydämellisin terveisin (Nos cœurs invincibles, suom. Nina Paavolainen) antaa tähän kysymykseen koskettavan ja inhimillisen vastauksen.

Kirja perustuu kahden nuoren naisen kirjeenvaihtoon koko maailmaa järkyttävällä konfliktialueella. Gazassa asuva Tala Albanna ja Israelin Sderotissa asuva Michelle Amzalak ovat kumpikin parikymppisiä oikeustieteen opiskelijoita. He asuvat vain kymmenen kilometrin päässä toisistaan – mutta heidät on kasvatettu vihaamaan toisiaan.

Naiset lupautuvat kuitenkin aloittamaan kirjeenvaihdon, joka jatkuu maaliskuusta 2024 loppuvuoteen 2025 keskellä sotaa, pommituksia ja henkilökohtaisia menetyksiä.

Tuloksena on ainutlaatuinen dokumentti: neljätoista kirjettä, jotka avaavat näkymän sodan arkeen molemmin puolin rajaa. Kirjeissään Tala ja Michelle kirjoittavat sodasta ja sen herättämistä peloista, mutta myös opinnoistaan, lempikirjoistaan, unelmistaan ja tulevaisuudensuunnitelmistaan.

Kirjan esipuheessa toimittaja Dimitri Krier kertoo projektin syntyneen halusta tuoda nuorten ääni kuuluviin konfliktissa, jossa kostonhalu, pelko ja viha elävät vahvoina molemmin puolin rajaa.

Talan ja Michellen kirjeenvaihdosta rakentuu vähitellen kestävä silta kahden nuoren naisen välille. Kirja on harvinainen todistus siitä, että toisen kuunteleminen voi alkaa myös kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa.

Sydämellisin terveisin on enemmän kuin kirja sodasta. Se on kertomus sukupolvesta, joka kasvaa konfliktin varjossa – ja joka silti etsii tapoja ymmärtää toista.

Teos ilmestyy myös äänikirjana 25.4.

Tala Albanna ja Michelle Amzalak antavat mielellään etähaastatteluita kirjan tiimoilta. Molemmat puhuvat sujuvaa englantia.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323

Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.

