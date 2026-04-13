Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
13.4.2026 20:43:51 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 13.4.2026
Maastopalo Keskisuuri, Kyyjärvi Vaasantie
Kyyjärvellä syttyi maastopalo Vaasantien varrella tuntemattomasta syystä. Pelastuslaitos saapui paikalle nopeasti ja sai palon hallintaan. Maastoa kerkesi palaa vajaan 0,5 aarin verran. Pelastuslaitokselta kohteessa oli 2 yksikköä Kyyjärven paloasemalta.
Palo ei päässyt leviämään läheisiin rakennuksiin eikä puustoon. Palossa paloi ainoastaan heinikkoa ja muuta aluskasvillisuutta. Maanomistaja sai alkusammutuksella estettyä esimerkillisesti palon leviämisen läheisiin rakennuksiin ja estettyä suuremmat vahingot.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue lähettää erikoissairaanhoidon ajanvarauskirjeet ensisijaisesti sähköisesti Suomi.fi-viestillä13.4.2026 15:40:15 EEST | Tiedote
Viranomaispostin vastaanotto muuttuu ensisijaisesti digitaaliseksi. Kun asiakas tunnistautuu 14.4.2026 tai sen jälkeen ensimmäisen kerran Keski-Suomen hyvinvointialueen tai jonkin muun viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun, hänet ohjataan ottamaan Suomi.fi-viestit käyttöön.
Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet hakevat valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetusten kilpailutukseen liittyen13.4.2026 14:08:29 EEST | Tiedote
Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet hakevat korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa markkinaoikeuden päätökselle, missä se määräsi hyvinvointialueet kilpailuttamaan uudelleen sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuspalveluiden hankinnan. Valitusaika päättyy tänään.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.4.2026 13:17:20 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.4.2026 Maastopalo Keskisuuri, Jyväskylä Heinosniementie Nuotiosta leviämään lähtenyt tuli sytytti kuivaa nurmikkoa palamaan. Palo levisi enintään 1000 neliön alalle. Palo ei päässyt leviämään rakennuksiin. Asianosaiset saivat estettyä laajemman leviämisen. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa. Pelastuslaitokselta kohteessa oli 4 pelastuksen yksikköä
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.4.2026 12:16:56 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.4.2026 Maastopalo Keskisuuri: Pihtipudas, Keiteleentie Maastopalo pääsi karkaamaan kulotuksen seurauksena. Palo levisi kävelyvauhtia kuivassa taimikossa. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan. Onnettomuudessa ei tullut omaisuusvahinkoja eikä kukaan loukkaantunut. Maastoa kerkesi palaa noin 5 aarin verran. Pelastuslaitokselta kohteessa oli 4 yksikköä Pihtiputaalta ja Viitasaaren paloasemilta.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.4.2026 09:15:41 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.4.2026 Rakennuspalo Keskisuuri: Saarijärvi Ratavartijankuja Omakotitalossa syttyi pakastin tuntemattomasta syystä palamaan. Talon asukas sai palon sammumaan onnistuneella alkusammutuksella ja esti laajempien vahinkojen syntymisen. Palo aiheutti merkittävästi savua taloon ja pelastuslaitos joutui savutuulettamaan tilat. Pelastuslaitokselta kohteessa oli 4 yksikköä. 2 ihmistä oli asunnossa sisällä tapahtuman aikaan joista toinen altistui hieman savulle. Ensihoito tarkasti asukkaat ja kukaan ei loukkaantunut tapahtumassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme