Espanjalaisen Cristina Gufén kirjeromaanissa käydään keskustelua Kafkan kanssa – kirjailija ja suomentaja tavattavissa Helsingissä ja Turussa ma 20.4. ja to 23.4.
16.4.2026 08:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Cristina Gufén kirjeromaani 99 kirjettä Kafkalle on julkaistu Aviadorin kustantamana.
99 kirjettä Kafkalle on kirjeromaani rakastuneen naisen Kafkalle kirjoittamia kirjeitä todellisuudesta, tuskasta, ajasta, tilasta ja halusta. Niillä hän vastaa Kafkan päiväkirjateksteihin, jotka ovat innoittaneet kirjailijan filosofisiin pohdintoihin, runolliseen ilmaisuun ja absurdiin observointiin. Kirja on saanut suosituksia niin Maria Vargas Llosalta kuin Espanjan kuningattareltakin.
Cristina Gufé on Espanjan Galiciasta kotoisin oleva kirjallisuuskriitikoiden suuresti arvostama kirjailija, runoilija, toimittaja ja filosofian opettaja.
Suomentaja Eija Grundström on pitkään alalla toiminut espanjan kääntäjä, tulkki ja opettaja.
Kirjailijan Suomen vierailu
Cristina Gufé vierailee Suomessa ma–to 20.–23.4. Hän ja suomentaja Eija Grunström ovat tavattavissa Helsingissä Postitalon Rosebud-kirjakaupassa (Postikatu 2, Helsinki) maanantaina 20.4. klo 17. Kaksikon kanssa kirjasta keskustelemassa Aviadorin kustantaja Vesa Tompuri.
Kirjailija ja suomentaja ovat tavattavissa myös Turussa Sammakon kirjakaupassa (Yliopistonkatu 28, Turku) torstaina 23.4. klo 17.
GUFÉ, CRISTINA : 99 kirjettä Kafkalle
200 sivua
ISBN 9789523814370
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
Lue lisää julkaisijalta Aviador Kustannus
Manu Kuutin esikoiskokoelman novelleissa elämä heittelee monenlaisia ihmisyksilöitä10.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Manu Kuutin novellikokoelma Pörri on julkaistu Aviadorin kustantamana. Pörrin toisiinsa kytkeytyvissä kertomuksissa elämä iskee ikääntyvän päämme päin peiliä yhä uudestaan, astraalisesti ja psykofyysisesti, kuitenkin melko lystikkäästi. Hahmoina seikkailevat muun muassa vaikeasti määriteltävään Shangri-Lahansa löytänyt Jani, traaginen identiteettikriiseilijä Maija-Olivia, Anton, jonka omakotitalossa on kotiteatteri ja teurastushuone, ääniherkkä Nina Närhi & laulava rumpuli, tyttärensä sulhasehdokkaille berserkkijuomaa tarjoileva Olli Turvala sekä Miller, Aylesbury ja Johnston-Höss, mystinen herrasmieskolmikko jazz-ajan Bostonista. Manu Kuutti (s. 1979) arvostaa hautausmaiden hiljaisuutta, seuraa eläimiä ja juo älyttömästi hyvää teetä. Hän on työskennellyt kirjastossa ja tietojärjestelmien parissa, musisoinut ja runoillut, sotkeutunut tähteinväliseen hörhöilyyn, pariutunut ja aina lopulta eronnut. Nykyään Kuutti pukeutuu lököhousuihin ja raidallisiin villasukkiin toteuttaen kutsumustaan
Marjut Brunilan seitsemäs lastenromaani vie seikkailuun majakkasaaren maisemiin10.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Marjut Brunilan lastenromaani Utön arvoitus on julkaistu Aviadorin kustantamana. Kaksoset Aapo ja Saima sekä pikkuveli Manu lähtevät viettämään koulun syyslomaa setänsä luo kaukaiselle Utön saarelle. Lautalla he tutustuvat yksin matkustavaan Jimiin ja tämän koiraan Paavoon. Kopla aloittaa lomansa jännittävään majakkasaareen tutustumalla. Utössä lapset törmäävät epäilyttävään pariskuntaan, joka etsii outoja vihjeitä. Kohta lapset huomaavat olevansa tekemisissä vaarallisten rikollisten kanssa. Aapo löytää saarelta suuria, tummia linnunsulkia ja näkee mökissä toistuvasti suurikokoisen lintuhahmon, joka johtaa hänet aikoinaan eläneiden ihmisten luokse. Mennyt ja nykypäivä limittyvät – seikkailu on valmis alkamaan! Marjut Brunila on kasvatustieteiden maisteri, lasten- ja nuortenkirjailija sekä sanataideopettaja. Utön arvoitus on hänen seitsemäs lastenromaaninsa. BRUNILA, MARJUT : Utön arvoitus 183 sivua ISBN 9789523814776 Ilmestymisaika: Maaliskuu 2026 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haa
Antti Strangin tietoteos on matka peukaloisen salaperäiseen elämään9.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomen pesimälinnuston pienimpiin kuuluva peukaloinen on hyvin näkyvä ja kuuluva, mutta toisaalta piilotteleva ja salamyhkäinen lintu. Kirja on matka peukaloisen salaperäiseen elämään, jota Antti Strang on seurannut ja valokuvannut kuuden vuoden ajan.
Hanna Peltosen Helsinkiin sijoittuva esikoisromaani on tarkka kuvaus yliopistoelämästä, riipaiseva kertomus rakkaudesta ja lähtemisestä sekä tarina itsensä kohtaamisesta9.4.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Hanna Peltosen romaani Jokin kulkee kannoillani on julkaistu Aviadorin kustantamana. Aurora elää tämän päivän Helsingissä, Iiris samassa kaupungissa vuosikymmeniä aikaisemmin. Auroran mielen laitamilla ja unen rajamailla häilyvä varjo, joka on langennut paitsi hänen, myös hänen äitisuhteensa ylle, kulkee rinnalla näiden kahden tarinan läpi. Peltonen maalaa esikoisromaanissaan kirkasta kuvaa kasvusta, uusista aluista ja itsenäisyydestä. Uudet joulut, syntymäpäivät, lukemattomat maanantait ja tiistait siinä välissä, toistuvat vuosikymmenestä riippumatta. Hanna Peltonen (s. 1991) on kirjallisuustieteen opiskelija Helsingistä. PELTONEN, HANNA : Jokin kulkee kannoillani 285 sivua ISBN 9789523814752 Ilmestymisaika: Maaliskuu 2026 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressiku
Kaakeliuuni Suomessa -teoksesta saatavilla toinen painos8.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Ensi kertaa syksyllä 2025 ilmestyneessä tietokirjassaan Minna Moisio esittelee varaavan kaakeliuunin syntytarinan, uunin toimintaperiaatteita ja visuaalista loistoa sekä Suomen merkittävimmät kaakelitehtaat. Kaakeliuunien upean visuaalisuuden tuo esille kuvajournalisti Anne Nisulan valokuvat.
