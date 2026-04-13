Väitös: Uusia menetelmiä kuurosateiden tarkempaan lähihetkiennustamiseen

14.4.2026 09:42:41 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote

Voimakkaiden kuurosateiden tarkempi lähihetkiennustaminen on tärkeää, jotta äkillisistä sääilmiöistä, kuten äkkitulvista, voidaan varoittaa. Ilmatieteen laitoksen tutkija Jenna Ritvanen esittelee väitöstyössään uusia menetelmiä, joilla voidaan parantaa nopeasti kehittyvien sateiden ennustamista.

Sateen lähihetkiennusteet ulottuvat tyypillisesti enintään muutaman tunnin päähän, ja niitä tarvitaan erityisesti tilanteissa, joissa sää muuttuu nopeasti. Kuurosateiden ennustaminen on kuitenkin haastavaa, sillä ne ovat pienialaisia, lyhytkestoisia ja niiden voimakkuus voi vaihdella nopeasti.

Jenna Ritvanen kehitti väitöstutkimuksessaan uusia säätutkahavaintoihin ja koneoppimiseen perustuvia menetelmiä kuurosateiden lähihetkiennustamiseen ja analysointiin. Keskeinen tulos on, että voimakkaan kuurosateen ennusteet tarkentuvat, kun sateen liike ja sen voimistuminen tai heikkeneminen ennustetaan erikseen. Monissa malleissa nämä kuvataan yhtenä kokonaisuutena, jolloin sateen nopeita muutoksia on vaikeampi ennustaa.

Työssä kehitettiin myös uusia tapoja arvioida ennustemallien toimivuutta ja tarkastella yksittäisten sadealueiden kehitystä. Näiden avulla voidaan aiempaa paremmin arvioida, kuinka hyvin mallit ennustavat kuurosateen voimistumista ja heikkenemistä sekä huomioida tilanteet, joissa sadealueet jakautuvat tai yhdistyvät.

”Menetelmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupunkialueilla, joissa voimakkaat kuurosateet voivat aiheuttaa nopeasti tulvia. Tarkemmat lähihetkiennusteet auttavat varautumaan tällaisiin tilanteisiin aiempaa paremmin”, sanoo Jenna Ritvanen.

Väitöskirja tarjoaa uusia työkaluja lähihetkiennusteiden kehittämiseen ja niiden laadun arviointiin. Tulokset luovat pohjaa jatkotutkimukselle, jossa ennusteita voidaan kehittää edelleen hyödyntämällä uusia koneoppimismalleja ja säähavaintoja.

Väitöstyö tarkastetaan Helsingin yliopistossa 17.4.2026

DI Jenna Ritvasen väitöstyö "Nowcasting and analysis of growth and decay in convective rainfall" tarkastetaan Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa perjantaina 17.4.2026 kello 13 alkavassa tilaisuudessa.

Väitöstilaisuus järjestetään Exactum-rakennuksessa auditoriossa CK112 osoitteessa Pietari Kalmin katu 5, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä.

Vastaväittäjänä toimii Dr Hidde Leijnse Alankomaiden ilmatieteen laitoksesta (Royal Netherlands Meteorological Institute) ja kustoksena Dmitri Moisseev.

Tutkimusta on tehty Suomen Akatemian rahoittamassa PINCAST-hankkeessa, jossa kehitetään fysikaalista tietoa ja koneoppimista yhdistäviä menetelmiä sateen lähihetkiennustamiseen, sekä Suomalaisen Tiedeakatemian Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston tuella.

