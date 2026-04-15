Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistäminen on Vuoden Osuustoimintateko 2026

– Haluamme käyttää osuuskauppamme tulosta nuorten työllistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Vaikka varsinainen kesätuuraajatarpeemme on 300, tulevana kesänä palkkaamme 1 300 kesätyöntekijää, joista 180 on erityistä tukea tarvitsevia nuoria. Meille tämä on selkeä arvovalinta. Poliittiset päättäjät puhuvat kauniisti tarpeesta ottaa kaikki mukaan työelämään, mutta konkreettisia tekoja ja työnantajien tukemista tässä työssä tuntuu olevan vuosi vuodelta vähemmän, PKO:n henkilöstöjohtaja Mika-Jussi Mononen sanoo.

– Olemme kehittäneet käytänteitä erityisnuorten työllistämiseksi jo pitkään ja Vuoden osuustoimintateko -palkinnosta suurin kiitos kuuluu toimipaikkojemme esihenkilöille ja henkilöstölle, Mononen toteaa.

PKO:n teko ennaltaehkäisee syrjäytymistä

– Tuomaristo arvosti tekoa sen poikkeuksellisen konkreettisuuden vuoksi. Erityisesti yksilöllinen tuki ja ohjaajien palkkaaminen mahdollistavat nuorten aidon onnistumisen työelämässä. Tuomaristo kiitteli työn pitkäjänteisyyttä ja sitä, että se kohdistuu ryhmään, joka jää helposti näkymättömäksi. Toiminta ehkäisee näin syrjäytymistä ja on myös monistettavissa eri kokoisiin osuuskuntiin, mikä lisää sen laajempaa yhteiskunnallista merkitystä.

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on tehnyt pitkäjänteistä työtä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistämiseksi jo 15 vuoden ajan. Viime vuosina osuuskauppa on työllistänyt vuosittain 100–120 nuorta, joille on tarjottu henkilökohtaista tukea työssä onnistumiseen.

Osuustoiminnalliseksi teon tekee sen, että se edistää erityisesti osuustoiminnallisia solidaarisuuden, yhteiskunnallisen vastuun ja muista ihmisistä välittämisen arvoja sekä periaatetta vastuusta omasta toimintaympäristöstä.

Vuoden osuustoimintateko jaettiin nyt kolmannen kerran

Kilpailun muut finalistit olivat Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteydessä toimivan Osuuskunta Yrittämön yrittäjyyskasvatustyö sekä LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön 200 miljoonan euron sijoitus kotimaisiin kasvuyrityksiin.

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo on järjestänyt vuodesta 2024 lähtien Vuoden osuustoimintateko -kilpailun nostaakseen osuustoiminnallisten yritysten yhteiskunnalliset teot ja toiminnan näkyvämmin esille.

Kilpailuun pystyi nimeämään ehdokkaita kuka tahansa. Voittajan valitsi tuomaristo, jonka muodostivat kansanedustaja, eduskunnan osuustoimintaryhmän puheenjohtaja Hanna Laine-Nousimaa, Itä-Suomen yliopiston yliopistonlehtori, KTT Sanna Saastamoinen sekä Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jussi Orell.

Kilpailun aiemmat voittajat ovat: Kovameno OSK (2025) ja Oulun Seudun Sähkö (2024)

Liitteenä kuvat:

PKO:n edustaja ja tuomarit lavalla Pellervon Päivänä (kuva: Pellervo)

PKO:n nuoria työntekijöitä (kuva: PKO)

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mari Kokko, 040 521 2124, mari.kokko@pellervo.fi Kehittämisasiantuntija Hanna Muukka, 040 176 9998, hanna.muukka@pellervo.fi