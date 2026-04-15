Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistäminen on Vuoden Osuustoimintateko 2026
15.4.2026 16:11:04 EEST | Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry | Tiedote
Pohjois-Karjalan Osuuskaupan työ erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistämiseksi on valittu Vuoden Osuustoimintateoksi. Voittaja julkistettiin Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon vuosittain järjestämässä Pellervon Päivässä 15. huhtikuuta 2026 Helsingin Kulttuurikasarmilla.
– Haluamme käyttää osuuskauppamme tulosta nuorten työllistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Vaikka varsinainen kesätuuraajatarpeemme on 300, tulevana kesänä palkkaamme 1 300 kesätyöntekijää, joista 180 on erityistä tukea tarvitsevia nuoria. Meille tämä on selkeä arvovalinta. Poliittiset päättäjät puhuvat kauniisti tarpeesta ottaa kaikki mukaan työelämään, mutta konkreettisia tekoja ja työnantajien tukemista tässä työssä tuntuu olevan vuosi vuodelta vähemmän, PKO:n henkilöstöjohtaja Mika-Jussi Mononen sanoo.
– Olemme kehittäneet käytänteitä erityisnuorten työllistämiseksi jo pitkään ja Vuoden osuustoimintateko -palkinnosta suurin kiitos kuuluu toimipaikkojemme esihenkilöille ja henkilöstölle, Mononen toteaa.
PKO:n teko ennaltaehkäisee syrjäytymistä
– Tuomaristo arvosti tekoa sen poikkeuksellisen konkreettisuuden vuoksi. Erityisesti yksilöllinen tuki ja ohjaajien palkkaaminen mahdollistavat nuorten aidon onnistumisen työelämässä. Tuomaristo kiitteli työn pitkäjänteisyyttä ja sitä, että se kohdistuu ryhmään, joka jää helposti näkymättömäksi. Toiminta ehkäisee näin syrjäytymistä ja on myös monistettavissa eri kokoisiin osuuskuntiin, mikä lisää sen laajempaa yhteiskunnallista merkitystä.
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on tehnyt pitkäjänteistä työtä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistämiseksi jo 15 vuoden ajan. Viime vuosina osuuskauppa on työllistänyt vuosittain 100–120 nuorta, joille on tarjottu henkilökohtaista tukea työssä onnistumiseen.
Osuustoiminnalliseksi teon tekee sen, että se edistää erityisesti osuustoiminnallisia solidaarisuuden, yhteiskunnallisen vastuun ja muista ihmisistä välittämisen arvoja sekä periaatetta vastuusta omasta toimintaympäristöstä.
Vuoden osuustoimintateko jaettiin nyt kolmannen kerran
Kilpailun muut finalistit olivat Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteydessä toimivan Osuuskunta Yrittämön yrittäjyyskasvatustyö sekä LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön 200 miljoonan euron sijoitus kotimaisiin kasvuyrityksiin.
Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo on järjestänyt vuodesta 2024 lähtien Vuoden osuustoimintateko -kilpailun nostaakseen osuustoiminnallisten yritysten yhteiskunnalliset teot ja toiminnan näkyvämmin esille.
Kilpailuun pystyi nimeämään ehdokkaita kuka tahansa. Voittajan valitsi tuomaristo, jonka muodostivat kansanedustaja, eduskunnan osuustoimintaryhmän puheenjohtaja Hanna Laine-Nousimaa, Itä-Suomen yliopiston yliopistonlehtori, KTT Sanna Saastamoinen sekä Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jussi Orell.
Kilpailun aiemmat voittajat ovat: Kovameno OSK (2025) ja Oulun Seudun Sähkö (2024)
Liitteenä kuvat:
PKO:n edustaja ja tuomarit lavalla Pellervon Päivänä (kuva: Pellervo)
PKO:n nuoria työntekijöitä (kuva: PKO)
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mari Kokko, 040 521 2124, mari.kokko@pellervo.fi Kehittämisasiantuntija Hanna Muukka, 040 176 9998, hanna.muukka@pellervo.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kuvat
Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo
Pellervo on osuuskuntien keskusjärjestö. Se edustaa suomalaisia jäsenomisteisia yrityksiä, joita ovat osuuskuntien lisäksi osuuskaupat, -pankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt. Omistajuuksia on yhteensä 7,9 miljoonaa, ja suomalaista aikuisista 90 prosenttia on jäsenenä ainakin yhdessä niistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme