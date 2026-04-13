Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 13.4.2026 09:15:41 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.4.2026 Rakennuspalo Keskisuuri: Saarijärvi Ratavartijankuja Omakotitalossa syttyi pakastin tuntemattomasta syystä palamaan. Talon asukas sai palon sammumaan onnistuneella alkusammutuksella ja esti laajempien vahinkojen syntymisen. Palo aiheutti merkittävästi savua taloon ja pelastuslaitos joutui savutuulettamaan tilat. Pelastuslaitokselta kohteessa oli 4 yksikköä. 2 ihmistä oli asunnossa sisällä tapahtuman aikaan joista toinen altistui hieman savulle. Ensihoito tarkasti asukkaat ja kukaan ei loukkaantunut tapahtumassa.