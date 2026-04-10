Espanjalaisen Cristina Gufén kirjeromaanissa käydään keskustelua Kafkan kanssa – kirjailija ja suomentaja tavattavissa Helsingissä ja Turussa ma 20.4. ja to 23.4.

Manu Kuutin esikoiskokoelman novelleissa elämä heittelee monenlaisia ihmisyksilöitä 10.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Manu Kuutin novellikokoelma Pörri on julkaistu Aviadorin kustantamana. Pörrin toisiinsa kytkeytyvissä kertomuksissa elämä iskee ikääntyvän päämme päin peiliä yhä uudestaan, astraalisesti ja psykofyysisesti, kuitenkin melko lystikkäästi. Hahmoina seikkailevat muun muassa vaikeasti määriteltävään Shangri-Lahansa löytänyt Jani, traaginen identiteettikriiseilijä Maija-Olivia, Anton, jonka omakotitalossa on kotiteatteri ja teurastushuone, ääniherkkä Nina Närhi & laulava rumpuli, tyttärensä sulhasehdokkaille berserkkijuomaa tarjoileva Olli Turvala sekä Miller, Aylesbury ja Johnston-Höss, mystinen herrasmieskolmikko jazz-ajan Bostonista. Manu Kuutti (s. 1979) arvostaa hautausmaiden hiljaisuutta, seuraa eläimiä ja juo älyttömästi hyvää teetä. Hän on työskennellyt kirjastossa ja tietojärjestelmien parissa, musisoinut ja runoillut, sotkeutunut tähteinväliseen hörhöilyyn, pariutunut ja aina lopulta eronnut. Nykyään Kuutti pukeutuu lököhousuihin ja raidallisiin villasukkiin toteuttaen kutsumustaan