Kempower ja AVIA Weghorst ovat laajentaneet sähköautojen latausinfrastruktuuria Hollannissa jo viisi vuotta
14.4.2026 11:00:00 EEST | Kempower Oyj | Tiedote
- Yli viisi vuotta jatkuneen yhteistyön aikana Kempower ja AVIA Weghorst ovat asentaneet yli 300 tasavirtalatauspistettä, joiden yhteenlaskettu teho on 21,4 MW
- AVIA Weghorst toimii Kempowerin latureiden jälleenmyyjänä ja myös latausoperaattorina. Yhtiö palvelee logistiikkayritysasiakkaita ja laajentaa omaa julkista sähkökuorma- ja henkilöautojen AVIA VOLT -latausverkostoaan.
- AVIA Weghorst otti Hollannissa ensimmäisenä käyttöön Kempowerin uuden MORE-latausratkaisun. Seuraavaksi se ottaa käyttöön Kempowerin uusimman sukupolven satelliittilaturit AVIA Almelo XL Parkin lippulaivakohteessaan, jonka kokonaisteho on 1,8 MW.
Kempowerin ja energiayhtiö AVIA Weghorstin yhteistyön puitteissa Hollannissa on viiden vuoden aikana otettu käyttöön yli 300 latauspistettä. Yritykset solmivat myynti- ja huoltopartnerisopimuksen vuonna 2021 tukemaan sähköisen liikenteen kasvua ja ovat siitä lähtien toteuttaneet yhdessä yli 130 projektia eri puolilla maata.
Hollanti on eräs johtavista maista sähköautojen ja raskaan kaluston lataamisessa, sillä vahvan alkuvaiheen infrastruktuurin käyttöönoton jälkeen maassa on noin 10 latauspistettä 1 000 asukasta kohti. Viimeisten viiden vuoden aikana Kempower ja AVIA Weghorst ovat yhdessä tuoneet Hollantiin lataustehoa kaikkiaan yli 21,4 MW henkilöautojen, kuorma-autojen ja bussien lataukseen.
AVIA Weghorst on pitkäaikainen hollantilainen energiantuottaja, joka on aktiivisesti mukana sähköisen liikenteen siirtymässä kehittämällä ja ylläpitämällä julkista ja erityisesti hyötyajoneuvoille suunnattua pikalatausinfrastruktuuria.
Yritys tukee kaupallisten logistiikka-, infrastruktuuri- ja kierrätysalan yritysten siirtymistä sähköiseen liikenteeseen Kempowerin teknologiaan perustuvien räätälöityjen pikalatausratkaisujen avulla sekä toimimalla myynti- ja palvelukumppanina.
AVIA Weghorst ylläpitää omaa julkista sähköautojen latausverkostoa AVIA VOLTia, joka on laajentunut tasaisesti vuoden 2022 lanseerauksesta lähtien. Verkosto yhdistää latauskapasiteettia räätälöitynä eri käyttötarkoituksiin noin 50 kW:n varikkolatauksesta 560 kW:n raskaan kaluston suurteholataukseen.
Vuonna 2021 AVIA Weghorst asensi ensimmäisenä Kempowerin partnerina hajautetun latausjärjestelmän Enschedeen ja vuonna 2024 se asensi Enteriin Hollannin suurimman julkisen kuorma-autojen latausaseman Kempowerin 400 kW:n latureilla.
Tänä vuonna AVIA Weghorst otti Hollannissa ensimmäisenä käyttöön Kempowerin MORE-latausratkaisut. Niiden avulla olemassa olevaa järjestelmäkokoonpanoa voidaan kasvattaa nostamalla yhteen Kempowerin tehoyksikköön kytkettyjen latauslähtöjen määrä jopa kahteentoista aiemman kahdeksan sijaan. Samalla tehoa voidaan kasvattaa jopa 1,2 megawattiin aiemmasta 600 kW:sta.
MORE on toistaiseksi otettu käyttöön kahdessa kohteessa: yksi hollantilaiselle kuljetusyritykselle ja toinen AVIA VOLTin toimipistellä Zwollessa, De Lichtmis -tienvarsiravintolassa A28-moottoritien varrella. Molemmissa kohteissa on kasvatettu latauslähtöjen määrää, jolloin useampia ajoneuvoja voidaan ladata samanaikaisesti.
Seuraavaksi yhtiö ottaa käyttöön Kempowerin parannetun tehoratkaisun AVIA:n uudessa, vilkkaan A35-moottoritien varrella sijaitsevan AVIA Almelo XL Parkin lippulaivakohteessa, jonka asennus on suunniteltu 2026 keväälle. Aseman kokonaislatauskapasiteetti on 1,8 MW. Kapasiteetti on osittain varattu henkilöautoille, mutta pääasiassa neljälle Kempower Mega Satellite CCS -laturille, joista kukin pystyy jakamaan kuorma-autoille jopa 560 kW.
Kempowerin Benelux-alueen maajohtaja Han Dixin mukaan AVIA Weghorst on ollut yksi Kempowerin sitoutuneimmista kumppaneista: ”AVIA Weghorst on liikkeellepaneva voima sähköisen liikenteen siirtymässä erityisesti nopeasti kasvavassa kuorma-autojen latauksessa. Logistiikan siirtymä on Hollannissa kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten viiden vuoden aikana. Kumppanuutemme on kehittynyt sitä mukaa, kun AVIA Weghorst on tunnistanut mahdollisuuden ja noussut johtavaksi kuorma-autojen latausratkaisujen toimittajaksi käyttämällä Kempowerin teknologiaa.”
”Kumppanuutemme Kempowerin kanssa on osoittanut arvonsa ajan myötä. Yhtiön teknologia yhdistettynä osaavaan tiimiin ja tehokkaaseen yhteistyöhön antaa meille mahdollisuuden suunnitella ja laajentaa latausinfrastruktuuria monenlaisiin käyttötarkoituksiin sopivaksi, yöaikaisesta varikkolatauksesta liikkuvien sovellusten suuritehoiseen lataamiseen. Tämän joustavuuden ansiosta voimme palvella asiakkaita, joilla on monenlaisia toiminnallisia tarpeita. Perheyrityksenä arvostamme pitkäaikaisia suhteita ja luotettavuutta, minkä vuoksi jatkamme yhteistyötä Kempowerin kanssa DC-latausratkaisujen kumppanina,” sanoo AVIA VOLT:n johtaja Bart Leussink.
Kuvia voi ladata täältä.
Kempowerin lehdistökontakti:
Mikaela von Martens
Head of Marketing Communications, Europe, Kempower mikaela.vonmartens@kempower.com
+358 40 7578743
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
AVIA Weghorst: aviaweghorst.nl
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula SavonenViestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kempower Oyj
Kempower and AVIA Weghorst mark five years of partnership expanding EV charging in the Netherlands14.4.2026 11:00:00 EEST | Press release
Over five years of partnership, Kempower and AVIA Weghorst have deployed more than 300 DC chargepoints, with a total installed power of 21.4 MW AVIA Weghorst acts as both a reseller and operator of Kempower chargers, serving fleet customers and growing its own public EV charging network for trucks and passenger EVs, AVIA VOLT AVIA Weghorst was the first company to deploy Kempower’s new MORE solution in the Netherlands, and will next deploy Kempower’s newest generation Satellite chargers at its flagship site, AVIA Almelo XL Park, with 1.8 MW total power capacity.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme