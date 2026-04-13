Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

13.4.2026 20:43:51 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 13.4.2026

Maastopalo Keskisuuri, Kyyjärvi Vaasantie

Kyyjärvellä syttyi maastopalo Vaasantien varrella tuntemattomasta syystä. Pelastuslaitos saapui paikalle nopeasti ja sai palon hallintaan. Maastoa kerkesi palaa vajaan 0,5 aarin verran. Pelastuslaitokselta kohteessa oli 2 yksikköä Kyyjärven paloasemalta. 

Palo ei päässyt leviämään läheisiin rakennuksiin eikä puustoon. Palossa paloi ainoastaan heinikkoa ja muuta aluskasvillisuutta. Maanomistaja sai alkusammutuksella estettyä esimerkillisesti palon leviämisen läheisiin rakennuksiin ja estettyä suuremmat vahingot.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 13.4.2026 12:16:56 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.4.2026 Maastopalo Keskisuuri: Pihtipudas, Keiteleentie Maastopalo pääsi karkaamaan kulotuksen seurauksena. Palo levisi kävelyvauhtia kuivassa taimikossa. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan. Onnettomuudessa ei tullut omaisuusvahinkoja eikä kukaan loukkaantunut. Maastoa kerkesi palaa noin 5 aarin verran. Pelastuslaitokselta kohteessa oli 4 yksikköä Pihtiputaalta ja Viitasaaren paloasemilta.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 13.4.2026 09:15:41 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.4.2026 Rakennuspalo Keskisuuri: Saarijärvi Ratavartijankuja Omakotitalossa syttyi pakastin tuntemattomasta syystä palamaan. Talon asukas sai palon sammumaan onnistuneella alkusammutuksella ja esti laajempien vahinkojen syntymisen. Palo aiheutti merkittävästi savua taloon ja pelastuslaitos joutui savutuulettamaan tilat. Pelastuslaitokselta kohteessa oli 4 yksikköä. 2 ihmistä oli asunnossa sisällä tapahtuman aikaan joista toinen altistui hieman savulle. Ensihoito tarkasti asukkaat ja kukaan ei loukkaantunut tapahtumassa.

