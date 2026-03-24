En Vogue Pori Jazziin
14.4.2026 10:00:00 EEST | Pori Jazz Festival Oy | Tiedote
Pori Jazzin pääkonserttien ohjelma vahvistuu neljällä merkittävällä artistilisäyksellä, kun lavalle nousevat ikoninen R&B-lauluyhtye En Vogue, jazzpianisti Kenny Barron ”Songbook” feat. Kiyoshi Kitagawa, Gregory Hutchinson & Ekep Nkwelle, yhdysvaltalainen sellisti-säveltäjä Tomeka Reid kvartetteineen sekä kotimaisen R&B:n suunnannäyttäjä Karri Koira. Tomeka Reid Quartetin ja Karri Koiran myötä perjantain 17.7. pääkonserttiohjelma on kokonaan valmis.
Torstaina 16.7. Kirjurinluodossa esiintyvä kalifornialainen En Vogue on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä R&B-lauluyhtyeistä. Ryhmän moderni R&B ammentaa inspiraatiota 1960–70-lukujen soulista ja tanssittavasta popista. Yli 20 miljoonaa albumia myynyt yhtye nousi maailmanlaajuiseen suosioon hiteillään Hold On, Don’t Let Go (Love) ja Free Your Mind. Lavalla nähdään alkuperäisjäsenet Terry Ellis, Cindy Herron ja Maxine Jones.
Torstaina 16.7. Lokkilavalla esiintyy yhdysvaltalainen pianisti Kenny Barron, joka kuuluu nykyjazzin arvostetuimpiin nimiin. Hänen laaja uransa sisältää yhteistöitä lukemattomien jazzlegendojen kanssa Dizzy Gillespiestä Stan Getziin – jälkimmäisen kanssa Barron esiintyi ja levytti myös Pori Jazzissa vuonna 1987. Kirjurinluodossa kuultava, vuonna 2025 ilmestyneen Songbook-albumin mukaan nimetty kokoonpano muodostuu japanilaisamerikkalaisesta basistista Kiyoshi Kitagawasta, amerikkalaisesta rumpalista Gregory Hutchinsonista ja kamerunilaisamerikkalaisesta jazzlaulajasta Ekep Nkwellestä.
Perjantain 17.7. pääkonserttiohjelman viimeistelevät Tomeka Reid Quartet ja Karri Koira. Yhdysvaltalainen Tomeka Reid on sellisti, säveltäjä, kuraattori, opettaja sekä musiikkitieteen tohtori Illinoisin yliopistosta. Kirjurinluodossa kuullaan hänen johtamansa modernia jazzia esittävä Tomeka Reid Quartet, johon kuuluvat kitaristi Mary Halvorson, basisti Jason Roebke ja rumpali Tomas Fujiwara. Kvartetin debyyttialbumi ilmestyi vuonna 2015 ja tuorein julkaisu, alkuvuodesta ilmestynyt Dance! Skip! Hop!, on kokoonpanon neljäs albumi. Reid tunnetaan myös Chicago Jazz String Summitin perustajana ja taiteellisena johtajana.
Kotimaisen R&B:n ja hiphopin suunnannäyttäjä Karri Koira nousi suosioon debyyttialbumillaan K.O.I.R.A., jota pidetään suomalaisen modernin R&B:n kulmakivenä. Karri Koiran musiikki nojaa vahvasti 1990‑luvun amerikkalaiseen soul- ja R&B-perinteeseen, mutta tuo siihen modernin tuotannon ja nostalgisen funk-vivahteen. Artisti palaa lavoille pitkän tauon jälkeen uuden albuminsa Aina ja aina myötä.
Uudet kiinnitykset vahvistavat Pori Jazzin monipuolista ohjelmistoa, joka ulottuu soulista ja funkista moderniin R&B:hen ja jazzin legendoihin. Loput torstain 16.7. artistit julkaistaan ensi viikon aikana, jonka jälkeen pääkonserttien koko ohjelmatarjonta on valmis. Festivaalin pääkonserttien liput ovat saatavilla Ticketmasterin kanavista kautta maan.
Pori Jazzin pääkonserttiohjelma:
TORSTAINA 16.7. mm. Seal / En Vogue / Imelda May / Annie & The Caldwells / Matteo Mancuso / Mikko Kuustonen / Sasha Berliner / Kenny Barron "Songbook"
PERJANTAINA 17.7. Sugababes / Tom Odell / SML / Don West / Vesala / Jalen Ngonda / Cécile McLorin Salvant / Salin / Pale Jay / Helmi Antila Quartet / Tomeka Reid Quartet / Karri Koira
LAUANTAINA 18.7. Scissor Sisters / John Legend / Juanes / Corinne Bailey Rae / Kiefer / Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier & Eric Harland: First Meeting / Fred Hersh Trio / Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana / Victor Wooten & The Wooten Brothers / Kaisa's Machine "Moving Parts" / Say She She / Good Boys
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sampsa JolmaPori Jazz Festival OyPuh:0445902555sampsa.jolma@porijazz.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme